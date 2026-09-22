Thúc đẩy kết nối tri thức, phát triển cộng đồng chuyên gia Việt Nam ở Đài Loan

Mới đây, tại Trường Đại học Công nghệ Minh Chí (MCUT), Đài Loan (Trung Quốc), Hội Chuyên gia Việt Nam tại Đài Loan (VNEAT) đã tổ chức thành công Hội thảo Khoa học và Công nghệ VNEAT 2026, kết hợp Đại hội Chuyên gia VNEAT lần thứ III (nhiệm kỳ 2026-2028).



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu, đối tác, chuyên gia, nhà nghiên cứu, kỹ sư, cùng cộng đồng sinh viên, nghiên cứu sinh và người Việt Nam đang học tập, làm việc tại các viện nghiên cứu, trường đại học và các tập đoàn công nghệ cao tại Đài Loan.



Tham dự và phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Nam, đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (VECO) cùng Giáo sư Yuei-An Liou - Chủ tịch Danh dự của VNEAT - đã đánh giá cao vai trò cầu nối của hội, đồng thời khẳng định sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của VECO đối với các hoạt động kết nối tri thức và phát triển cộng đồng chuyên gia Việt Nam tại Đài Loan.



Tại Đại hội với sự tham dự của 29 đại biểu, VNEAT đã tiến hành bầu cử và ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2028 gồm 12 thành viên. Trong đó, Ban Điều hành gồm 9 thành viên do Tiến sỹ Phan Tấn Phát (giữ cương vị Chủ tịch), cùng các thành viên Tiến sỹ Lê Thị Phượng (Phó Chủ tịch), Tiến sỹ Trần Diệp Bang (Phó Chủ tịch), ông Phùng Văn Bằng, ông Nguyễn Trường Tài, bà An Thị Thu Hà, ông Phan Khắc Hải, ông Nguyễn Thanh Thiên Phúc và ông Phạm Đức An. Ban Giám sát gồm 3 thành viên là bà Lê Thị Phương Anh, bà Nguyễn Thị Phương Hà và bà Chúc Xuân Trang.



Chia sẻ về định hướng hoạt động sau khi nhận nhiệm vụ trên cương vị Tân Chủ tịch, Tiến sỹ Phan Tấn Phát cho biết sẽ cùng Ban Điều hành phát huy thế mạnh chuyên môn của từng thành viên trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp để tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có. VNEAT nhiệm kỳ mới sẽ tập trung xây dựng các chương trình hành động thiết thực, trong đó chú trọng việc chia sẻ tri thức, đồng hành cùng thế hệ trẻ, thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Đài Loan, đồng thời đóng góp tích cực cho các hoạt động cộng đồng.



Trong khuôn khổ chương trình, Hội thảo Khoa học và Công nghệ VNEAT 2026 diễn ra sôi nổi với các tham luận chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và kỹ sư đang công tác tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu cùng các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục.

Các nội dung chia sẻ tập trung vào những chủ đề mang tính thời sự và có định hướng thực tiễn cao, bao gồm: lộ trình phát triển sự nghiệp và văn hóa làm việc trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu; thực trạng, cơ hội cùng thách thức trong việc phát triển nguồn nhân lực bán dẫn cho Việt Nam; cũng như xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông minh.



Bên cạnh các bài trình bày chuyên môn, phiên Hỏi - Đáp trực tiếp giữa các diễn giả, hơn 20 chuyên gia đa lĩnh vực cùng đông đảo sinh viên đã tạo nên không khí trao đổi cởi mở. Chương trình giúp giải đáp nhiều thắc mắc thực tế về định hướng nghề nghiệp, kỹ năng tích lũy và cơ hội phát triển trong các ngành công nghệ mũi nhọn.



Được đề xuất thành lập từ năm 2016 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2021, VNEAT quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ từ thạc sỹ trở lên. Hội hướng tới mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục, đồng thời từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp cho người Việt tại Đài Loan.



Trong thời gian tới, VNEAT tiếp tục nỗ lực hòa nhịp cùng mạng lưới trí thức kiều bào toàn cầu, đẩy mạnh nghiên cứu các thế mạnh công nghệ của địa bàn để chia sẻ và chuyển giao về nước, góp phần cùng Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ.

Bên cạnh đó, hội sẽ duy trì các tọa đàm chuyên đề về chuyển đổi số, đô thị thông minh, biến đổi khí hậu, hướng nghiệp và xuất bản các ấn phẩm hỗ trợ cộng đồng./.

Các doanh nghiệp Đài Loan muốn kết nối hợp tác chuỗi cung ứng điện tử với Việt Nam Dự kiến chương trình “Kết nối hợp tác Chuỗi cung ứng Điện tử Việt Nam-Đài Loan” được tổ chức vào tháng 11/2026, sẽ thu hút khoảng 30 doanh nghiệp lớn ngành điện tử của Đài Loan đã đầu tư vào Việt Nam.

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