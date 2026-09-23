Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ TikToker "Phannhibeauty" cùng 125 đối tượng thuộc chuyên án triệt phá 8 đường dây ma túy quy mô lớn, thu giữ hàng nghìn đầu pod chill chứa chất cấm.

Bản tin 60s ngày 23/9/2026 gồm những nội dung sau:

Bắt TikToker Phannhibeauty vì liên quan đến đường dây ma túy của giang hồ 'Hoàng Nato'.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất trong 24 giờ tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi.

Phát hiện hai loại vi khuẩn trong món ăn khiến 222 người ngộ độc ở Huế.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh lội nước về nhà sau trận mưa lớn vào giờ tan tầm.

Triệt phá đường dây tuồn hơn 42.000 bình gas giả ra thị trường ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ thỏa thuận “vô thời hạn” với Đan Mạch về Greenland.

Saudi Arabia cảnh báo an ninh, căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Campuchia bắt giữ hơn 20.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến./.