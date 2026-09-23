Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật bổ ích tại Lễ hội Trung Thu 2026

Lễ hội Trung Thu 2026 tại Hà Nội mang đến không gian truyền thống, hoạt động vui chơi và giới thiệu các sản phẩm dân gian đặc sắc cho thiếu nhi.

Lễ hội Trung Thu 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, trong hai ngày 23-24/9, với nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa.

Với chủ đề gắn liền với những nét đẹp truyền thống của Tết Trung Thu, lễ hội giới thiệu không gian trang trí, tiểu cảnh lễ hội, mâm cỗ trông trăng và các sản phẩm đồ chơi dân gian quen thuộc như đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, tò he, mặt nạ giấy...

Qua đó, giúp thiếu nhi tìm hiểu, khám phá những giá trị văn hóa được các thế hệ cha ông gìn giữ và trao truyền, đồng thời khơi dậy niềm yêu thích, sự trân trọng đối với bản sắc văn hóa dân tộc./.