Quảng Trị đầu tư 400 tỷ đồng nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão đảo Cồn Cỏ

Tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư 400 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão đảo Cồn Cỏ nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an toàn tàu thuyền và hậu cần nghề cá, tạo thêm động lực phát triển kinh tế biển.

Dự án thuộc nhóm B, do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, thực hiện giai đoạn 2026-2028. Nguồn vốn từ khoản kinh phí bồi thường của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 8/7/2026.

Theo chủ trương được phê duyệt, dự án sẽ nâng cấp đồng bộ cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão. Bến liền bờ dài khoảng 410m, gồm 200m bến hiện có được cải tạo và 210m xây dựng nối dài. Luồng vào cảng, vùng quay tàu và vùng nước neo đậu được nạo vét, chỉnh trị; thanh thải đê cũ, hình thành vùng nước khu neo đậu lên khoảng gần 7ha.

Dự án còn xây dựng khoảng 330m đê chắn sóng liền bờ bảo vệ khu dịch vụ hậu cần phía Bắc; lắp đặt hệ thống phao, trụ neo, báo hiệu và chỉ dẫn luồng tàu. Khoảng 2,54ha mặt bằng được san nền, tôn tạo để xây dựng giao thông nội bộ, cây xanh, cảnh quan và các công trình phục vụ hoạt động cảng.

Các hạng mục khác gồm: Nhà phân loại hải sản, nhà quản lý, nhà công vụ; hệ thống cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, thoát nước và xử lý nước thải. Dự án đồng thời cải tạo, bổ sung các công trình phục vụ hậu cần nghề cá, cứu hộ, sửa chữa tàu thuyền và cung cấp nhiên liệu.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, công trình nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận, neo đậu và bảo đảm an toàn cho tàu cá, ngư dân và tài sản hoạt động trên vùng biển Quảng Trị và các tỉnh lân cận, nhất là trong mùa mưa bão. Dự án cũng góp phần phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, nâng cao năng lực quản lý tàu cá, kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc thủy sản và phục vụ tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai.

Ông Trần Xuân Anh, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu Cồn Cỏ cho biết, khu neo đậu hiện nay chỉ có quy mô khoảng 3ha, sức chứa khoảng 100 tàu, trong khi nhu cầu neo đậu, tránh trú bão, vận tải và dịch vụ hậu cần ngày càng tăng. Việc mở rộng khu neo đậu vì vậy sẽ tạo thêm không gian hoạt động cho tàu thuyền, đồng thời hoàn thiện hạ tầng hậu cần, cứu hộ, vận tải và các dịch vụ thiết yếu trên đảo.

Theo ông Trần Xuân Anh, Cồn Cỏ là đảo tiền tiêu, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; do đó, việc đầu tư hạ tầng cảng và khu neo đậu không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển mà còn tăng khả năng bảo đảm an toàn, ứng phó thiên tai và hỗ trợ các hoạt động trên vùng biển.

Cồn Cỏ cách đất liền khoảng 30km, từng là vị trí tiền tiêu chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, lực lượng vũ trang và nhân dân đảo Cồn Cỏ hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày nay, cùng với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Cồn Cỏ được xác định có tiềm năng phát triển kinh tế biển, hậu cần nghề cá và du lịch nhờ vị trí gần các ngư trường, hệ sinh thái biển, rừng tự nhiên và cảnh quan đặc trưng.

Việc đầu tư nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão gắn với cảng cá và hệ thống hậu cần nghề cá được kỳ vọng khắc phục những hạn chế của hạ tầng hiện hữu, tạo điểm tựa an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế biển và dịch vụ trên đảo tiền tiêu Cồn Cỏ./.

Quảng Trị đẩy mạnh đầu tư hạ tầng nghề cá, tăng sức mạnh kinh tế biển Quảng Trị triển khai hàng loạt dự án trị giá hàng trăm tỷ đồng nhằm mở rộng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, tạo động lực phát triển kinh tế biển và bảo đảm sinh kế an toàn cho ngư dân.