Giá vàng SJC đảo chiều tăng 600.000 đồng, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (23/9), giá vàng trong nước điều chỉnh tăng từ 300.000-600.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm nhẹ.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý được giao dịch ở mức 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 600.000 đồng so với chốt phiên trước.

Tương tự, Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 300.000 đồng so với chốt phiên trước, hiện giao dịch ở mức 142,3-146,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Tuy nhiên giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý cũng tăng 300.000 đồng, hiện niêm yết ở mức 142,2-145,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, trong khoảng từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.337 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 8,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.635 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh với mức khác nhau. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.800-26.210 đồng/USD (mua vào-bán ra), không có biến động; VietinBank giao dịch ở mức 25.768-26.213 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 2 đồng/USD so với chốt phiên trước.

BIDV niêm yết ở mức 25.830-26.210 đồng/USD (mua vào-bán ra), không có biến động. Eximbank giao dịch ở mức 25.810-26.200 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng so với chốt phiên trước./.

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm trong phiên giao dịch ngày 22/9 Giá vàng thế giới tiếp đà giảm trong phiên 22/9, khi thị trường dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trong năm nay.