ADB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam, lưu ý rủi ro tín dụng và lạm phát

Nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2026, với GDP tăng 8,2%, trong bối cảnh công nghiệp chế biến, chế tạo, tiêu dùng và đầu tư tiếp tục là những động lực quan trọng. ADB đã nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm nay lên 7,8%, song cảnh báo áp lực lạm phát, tín dụng và những bất định từ bên ngoài đang gia tăng.

ADB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 7,8%

Theo ấn phẩm Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 9/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 23/9 nhận định kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh trên nhiều lĩnh vực trong nửa đầu năm. GDP tăng 8,2%, cao hơn mức 7,5% cùng kỳ năm 2025, nhờ công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, tiêu dùng trong nước tăng mạnh và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được duy trì ổn định.

Ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, đánh giá kết quả này cho thấy khả năng chống chịu và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Theo ông, để giữ vững xu hướng này, Việt Nam cần điều hành kinh tế vĩ mô thận trọng nhằm kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính, đẩy nhanh cải cách cơ cấu và thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đầu tư mang lại cải thiện về năng suất.

Đồng quan điểm, ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam, cho rằng điểm đáng chú ý là tăng trưởng không chỉ đến từ một khu vực mà diễn ra trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp, tiêu dùng, đầu tư và thương mại.

ADB đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 lên 7,8%, từ mức 7,2% đưa ra trong báo cáo tháng 7. Tăng trưởng năm 2027 được dự báo ở mức 7,6%, cao hơn mức 7% trong dự báo trước.

Tuy nhiên, cùng với triển vọng tăng trưởng tích cực, ADB cũng nâng dự báo lạm phát lên 4,3% năm 2026 và 4% năm 2027, do sức ép từ cầu nội địa, chi phí năng lượng và nhập khẩu.

Theo chuyên gia ADB, đầu tư tiếp tục là động lực tăng trưởng chính trong nửa cuối năm, với sự hỗ trợ của đầu tư công và dòng vốn FDI.

Đến cuối tháng 7/2026, giải ngân đầu tư công đạt 425.300 tỷ đồng, tương đương 41,9% kế hoạch năm. ADB nhận định việc đẩy nhanh giải ngân phần vốn còn lại sẽ hỗ trợ ngành xây dựng và nhu cầu trong nước. Thu ngân sách nửa đầu năm đạt 1,568 triệu tỷ đồng, tăng 17,7%, trong đó cơ cấu chi ưu tiên cho đầu tư phát triển.

Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty phát biểu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Thu hút FDI cũng diễn ra tích cực. Đến tháng 8/2026, vốn đăng ký mới đạt khoảng 40,6 tỷ USD và vốn giải ngân đạt 17,3 tỷ USD. Ngành chế biến, chế tạo chiếm 63% vốn đăng ký mới/tăng thêm và 82,6% vốn thực hiện; Singapore là nhà đầu tư lớn nhất.

Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 đạt 52,9 điểm, đánh dấu 13 tháng liên tiếp trên ngưỡng 50. ADB dự báo năm 2026, công nghiệp tăng khoảng 9%, dịch vụ tăng 8% và nông nghiệp tăng 3,9%.

Tăng trưởng cao đi kèm sức ép rủi ro

Theo ông Bùi Minh Giáp, tăng trưởng mạnh hơn cũng đi kèm sức ép lớn hơn về lạm phát. Ông cho rằng trụ cột quan trọng trong thời gian tới là tăng trưởng dựa vào năng suất, trong khi sự phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng đang đặt ra những rủi ro đối với hệ thống tài chính.

Cuối năm 2025, dư nợ tín dụng ngân hàng tương đương 145% GDP, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp chỉ chiếm 10% GDP. Bộ đệm vốn tương đối mỏng và chênh lệch kỳ hạn kéo dài hạn chế dư địa duy trì tăng trưởng tín dụng nhanh, nhất là với các dự án hạ tầng lớn cần nguồn vốn dài hạn.

ADB khuyến nghị Việt Nam mở rộng và đa dạng hóa các công cụ tài chính, phát triển chiều sâu thị trường, bên cạnh tín dụng ngân hàng cần có thêm trái phiếu và các sản phẩm tài chính khác. Tài sản số cũng có thể góp phần đa dạng hóa các sản phẩm tài chính.

Mặc dù triển vọng ngắn hạn vẫn tích cực, ADB cho rằng rủi ro đang nghiêng về xu hướng giảm. Nhu cầu toàn cầu suy yếu và bất định bên ngoài gia tăng có thể gây sức ép lên tăng trưởng, trong khi giá năng lượng và điều kiện tài chính toàn cầu có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, tỷ giá.

Nhà máy sản xuất thông minh Yadea Việt Nam với quy mô đầu tư hơn 100 triệu USD tại Khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Môi trường kinh doanh cũng còn nhiều thách thức. Trong 7 tháng đầu năm 2026, khoảng 155.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong khi khoảng 187.200 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

ADB cho biết trong tháng 8/2026, 12 ngân hàng thương mại công bố các chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng (15,5 tỷ USD) hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, giảm chi phí tín dụng có thể chưa đủ với những doanh nghiệp thiếu tài sản thế chấp hoặc không đáp ứng yêu cầu tín nhiệm, cho thấy cần tăng cường cơ chế bảo lãnh tín dụng và chia sẻ rủi ro.

Ông Shantanu Chakraborty lưu ý việc phụ thuộc nhiều hơn vào tín dụng ngân hàng để tài trợ các khoản đầu tư quy mô lớn có thể làm gia tăng rủi ro thanh khoản, kỳ hạn và tập trung danh mục nếu không được quản lý thận trọng. Vì vậy, đầu tư cần nâng cao năng lực sản xuất, tạo hiệu quả tài chính lành mạnh và thúc đẩy khu vực tư nhân.

Chuyên gia ADB nhấn mạnh Việt Nam cần tiếp tục duy trì chính sách vĩ mô và tài chính thận trọng, theo dõi chất lượng tín dụng, kiểm soát lạm phát và tỷ giá. Đầu tư công cần được đẩy nhanh nhưng chú trọng hiệu quả, mức độ sẵn sàng và chất lượng triển khai, qua đó tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, thu hút đầu tư tư nhân và tăng cường năng lực sản xuất của nền kinh tế./.

Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam dự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhưng cần nâng cao khả năng chống chịu và đổi mới để tránh bẫy thu nhập trung bình.