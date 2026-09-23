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Hà Nội điều chỉnh giao thông Vành đai 1 đoạn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh

Tổ chức giao thông 2 chiều cho phương tiện xe máy theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục, trên một phần đường của ½ mặt cắt thiết kế đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến qua cổng Bệnh viện Nhi Trung ương.

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Căn cứ hiện trạng tổ chức giao thông khu vực rào chắn đường Vành đai 1 (đoạn phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh) và các khu vực lân cận, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Vành đai 1 (đoạn phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh) đi nút giao Voi Phục thuộc địa bàn phường Láng, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

Phương án điều chỉnh tổ chức giao thông như sau: Tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện xe máy theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục, trên một phần đường của ½ mặt cắt thiết kế đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến qua cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, bề rộng mặt đường 8,2 m; tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục, trên một phần đường của ½ mặt cắt thiết kế đoạn từ cổng Bệnh viện Nhi Trung ương đến qua cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bề rộng mặt đường 15 m.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 22/9/2026 đến khi có thông báo mới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Nội #giao thông #Vành đai 1 #cầu vượt #Nguyễn Chí Thanh TP. Hà Nội
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