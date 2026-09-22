'Đường chúng ta đi': Nhìn lại di sản nghệ thuật của nhạc sỹ Huy Du

Một thế kỷ là khoảng thời gian đủ dài để lịch sử nhìn nhận và xác lập những giá trị bền vững của một con người. Với nghệ thuật, đó còn là một phép thử nghiêm khắc hơn: Tác phẩm chỉ thực sự vượt qua giới hạn của thời gian khi vẫn được tiếp nhận, diễn giải và trao truyền qua các thế hệ.

Với nhạc sỹ Huy Du (1926-2007), tác phẩm của ông đã cho thấy sức sống bền bỉ trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sỹ Huy Du (1926-2026), Hội Nhạc sỹ Việt Nam cùng gia đình nhạc sỹ và Mạng xã hội VDONE thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt “100 năm nhạc sỹ Huy Du - Đường chúng ta đi.”

Chương trình nhằm tưởng nhớ, tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của một trong những nhạc sỹ tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định giá trị của một di sản đã được thời gian kiểm chứng và tiếp tục có khả năng đối thoại với công chúng hôm nay.

Chương trình dự kiến diễn ra trong hai đêm 11-12/12 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được tường thuật trên VTV Go và phát lại trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Chia sẻ tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 22/9, Thiếu tướng-nhạc sỹ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam khẳng định nhạc sỹ Huy Du là một trong những tác giả có nhiều đóng góp lớn lao cho nền âm nhạc Việt Nam.

Thiếu tướng-nhạc sỹ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam là Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhạc sỹ Huy Du thuộc thế hệ trưởng thành trong chiến tranh, trực tiếp sống, chiến đấu và sáng tác từ thực tiễn của đất nước. Từ những năm tháng tham gia Thanh niên cứu quốc, Đội Tuyên truyền vũ trang, Trường Thiếu sinh quân Liên khu III, Đoàn Văn công Bộ Tư lệnh Liên khu III và Đoàn Văn công Sư đoàn 320, đến quá trình học tập âm nhạc tại Nhạc viện Bắc Kinh và trở về tiếp tục công tác trong Quân đội, cuộc đời của ông là sự giao hòa đặc biệt giữa người chiến sỹ và người nghệ sỹ. Âm nhạc của ông không chỉ ghi lại một thời kỳ lịch sử, còn kết tinh tinh thần, khát vọng và những giá trị của một thế hệ đã đặt trách nhiệm với Tổ quốc vào trong từng giai điệu.

Do đó, chương trình không lựa chọn cách kể tiểu sử theo trình tự thời gian mà để âm nhạc trở thành nhân vật dẫn chuyện, qua đó từng lớp ký ức, từng dấu mốc của đất nước và từng chuyển động trong tư duy nghệ thuật Huy Du được mở ra. Từ miền ký ức Kinh Bắc đến những năm tháng chiến tranh; từ Trường Sơn khốc liệt đến cuộc sống trong hòa bình; từ những sáng tác mang âm hưởng sử thi đến những rung động riêng tư và khát vọng về một mùa Xuân mới…

Chương trình được chia thành 3 chương nội dung: "Khúc tự sự của đất và nước," "Rực lửa Trường Sơn" và "Khát vọng mùa Xuân," thông qua những tác phẩm về vẻ đẹp quê hương đất nước như “Sóng nước Ngọc Tuyền,” “Ba Vì năm xưa,” “Kể chuyện sông Hồng,” “Miền Nam quê hương ta ơi”; đến những ca khúc viết về thời kỳ chiến tranh cách mạng như “Anh vẫn hành quân,” “Cùng anh tiến quân trên đường dài,” “Tình em,” “Đêm Trường Sơn,” “Nổi lửa lên em,” “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”…

Màn kết với chủ đề “Di sản một thế kỷ” khép lại hành trình nghệ thuật với tác phẩm “Việt Nam trên đường chúng ta đi” - ca khúc Huy Du phổ nhạc từ thơ Xuân Sách, hội tụ toàn bộ nghệ sỹ tham gia chương trình.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, con trai của nhạc sỹ Huy Du, cho biết các tác phẩm được lựa chọn trong chương trình đại diện cho những giai đoạn sáng tác khác nhau trong hành trình nghệ thuật của nhạc sỹ: từ thời kỳ tiền chiến, qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến giai đoạn đất nước hòa bình, thống nhất.

Ban Tổ chức lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu nhất cho âm nhạc Huy Du, trong đó có các tác phẩm hợp xướng, khí nhạc và những sáng tác đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ biểu diễn, qua đó phần nào khắc họa diện mạo âm nhạc của ông…

Chương trình có sự tham gia của Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy, Nghệ sỹ Nhân dân Mai Hoa; các Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Lan Anh; cùng các ca sỹ: Đào Tố Loan, Trọng Tấn, Lê Anh Dũng, Tố Hoa, Khánh Ngọc, Phạm Minh Chính, Bùi Hà Miên, Hoàng Anh…/.

Khi những người trẻ viết nhạc cách mạng: Không đi theo lối mòn Những nhạc sỹ trẻ lứa tuổi 8X, 9X không trải qua chiến tranh, nhưng qua câu chuyện của thế hệ đi trước và tình yêu với đất nước hôm nay, họ vẫn có những sáng tác xúc động dành cho dòng nhạc đỏ.