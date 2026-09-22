Trung Thu Việt Nam lan tỏa sắc màu văn hóa tại miền Nam nước Pháp

Những tiếng trống múa lân rộn ràng, sắc màu đèn lồng, những làn điệu dân ca, tiếng nhạc cụ dân tộc và các điệu múa truyền thống đã tạo nên không gian đậm đà bản sắc Việt Nam tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, trong chương trình “Đón Trăng-Trung Thu Việt Nam 2026."

Chương trình "Đón Trăng-Trung thu Việt Nam" do Hội Cộng đồng người Việt Nam tại Nice (ACVNI) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức, thu hút đông đảo người Việt tại Nice và các vùng lân cận cùng bạn bè Pháp và quốc tế.

Đây là lần đầu tiên tại Nice, Tết Trung Thu Việt Nam được tổ chức dưới hình thức một chương trình văn hóa-nghệ thuật quy mô, kết hợp các hoạt động truyền thống dành cho cộng đồng, gia đình và trẻ em.

Tham dự chương trình có bà Valérie Bothy-Lanfranchi, Phó Thị trưởng Nice phụ trách châu Âu, quan hệ quốc tế và quan hệ Nice-Monaco; ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp; đại diện các hội đoàn, tổ chức cùng đông đảo người Việt và người dân địa phương.

Tiết mục múa với đèn ông sao mang đậm không khí Tết Trung Thu Việt Nam tại chương trình “Đón Trăng-Trung Thu Việt Nam 2026” ở Nice, miền Nam nước Pháp, ngày 20/9. (Ảnh: TTXVN phát)

Chương trình còn có sự tham gia của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nice, Câu lạc bộ Võ thuật Cửu Long - Académie Martiale des 9 Dragons, Chùa Từ Quang tại Nice cùng các doanh nghiệp, đối tác và tình nguyện viên.

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình biểu diễn của các nghệ sỹ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam. Các nghệ sỹ mang đến những lời ca về đất nước, tiếng nhạc cụ dân tộc và các điệu múa truyền thống, giúp khán giả cảm nhận sự phong phú, đa dạng của nghệ thuật Việt Nam.

Không gian ngày hội gồm chương trình văn hóa-nghệ thuật, các hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em và ẩm thực Việt Nam. Bên cạnh các tiết mục trên sân khấu, không khí Trung Thu được tái hiện qua múa lân, biểu diễn võ thuật, đèn lồng, rước đèn, hình ảnh chị Hằng, chú Cuội cùng nhiều hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi.

Những hoạt động này có ý nghĩa đối với các em nhỏ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Pháp, giúp các em trải nghiệm những phong tục gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt, qua đó hiểu thêm về quê hương và nguồn cội.

Ẩm thực cũng góp thêm hương vị quê nhà cho ngày hội.

Tại không gian Maison Deli, khách tham dự có dịp thưởng thức những món ăn và đồ uống quen thuộc như bún bò Huế, bánh mỳ và càphê sữa đá.

Phát biểu khai mạc, bà Phùng Thảo Huyền, Chủ tịch ACVNI, cho biết Trung Thu không chỉ là Tết của tuổi thơ mà còn là dịp đoàn viên và gợi nhớ những ký ức đẹp, đồng thời mong muốn chương trình vừa mang lại niềm vui cho các em nhỏ, vừa tạo cơ hội để cộng đồng gặp gỡ và cùng gìn giữ, lan tỏa những nét đẹp của văn hóa Việt Nam tại thành phố Nice.

Đại diện chính quyền thành phố Nice, Phó Thị trưởng Valérie Bothy-Lanfranchi bày tỏ vui mừng trước sự tham gia đông đảo của người dân, đặc biệt là các em nhỏ, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng người Việt trong việc gìn giữ, trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ và giới thiệu những giá trị đó tới người dân sở tại.

Bà cũng cảm ơn cộng đồng người Việt đã tổ chức một ngày hội ý nghĩa, tạo cơ hội để người dân Nice cùng gặp gỡ, giao lưu và khám phá văn hóa Việt Nam.

Đông đảo trẻ em và các thành viên cộng đồng người Việt cùng tham gia vui Tết Trung Thu trong chương trình “Đón Trăng-Trung Thu Việt Nam 2026” tại Nice, miền Nam nước Pháp, ngày 20/9/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Về phần mình, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh những hoạt động Trung Thu càng có ý nghĩa đối với người Việt xa quê khi giúp thế hệ trẻ vừa vui chơi, vừa tìm hiểu văn hóa dân tộc. Trung tâm sẽ tiếp tục đồng hành với các hội đoàn trong tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giao lưu cộng đồng.

Theo ông Đinh Ngọc Đức, việc đưa các nghệ sỹ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam tới Nice cũng nằm trong nỗ lực đó.

“Những lời ca, điệu nhạc, điệu múa mà đoàn biểu diễn cũng sẽ là tấm lòng của Tổ quốc gửi tới đồng bào đang ở xa,” ông chia sẻ, nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một sợi dây kết nối kiều bào với quê hương, đất nước.

Với những người Việt xa quê, “Đón Trăng-Trung Thu Việt Nam 2026” là dịp gặp gỡ và cùng nhau sống lại không khí Trung Thu nơi quê nhà; với thế hệ trẻ, đây là cơ hội hiểu thêm về cội nguồn; còn với bạn bè Pháp và quốc tế, ngày hội mở thêm một cánh cửa khám phá Việt Nam qua nghệ thuật, phong tục và ẩm thực./.

Trung Thu xưa-nay: Ký ức truyền thống và nét đẹp đương đại Trung Thu ngày nay có thể lớn hơn, nhiều hoạt động hơn, hiện đại hơn, nhưng điều khiến người ta nhớ về Trung Thu vẫn là trải nghiệm giản dị - chiếc đèn tự làm, tiếng trống trong xóm, mâm cỗ gia đình.

​