HDBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên trên 22.000 tỷ đồng

Ngày 22/9/2026, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã HDB) công bố đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước, chấp thuận cho HDBank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 22.015 tỷ đồng. Việc tăng vốn được thực hiện theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua.

Theo phương án đã được cổ đông thông qua, HDBank sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng phát hành tối đa 1,25 tỷ cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại, đồng thời phát hành thêm hơn 250 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5%, từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; tổng cộng hai cấu phần này giúp vốn điều lệ tăng thêm 30% từ nguồn vốn nội tại.

Cùng với đó, ngân hàng dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương tối đa 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tính đến 30/6/2026, số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn tất, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Sau khi hoàn tất cả ba phương án, vốn điều lệ của HDBank dự kiến đạt hơn 72.069 tỷ đồng, so với mức hơn 50.053 tỷ đồng hiện nay.

Tính đến ngày 30/6, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế 13.200 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng tài sản đạt 1,04 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, đưa HDBank trở thành một trong số ít các ngân hàng Việt Nam có tài sản vượt quá 1 triệu tỷ đồng (38 tỷ USD).

Ngân hàng đạt lợi nhuận hàng đầu ngành, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 25,4% và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) là 2,17%. Tổng thu nhập hoạt động của HDBank đạt 22.680 tỷ đồng (862,8 triệu USD), tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thu nhập ngoài lãi tăng 23,1%.

Dư nợ tín dụng của HDBank đạt 698.360 tỷ đồng (266 tỷ USD), tăng 18,8%, tập trung cho vay vào các lĩnh vực sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, chuỗi cung ứng và tài chính tiêu dùng. Tổng vốn huy động đạt 932.440 tỷ đồng (35,5 tỷ USD), tăng 12,1%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng hơn 20%./.

HDBank huy động 721 triệu USD khoản vay xã hội lớn nhất từ trước đến nay HDBank huy động thành công 721 triệu USD vay xã hội hợp vốn từ các tổ chức quốc tế, thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển bền vững tại Việt Nam.