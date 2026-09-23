Giá dầu giảm khi nguồn cung từ Saudi Arabia tăng trở lại

Giá dầu thế giới sụt giảm trong phiên 22/9, do nguồn cung dầu thô từ Saudi Arabia tăng trở lại sau khi đường ống Đông-Tây được khôi phục hoạt động.

Trong khi đó, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz cũng đang cải thiện.

Tuy nhiên, có thời điểm trong phiên, đà giảm của giá dầu Brent và dầu thô ngọt nhẹ (WTI) Mỹ đã bị thu hẹp mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dập tắt hy vọng về một thỏa thuận sắp đạt được. Ông cho biết một thỏa thuận hòa bình sẽ chỉ có thể đạt được sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào đầu tháng 11.

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ có thể “tiêu diệt hoàn toàn” Iran nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Trump dự kiến gặp các nhà lãnh đạo thế giới tại New York trong tuần này trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc, làm gia tăng kỳ vọng về khả năng ổn định tình hình Trung Đông và thậm chí có thể thúc đẩy tiến triển trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi ở Ukraine.

Giá dầu Brent giao tháng 11/2026 chốt phiên ở mức 99,25 USD/thùng, giảm 1,09 USD, tương đương 1,09%. Còn giá dầu WTI giao tháng 10, đáo hạn vào ngày 22/9, kết thúc phiên ở mức 94,99 USD/thùng, giảm 1,19 USD, tương đương 1,24%.

Trong phiên, có thời điểm giá cả hai loại dầu giảm hơn 2 USD/thùng. Tuy nhiên, những phát biểu của ông Trump đã làm tiêu tan phần nào kỳ vọng ngày càng tăng rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tuần này tại New York.

Kỳ vọng về khả năng nguồn cung được cải thiện gia tăng khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được ghi nhận tăng trong những ngày gần đây.

Trước khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2/2026, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải quan trọng này.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định Saudi Arabia đang chủ động ứng phó thay vì chờ đợi. Theo ông, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi buộc Saudi Arabia phải đình chỉ hoạt động xuất khẩu tại cảng Yanbu và tạm dừng đường ống Đông-Tây, tập đoàn Saudi Aramco đã đưa khoảng 14 triệu thùng dầu thô lên 7 tàu chở dầu siêu lớn trong vùng Vịnh.

Dữ liệu vệ tinh và dữ liệu theo dõi tàu cho thấy lượng dầu của Saudi Arabia vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình khoảng 2,9 triệu thùng/ngày trong 6 ngày qua, tăng mạnh so với khoảng 700.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Ba nguồn tin được cung cấp thông tin về vấn đề này cho biết Saudi Arabia đã khôi phục hoạt động của đường ống Đông-Tây và có thể nối lại xuất khẩu dầu từ cảng Yanbu vào cuối ngày 22/9.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng nước này có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Quan chức này cho biết phái đoàn Iran tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York được trao toàn quyền để khôi phục các cuộc đàm phán ngoại giao với Mỹ.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, cho rằng những tuyên bố từ phía Iran là dấu hiệu cho thấy các nỗ lực ngoại giao có thể đang phát huy tác dụng.

Tuy nhiên, ông Hussain lưu ý rằng vẫn có thể tồn tại những trở ngại khác, chẳng hạn vấn đề phí và lệ phí, cần được giải quyết trước khi đạt được một giải pháp lâu dài./.

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/9 Trong bối cảnh các nhà đầu tư hy vọng vào những tiến triển ngoại giao liên quan đến xung đột tại Trung Đông, giá dầu thế giới giảm trong phiên 21/9 - xuống mức thấp nhất trong 12 ngày.