Tasco và GenAI Fund rót 500.000 USD vào nền tảng công nghệ Bonbon

Ngày 22/9, GenAI Fund và Tasco công bố dẫn dắt vòng đầu tư trị giá 500.000 USD vào Bonbon – nền tảng công nghệ kết nối chủ xe với các garage và trung tâm chăm sóc ôtô.

Bonbon là dự án bước ra từ Tasco Foundry Wash3000, chương trình xây dựng mô hình kinh doanh mới (Venture builder) do Tasco phối hợp cùng GenAI Fund triển khai. Chương trình tập trung tìm kiếm, thử nghiệm và đưa vào thực tế những giải pháp có khả năng giải quyết các nhu cầu cụ thể trong chuỗi dịch vụ ôtô tại Việt Nam.

Cụ thể, Bonbon đã khẳng định được là một mô hình Venture Building (xây dựng doanh nghiệp mạo hiểm) có kỷ luật. Đó là bài toán xuất phát từ một thị trường có hơn 12.500 cơ sở rửa và chăm sóc xe theo ước tính được sử dụng trong chương trình, nhưng phần lớn vẫn là các điểm dịch vụ độc lập với mức độ tiêu chuẩn hóa và số hóa khác nhau.

Bonbon được xây dựng như một lớp kết nối số giữa chủ xe và mạng lưới garage hiện hữu, thay vì đầu tư một chuỗi điểm dịch vụ từ đầu. Mô hình của Bonbon cho phép nền tảng tập hợp nguồn cung phân mảnh, từng bước chuẩn hóa trải nghiệm và mở rộng từ rửa xe, chăm sóc định kỳ sang bảo dưỡng cùng các dịch vụ khác trong vòng đời phương tiện.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Bonbon, chia sẻ: “Khoản đầu tư cùng sự đồng hành của Tasco và GenAI Fund tạo thêm nguồn lực để Bonbon bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo. Chúng tôi sẽ tập trung hoàn thiện nền tảng công nghệ, mở rộng mạng lưới garage đối tác và xây dựng các công cụ hỗ trợ số hóa, giúp các cơ sở dịch vụ nâng cao hiệu quả vận hành và tiếp cận khách hàng thuận lợi hơn."

GenAI Fund là quỹ hệ sinh thái tập trung vào Đông Nam Á, chuyên thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái startup AI trong khu vực. Đại diện đơn vị này cho hay thị trường khởi nghiệp công nghệ Đông Nam Á đạt 2,81 tỷ USD đầu tư trong quý 1 với 98 thương vụ vốn cổ phần - mức thấp nhất về số lượng trong 8 năm trở lại đây. Đến cuối tháng 8, hoạt động huy động vốn của các quỹ tập trung riêng vào Đông Nam Á ghi nhận vẫn khó khăn. Tuy nhiên, dòng vốn không biến mất mà đang tập trung hơn vào những đội ngũ có bài toán rõ, bằng chứng thị trường và kỷ luật thực thi.

Bà Laura Nguyễn, CEO & Managing Partner của GenAI Fund, chia sẻ Bonbon là sản phẩm thành công từ bài toán kinh doanh thực tế của Tasco. Giá trị cốt lõi của mô hình Venture Builder là biến tài sản và quy mô của tập đoàn thành bệ phóng cho startup đi nhanh hơn đồng thời thúc đẩy đội ngũ chứng minh năng lực vận hành và giá trị thực tế mang lại cho người dùng.

Hiện nay, GenAI Fund đang mở rộng mô hình này với các doanh nghiệp tại Đông Nam Á sở hữu bài toán tăng trưởng rõ ràng cùng lợi thế về khách hàng, dữ liệu, chuyên môn ngành hoặc kênh phân phối. Hợp tác có thể bắt đầu từ một thách thức kinh doanh (business challenge) cụ thể và đi qua các bước lấy con người làm trung tâm (venture design), tìm kiếm đội ngũ, kiểm chứng PoC, xây dựng go-to-market và chuẩn bị vốn.../.

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