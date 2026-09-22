Kết nối trí thức trẻ Việt Nam tại châu Âu với công nghệ và đổi mới sáng tạo

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, hơn 200 thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Đức cùng nhiều nước châu Âu vừa hội tụ tại thành phố Frankfurt am Main tham dự Trại hè Tài năng Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Đức (SiviCamp 2026).



SiviCamp 2026 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức (SiviDuc) phối hợp với Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt-Đức (VGI) và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Frankfurt am Main (VSAF) tổ chức từ 17-20/9. Chương trình có sự tham gia của đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam, các tổ chức cộng đồng, chuyên gia khoa học-công nghệ, doanh nghiệp và nhiều tài năng trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại châu Âu.



Với thông điệp “AI cũng phải bắt đầu từ đâu đó”, SiviCamp năm nay đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của một hoạt động cộng đồng đã được duy trì hơn một thập kỷ, từ không gian giao lưu, kết nối và gìn giữ bản sắc văn hóa của người Việt trẻ tại Đức, chương trình từng bước mở rộng sang khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.



Điểm mới nổi bật của SiviCamp 2026 là việc tổ chức SiviHack 2026, cuộc thi sáng tạo công nghệ theo mô hình phát triển giải pháp trong thời gian giới hạn, lần đầu tiên được thiết kế dành riêng cho thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức và châu Âu. Hoạt động này được tổ chức trong tinh thần hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời gắn với định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đề cập tại Nghị quyết số 71-NQ/TW.



Lễ khai mạc SiviCamp 2026 diễn ra chiều 17/9 với sự tham dự của gần 100 thí sinh SiviHack đến từ Đức và nhiều quốc gia châu Âu như Hungary, Pháp, Hà Lan và Ukraine, cùng đông đảo đại biểu, khách mời đến từ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam-Đức.



Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt am Main Lưu Xuân Đồng đánh giá cao trí tuệ, tài năng và tinh thần đổi mới của thế hệ trẻ Việt Nam tại Đức, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa SiviHack 2026 vào khuôn khổ trại hè.

Theo ông Lưu Xuân Đồng, việc tổ chức một cuộc thi sáng tạo công nghệ trong khuôn khổ SiviCamp là một cách tiếp cận mới, qua đó góp phần cụ thể hóa những định hướng của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thính, Chủ tịch VGI kỳ vọng thế hệ du học sinh Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tri thức, vừa góp phần quảng bá hình ảnh và bản sắc Việt Nam, vừa thúc đẩy hợp tác và chuyển giao khoa học-công nghệ giữa Việt Nam với Đức và các nước châu Âu.

Ông Nguyễn Xuân Thính cho rằng SiviHack có thể trở thành một không gian kết nối giữa tri thức, công nghệ và những sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của cộng đồng. Ông nhấn mạnh, “ở đâu có sinh viên Việt Nam, ở đó có công tác trao đổi khoa học công nghệ giữa Việt Nam và đất nước đó”.

Anh Phùng Văn Ước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức cho biết, sự phát triển của AI và các công nghệ mới không chỉ làm thay đổi cách con người học tập, làm việc hay giao tiếp, mà ngày càng tác động sâu sắc tới tư duy của thế hệ trẻ. Trong bối cảnh đó, SiviCamp 2026 hướng tới tạo ra một không gian để thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức và châu Âu không chỉ tiếp cận công nghệ mới mà còn chủ động thử nghiệm, sáng tạo và phát triển những ý tưởng của chính mình.

Các thí sinh tham gia cuộc thi SiviHack 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau lễ khai mạc, 14 đội dự thi SiviHack chính thức nhận đề bài và bước vào cuộc chạy đua kéo dài liên tục 24 giờ để phát triển sản phẩm, xây dựng giải pháp và hoàn thiện phần thuyết trình. Khác với những cuộc thi kiến thức thông thường, SiviHack được thiết kế theo mô hình thi sáng tạo công nghệ trong thời gian giới hạn. Các đội vừa phải xử lý những vấn đề kỹ thuật, vừa phải xác định cách thức triển khai sản phẩm, phân công công việc, phối hợp nhóm và chuẩn bị phương án thuyết trình, bảo vệ giải pháp trước các chuyên gia.

Cuộc thi không chỉ kiểm tra kiến thức về công nghệ, AI, tự động hóa và phát triển sản phẩm, mà còn đặt thí sinh vào môi trường gần với những tình huống trong thực tế doanh nghiệp, nơi một ý tưởng chỉ thực sự có giá trị khi có thể chuyển hóa thành giải pháp khả thi. Hai bài toán công nghệ được đưa ra tại SiviHack 2026 đều do các đối tác chuyên môn thiết kế.

Sau thời gian phát triển sản phẩm và vòng chung kết với những phần thuyết trình, phản biện trực tiếp, kết quả SiviHack 2026 được công bố tại đêm Gala SIVITA 2026 ngày 19/9. Giải Nhất chung cuộc thuộc về đội số 1 Devawps, đội thi đến từ Đại học Khoa học Ứng dụng Darmstadt. Giải Nhì thuộc về đội số 4 DDL, trong khi đội số 11 mosAIc giành Giải Ba.

Ngoài các giải chung cuộc, Ban tổ chức và các đối tác công nghệ còn trao giải theo từng hạng mục thử thách. Đội Devawps tiếp tục giành Giải Nhất FPT ở hạng mục thử thách số 1, trong khi đội số 10 Asian Sensation giành Giải Nhất Arctis ở hạng mục thử thách số 2.

Xa hơn một cuộc thi, SiviHack cùng SiviCamp 2026 cho thấy hoạt động của cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức đang có xu hướng ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Từ những cuộc gặp gỡ cộng đồng, một không gian mới đang từng bước được hình thành, nơi những người trẻ Việt Nam tại châu Âu có thể gặp nhau không chỉ để giao lưu mà còn để chia sẻ tri thức, hình thành ý tưởng, phát triển sản phẩm và kết nối những nguồn lực có thể đóng góp cho Việt Nam trong tương lai./.

Việt Nam-Đức tăng cường hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị thế hàng đầu của Đức ở khu vực và trên thế giới, đánh giá cao dư địa hợp tác giữa hai nước.