Lào Cai thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm tỉnh Lào Cai, tạo cơ sở hình thành một công cụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ cao và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Theo Đề án, Quỹ Đầu tư mạo hiểm tỉnh Lào Cai được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, nhằm tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia góp vốn, đồng đầu tư. Quỹ có thời gian hoạt động tối đa 10 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

Quỹ được định hướng trở thành công cụ tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao, dự án ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn quản trị, kết nối thị trường và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Nguồn vốn của Quỹ gồm phần vốn nhà nước và nguồn vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 11/8/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, phần vốn nhà nước tham gia vốn điều lệ Quỹ có tỷ lệ trên 50%, với mức tối đa 300 tỷ đồng. Việc bố trí vốn thực tế sẽ căn cứ khả năng cân đối ngân sách và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đề án xác định các lĩnh vực ưu tiên đầu tư như công nghệ chế tạo-tự động hóa, công nghệ môi trường, giảm phát thải carbon, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, công nghệ robot, nông-lâm nghiệp thông minh và du lịch thông minh, cùng các lĩnh vực khác do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định. Quỹ có thể đầu tư trực tiếp hoặc đồng đầu tư thông qua mua cổ phần, phần vốn góp hoặc các hình thức đầu tư hợp pháp khác.

Đề án quy định tỷ lệ góp vốn vào mỗi doanh nghiệp tối đa không quá 5% tổng nguồn vốn của Quỹ; mức hỗ trợ tối đa không quá 30% kinh phí thực hiện dự án công nghệ cao.

Việc thành lập Quỹ được xác định nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giai đoạn đầu, đồng thời tạo “vốn mồi” để thu hút thêm nguồn lực tư nhân, nhà đầu tư thiên thần và các quỹ đầu tư khác, từng bước hình thành thị trường đầu tư mạo hiểm tại địa phương.

Theo Đề án, giai đoạn 2026-2030, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Lào Cai được định hướng phát triển ở các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu dược liệu và nông lâm sản, du lịch thông minh, thương mại điện tử, logistics cửa khẩu, công nghệ phục vụ giáo dục, y tế, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối tham mưu triển khai Đề án; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan lựa chọn thành viên sáng lập, xây dựng Điều lệ, phương án tổ chức và hoạt động của Quỹ. Sở Tài chính tham mưu về quản lý, đầu tư và sử dụng phần vốn nhà nước tham gia vốn điều lệ Quỹ.

Việc góp vốn, chuyển vốn hoặc bố trí, sử dụng vốn nhà nước chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành đầy đủ các điều kiện, thủ tục thành lập, đăng ký doanh nghiệp, phê duyệt Điều lệ và các thủ tục về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước theo quy định.

Quyết định phê duyệt Đề án có hiệu lực kể từ ngày 16/9/2026./.

Lào Cai phát huy thế mạnh, làm giàu từ nông sản đặc hữu, công nghệ cao Việc sản xuất các sản phẩm trái mùa, đặc hữu không chỉ giúp nông dân tăng thu nhập, khai thác hiệu quả hệ số sử dụng đất mà còn tạo tiền đề quan trọng để phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

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