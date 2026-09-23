ADB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 7,8%, kỳ vọng duy trì đà tăng mạnh

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,2% trong nửa đầu năm, thúc đẩy ADB nâng dự báo cả năm 2026 lên 7,8%, trong khi yêu cầu ổn định vĩ mô và nâng chất lượng tăng trưởng được đặt ra.

Sáng nay ngày 23/9, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức họp báo về triển vọng kinh tế Việt Nam. Tại buổi họp báo, ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam cho biết ADB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 7,8%, cao hơn mức 7,2% đưa ra hồi tháng 7. Dự báo tăng trưởng năm 2027 cũng được điều chỉnh lên 7,6%, từ mức 7%.

Động lực tăng trưởng được đánh giá là khá toàn diện, với sự đóng góp của tiêu dùng, đầu tư, thương mại và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài./.