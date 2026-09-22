Tiện ích số giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân ở Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình đang triển khai thử nghiệm Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S nhằm đưa các tiện ích số đến gần người dân và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu. Việc triển khai tại 13 xã, phường là bước thử nghiệm quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện các nền tảng trước khi triển khai trên toàn tỉnh.

Hiệu quả từ ứng dụng Công dân số NinhBinh-S

Từ đầu tháng 9/2026 đến nay, các thành viên Tổ công nghệ số, Tổ chuyển đổi số cộng đồng cùng đông đảo người dân tại 13 xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được tập huấn, hướng dẫn cài đặt và sử dụng Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Tại buổi tập huấn ở xã Ninh Cường, cán bộ, người dân được hướng dẫn cài đặt và trải nghiệm các tiện ích của ứng dụng. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể tiếp cận nhiều thông tin, dịch vụ thiết yếu.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tân Lý (xã Ninh Cường) nhận định, NinhBinh-S là ứng dụng thiết thực, dễ sử dụng khi nhiều thông tin, dịch vụ được tích hợp trên một nền tảng. Đặc biệt, ứng dụng tạo thêm một kênh để người dân phản ánh trực tiếp những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Ông Hoàng Thanh Tùng chia sẻ, sau sáp nhập, thôn Tân Lý có 830 hộ với khoảng 3.200 nhân khẩu. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lượng thông tin cần tuyên truyền, phổ biến đến người dân ngày càng nhiều; trong khi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cũng cần được nắm bắt kịp thời.

“Trong điều kiện địa bàn rộng, dân số đông, việc có thêm một kênh kết nối trực tiếp với người dân rất cần thiết. Nếu trước đây một kiến nghị có thể phải qua nhiều khâu mới đến được cấp có thẩm quyền, thì với NinhBinh-S, người dân có thể chủ động gửi phản ánh ngay trên ứng dụng, giúp thông tin được tiếp nhận nhanh chóng hơn.” - ông Tùng cho biết.

Theo ông Lưu Xuân Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Cường, xã xác định việc đưa NinhBinh-S đến gần người dân không chỉ dừng ở khâu cài đặt ứng dụng mà phải trở thành ứng dụng được người dân sử dụng thực chất, truy cập thường xuyên. Để làm điều đó, trước hết đội ngũ cán bộ thôn, xóm và các thành viên Tổ công nghệ số, Tổ chuyển đổi số cộng đồng phải chủ động tìm hiểu, nắm chắc các chức năng của ứng dụng. Đây sẽ là lực lượng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình cài đặt và sử dụng, nhất là với những người còn hạn chế về kỹ năng số.

NinhBinh-S là ứng dụng công dân số chính thức của tỉnh Ninh Bình, được xây dựng nhằm tạo nền tảng tương tác trực tuyến và thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Một trong những chức năng được chú trọng là phản ánh hiện trường. Người dân có thể phản ánh các vấn đề như rác thải, vệ sinh môi trường, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trật tự an toàn giao thông, điện, nước... kèm theo nội dung, vị trí, hình ảnh hoặc video.

Người dân xã Ninh Cường (Ninh Bình) khám phá các tính năng của Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Đáng chú ý, phản ánh không chỉ được “gửi đi” mà người dân còn có thể theo dõi quá trình xử lý và đánh giá mức độ hài lòng. Sau khi tiếp nhận, phản ánh được phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và phân công xử lý; kết quả được kiểm tra trước khi phản hồi tới người dân. Qua đó, hình thành một chuỗi tương tác rõ ràng: người dân phản ánh-chính quyền tiếp nhận-phân công xử lý-kiểm tra-phản hồi. Công nghệ vì vậy không chỉ giúp việc gửi kiến nghị thuận tiện hơn mà còn tạo thêm cơ chế để người dân theo dõi quá trình giải quyết vấn đề tại cơ sở.

Bên cạnh phản ánh hiện trường, NinhBinh-S còn tích hợp bản đồ số hành chính cùng các thông tin về y tế, giáo dục, du lịch, OCOP, làng nghề... giúp người dân tra cứu, định vị và tìm kiếm địa điểm thuận tiện hơn. Việc tích hợp nhiều tiện ích trên một nền tảng cũng hạn chế tình trạng người dùng phải cài đặt và ghi nhớ quá nhiều ứng dụng khác nhau.

Hiện 13 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã được tập huấn, hướng dẫn và triển khai thử nghiệm NinhBinh-S. Qua quá trình này, cán bộ và người dân từng bước làm quen với ứng dụng, đồng thời cơ quan chuyên môn có thêm cơ sở tiếp nhận phản hồi, hoàn thiện tính năng và quy trình vận hành trước khi triển khai rộng hơn trên toàn tỉnh.

Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh

Song song với việc đưa NinhBinh-S đến gần người dân, tỉnh Ninh Bình đang từng bước hoàn thiện Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), tạo nền tảng dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường số. Theo phương án thử nghiệm, IOC và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S được triển khai tại cấp tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và 13 xã, phường.

Đến nay, hệ thống IOC đã hoàn thành thiết kế, cài đặt tại Trung tâm dữ liệu tỉnh; xây dựng 7 kịch bản điều hành trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, tương tác chính quyền với người dân, doanh nghiệp, giám sát dịch vụ công, y tế, giáo dục, đất đai và chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" cùng các nhiệm vụ Trung ương giao.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình Tạ Quang Phương, thời gian qua, Sở đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm bảo đảm Hệ thống thông tin báo cáo và các nền tảng phục vụ IOC, NinhBinh-S vận hành đồng bộ.

Trước mắt, Sở đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát, chuyển đổi dữ liệu của hệ thống cũ sang hệ thống mới và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026. Đồng thời, đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo, nhất là các bộ chỉ tiêu phục vụ IOC.

Cán bộ Viettel Ninh Bình hướng dẫn thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp cận, sử dụng các tiện ích số. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Trên cơ sở dữ liệu được cập nhật, Sở phối hợp với Viettel xây dựng các bảng điều hành trực quan tại Trung tâm IOC, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu phục vụ lãnh đạo tỉnh theo dõi, giám sát và chỉ đạo, điều hành trên môi trường số.

Để các hệ thống vận hành thực chất, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác dữ liệu và các chế độ báo cáo theo yêu cầu; đồng thời nghiên cứu xây dựng các bộ chỉ tiêu chuyên ngành, lĩnh vực để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Đối với 13 xã, phường tham gia thử nghiệm, Sở đề nghị nghiêm túc triển khai các nội dung theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, chủ động phản hồi những khó khăn, vướng mắc để Sở kịp thời hỗ trợ, hoàn thiện mô hình trước khi triển khai rộng trên toàn tỉnh./.

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