NEC ra mắt bộ phận mới với 100% công việc do AI đảm nhận ​

Tập đoàn điện tử NEC của Nhật Bản đã ra mắt một bộ phận mà trong đó mọi vị trí trong hệ thống phân cấp công việc đều được giao cho Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Mỗi tác nhân Trí tuệ Nhân tạo được giao một vị trí với lĩnh vực chuyên môn riêng, chẳng hạn như hỗ trợ bán hàng và nâng cao hiệu quả công việc, trong khi nhân viên con người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và giám sát chất lượng. Tập đoàn đặt mục tiêu tăng năng suất bằng cách cho con người và Trí tuệ Nhân tạo cùng nhau làm việc.

NEC đã thành lập Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo và Nguồn nhân lực doanh nghiệp vào ngày 1/8. Bộ phận bao gồm 04 cấp bậc: Trưởng bộ phận Trí tuệ Nhân tạo; Hội đồng Trí tuệ Nhân tạo đánh giá bộ phận từ góc độ quản lý; các Quản lý Trí tuệ Nhân tạo điều hành hoạt động; và các nhân viên Trí tuệ Nhân tạo thực hiện từng nhiệm vụ.

Được đặt ngang hàng với các Bộ phận như Nhân sự và Pháp lý, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo đã “tuyển dụng” 17 nhân viên Trí tuệ Nhân tạo có tên gọi giống người thật.

Trong số đó có Asami Banmen-chương trình cập nhật màn hình danh sách hỗ trợ bán hàng mỗi sáng, và Hajime Ande-chương trình trích xuất các vấn đề kinh doanh từ biên bản cuộc họp.

Khi Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo nhận được yêu cầu từ nội bộ công ty để giải quyết một vấn đề kinh doanh, bộ phận này sẽ tự chủ xử lý nhiệm vụ, chẳng hạn như tạo ra một mô hình Trí tuệ Nhân tạo mới hoặc thực hiện các biện pháp khác.

Tuy nhiên, các tác nhân Trí tuệ Nhân tạo chỉ được phép bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ này sau khi NEC đào tạo cho Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo về quy tắc ứng xử, các quy định và những quy tắc khác.

Việc kiểm soát chất lượng là trách nhiệm của các cộng sự giám sát hoạt động của Trí tuệ Nhân tạo, cũng như các quyết định và đánh giá cuối cùng.

Trong một đợt thử nghiệm kéo dài một tháng vào tháng 7, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo đã giảm thời gian cần thiết cho việc phân tích quản lý, mô phỏng, phát hiện rủi ro và các dữ liệu khác được sử dụng trong các cuộc họp điều hành xuống còn 1/7 so với ban đầu.

Bộ phận này cũng có khả năng và được phép chủ động tìm ra những thách thức trong hoạt động và đề ra các phương pháp để cải thiện. Ngoài việc giải quyết các vấn đề trong khả năng của mình, bộ phận này cũng yêu cầu sự can thiệp của con người để cung cấp dữ liệu và sự cho phép khi cần.

Trong bối cảnh dân số lao động tiếp tục giảm, NEC xem Trí tuệ Nhân tạo như một phương tiện để tăng cường tiềm năng của con người chứ không phải là giải pháp để thay thế họ.

Với khoảng 100.000 nhân viên làm việc cho NEC và các tập đoàn trực thuộc, gã khổng lồ điện tử này dự định đánh giá hiệu quả và nghiên cứu các vấn đề phát sinh từ Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo.

Tập đoàn dự định cung cấp cho các khách hàng của mình những bí quyết vận hành và chuyên môn khác mà họ đã tích lũy được thông qua dự án mới nhất này./.

Nhật Bản: Bùng nổ giao dịch ký quỹ nhờ cổ phiếu Trí tuệ Nhân tạo Các nhà đầu tư cá nhân sử dụng đòn bẩy tài chính để giao dịch các cổ phiếu có giá cao, đặc biệt là cổ phiếu liên quan đến AI và các cổ phiếu khác, qua đó làm gia tăng thanh khoản trên thị trường.