Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hoàn tất công tác bảo hộ công dân đưa 10 thuyền viên bị mắc kẹt về nước

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 22/9, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cùng một số cán bộ Đại sứ quán đã tới sân bay thăm hỏi, động viên và tiễn 10 thuyền viên Việt Nam mắc kẹt tại Hàn Quốc về nước sau thời gian gặp nhiều khó khăn tại đây.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết ngay sau khi nắm được thông tin về các thuyền viên gặp khó khăn trong quá trình lưu trú, Đại sứ quán đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, chủ động làm việc với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và các cơ quan chức năng sở tại, đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các thuyền viên và tìm giải pháp hỗ trợ đưa công dân về nước sớm nhất.

Với sự phối hợp của phía Hàn Quốc, Đại sứ quán đã tiến hành các hoạt động lãnh sự và bảo hộ công dân, trực tiếp gặp gỡ, động viên, nắm bắt tình hình thực tế, hỗ trợ các thuyền viên về lương thực, thực phẩm và tinh thần trong thời gian chờ hồi hương.

Đại sứ quán cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Hàn Quốc, thúc đẩy hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, an toàn và sức khỏe của các thuyền viên.

Nhờ sự phối hợp của các cơ quan chức năng Hàn Quốc và nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 10 thuyền viên đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và trở về Việt Nam./.

Ba thuyền viên Việt Nam an toàn trong vụ lật tàu đánh cá ở Hàn Quốc Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu, xác minh thông tin và danh tính các thuyền viên người Việt Nam.