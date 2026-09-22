Quảng Trị hướng sử dụng nguồn lực các dự án phi chính phủ sát nhu cầu thực tiễn

Không chỉ gia tăng về số lượng và quy mô, các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Quảng Trị đang hướng ngày càng rõ vào những vấn đề thiết thực, có tác động lâu dài đến đời sống người dân và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Trị đã tiếp nhận 33 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài, với tổng vốn cam kết và được phê duyệt gần 43 triệu USD.

Đáng chú ý, Dự án “Dò tìm và xử lý bom mìn vật nổ tại Bắc Quảng Trị, giai đoạn 2026-2030” do Tổ chức Mines Advisory Group (MAG) tài trợ có tổng vốn hơn 22,4 triệu USD, dự kiến làm sạch hơn 38,8 triệu m2 đất. Việc xử lý bom mìn không chỉ bảo đảm an toàn cho người dân mà còn mở thêm quỹ đất an toàn phục vụ sản xuất, xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế.

Trong 5 năm 2021-2025, Quảng Trị tiếp nhận 62 chương trình, dự án với tổng kinh phí hơn 1.081 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án ODA và 59 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Nguồn lực này được triển khai trên nhiều lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, giáo dục, nước sạch, phát triển sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm và phát triển cộng đồng.

Đáng chú ý, nhiều dự án đã chuyển trọng tâm từ hỗ trợ trước mắt sang tạo năng lực phát triển lâu dài. Tại khu vực miền núi, nguồn viện trợ hỗ trợ người dân phát triển rừng kinh tế, dược liệu dưới tán rừng, chăn nuôi, cây trồng hàng hóa, đào tạo nghề và kỹ năng việc làm.

Ở các địa bàn khó khăn, nhiều chương trình tập trung cải thiện trường học, y tế, nước sạch và điều kiện sống. Qua đó, nguồn lực quốc tế được bổ sung vào những lĩnh vực còn nhiều khó khăn trong đầu tư, đồng thời góp phần nâng cao sinh kế, thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong bối cảnh nguồn viện trợ ngày càng đa dạng về đối tác và lĩnh vực, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 16/9/2026 về Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh.

Điểm mới đáng chú ý là quy chế làm rõ cơ chế phối hợp ngay từ khâu xúc tiến, vận động, tìm kiếm đối tác, đàm phán đến thẩm định, phê duyệt và tổ chức sử dụng viện trợ.

Sở Ngoại vụ được tỉnh Quảng Trị giao trách nhiệm là đầu mối về vận động, tìm kiếm và đàm phán; Sở Tài chính là đầu mối quản lý, sử dụng và thẩm định hồ sơ. Trách nhiệm, thời hạn phối hợp của các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan cũng được quy định cụ thể.

Việc hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý, sử dụng nguồn lực từ các dự án phi chính phủ được kỳ vọng sẽ giúp Quảng Trị chủ động hơn trong kết nối với các tổ chức quốc tế, lựa chọn những chương trình sát nhu cầu và có khả năng tạo tác động lâu dài, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn viện trợ, góp phần bổ sung thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong hiện tại và tương lai./.

Tối ưu hóa nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Các nguồn viện trợ được đơn vị tiếp nhận, sử dụng và tổ chức thực hiện theo đúng quy định về quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đúng mục đích đã cam kết với nhà tài trợ.

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