Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman

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Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ
Trong bài phát biểu tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ quan điểm về trách nhiệm quốc tế, hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ và phát triển quan hệ hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ
Phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ góc nhìn của Việt Nam về 3 vấn đề.
Việt Nam-Na Uy: Từ quan hệ hữu nghị truyền thống đến hợp tác xanh
Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Na Uy không ngừng mở rộng hợp tác, từ chính trị, kinh tế đến chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và phát triển kinh tế biển bền vững.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống các nước Thụy Sĩ, Phần Lan, Timor Leste và Thủ tướng Vatican
Chiều 22/9, giờ địa phương, tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor Leste, Tổng thống Thụy Sĩ, Thủ tướng Vatican, Tổng thống Phần Lan.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81
Sáng 22/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Fiji, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Australia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ
Chiều 22/9, giờ địa phương (sáng 23/9, giờ Hà Nội) tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách và nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ (FPA).
Tổng giám đốc TTXVN phát biểu tại Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0"
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đề xuất OANA xây dựng cơ chế chia sẻ kết quả kiểm chứng và cảnh báo sớm, giúp rút ngắn thời gian xác minh và đưa thông tin đáng tin cậy đến công chúng.
Việt Nam-Belarus tăng cường trao đổi kinh nghiệm giáo dục chính trị, tư tưởng trong quân đội
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; hợp tác giữa các quân, binh chủng; giao lưu sỹ quan trẻ...
Tăng cường hợp tác nhân đạo và an sinh xã hội Việt Nam-Trung Quốc
Phó Trưởng Ban Công tác xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kỳ vọng sự gắn kết giữa Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh với Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc sẽ ngày càng bền chặt.
Tích cực triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam-Mỹ
Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, Việt Nam-Mỹ tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh.
TTXVN đề xuất cơ chế chia sẻ, kiểm chứng đảm bảo độ tin cậy thông tin
Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang chia sẻ TTXVN đang xây dựng mô hình 3 cách tiếp cận trong kiểm chứng thông tin: xác minh từ nguồn; ứng dụng công nghệ để rà quét và phát hiện tin nghi ngờ; thiết lập kênh kiểm chứng nhanh, khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực.
Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khắc phục hậu quả chiến tranh
Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ủng hộ và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là ưu tiên trong hợp tác quốc phòng song phương.
Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI đối với ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiên quyết không điều chỉnh tiến độ các dự án trọng điểm giao thông vận tải nếu không có lý do chính đáng
Thủ tướng nêu rõ tiến độ các dự án là do chủ đầu tư, các bộ ngành, địa phương xây dựng, đăng ký, do đó phải thực hiện theo cam kết, kiên quyết không được lùi khi không có lý do khách quan chính đáng.
Rà soát chính sách ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục và suất ăn học đường
Theo Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, việc ban hành chính sách miễn thuế cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn không phải là công cụ trực tiếp để bảo đảm an toàn thực phẩm.
Bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh
Trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.
Thống nhất cơ chế thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trong một nghị định
Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng một Nghị định thống nhất, đủ rõ để các địa phương căn cứ trực tiếp tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, miền núi.
Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu tại Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0"
Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn truyền thông nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập OANA tại Moskva, ngày 22/9, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Việt Trang dự và phát biểu tại Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0".
Việt Nam-Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác giữa các học viện quân sự, quốc phòng
Thời gian qua, quan hệ quốc phòng song phương tiếp tục được củng cố và tăng cường, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Nam Phi khẳng định vị trí trọng yếu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại
Nam Phi đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác Nam-Nam và quản trị toàn cầu, đồng thời coi Việt Nam là cửa ngõ chiến lược quan trọng đối với các mục tiêu tại Đông Nam Á.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường gìn giữ hòa bình
Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các phái bộ đã được tổ chức ngày 22/9/2026, ở Hà Nội.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Thường trực Ban Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Lào vun đắp, truyền tiếp cho thế hệ trẻ mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ
Tại nhiều địa phương xảy ra mưa lớn kéo dài gây lũ lớn, ngập sâu khu vực ven sông, vùng thấp trũng; ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, cô lập khu dân cư, ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân.
TTXVN giành Giải Nhì Cuộc thi Sản phẩm báo chí xuất sắc của OANA năm 2026
Thông tấn xã Việt Nam đã giành giải Nhì tại hạng mục Bài viết xuất sắc với tác phẩm longform "Văn hóa: Động lực cốt lõi cho sự phát triển của Hà Nội trong 100 năm tới".
Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Chiều 22/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Thủ tướng họp tháo gỡ các dự án giao thông trọng điểm
Chiều 22/9/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Việc của dân phải được giải quyết đến nơi đến chốn
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh các chủ trương, công trình, dự án chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, nâng chất lượng sống và sự hài lòng của người dân.
Vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Malaysia ngày càng bền chặt
Qua hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ đối tác Việt Nam-Malaysia không ngừng được thúc đẩy mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và kết quả thực chất trên các lĩnh vực.
Sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải nhanh, thận trọng, chắc chắn
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu nhân lực thị trường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV
TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại thành phố New York, Hoa Kỳ.