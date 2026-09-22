Lâm Đồng vận động doanh nghiệp mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Với thực tế 8 tháng năm 2026, Lâm Đồng có hơn 3.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường nhưng cũng có hơn 2.600 doanh nghiệp giải thể, đăng ký tạm ngừng hoạt động, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang đẩy mạnh các giải pháp đồng hành, tháo gỡ khó khăn và vận động doanh nghiệp mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh, gắn bó lâu dài với địa phương.

Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, 8 tháng năm 2026, toàn tỉnh thành lập mới 3.055 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 15.900 tỷ đồng, tăng 13% về số doanh nghiệp và 17% về vốn so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng thời gian, có 674 doanh nghiệp hoạt động trở lại, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế lên hơn 30.000.

Tuy nhiên, sức chống chịu của một bộ phận doanh nghiệp vẫn là vấn đề đáng lưu ý khi 8 tháng qua, số doanh nghiệp giải thể và đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy năng lực nội tại của một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế, dễ chịu tác động khi thị trường biến động, chi phí gia tăng hoặc dòng tiền bị gián đoạn.

Trong bối cảnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan triển khai việc vận động doanh nghiệp tăng cường hoạt động, đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đồng hành phát triển lâu dài tại tỉnh.

Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng với tỷ lệ lấp đầy đạt gần 50%. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo văn bản số 15914/Ủy ban Nhân dân-KTTH ngày 21/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đặt ra mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động ổn định, mở rộng quy mô đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan tại địa phương.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thuế tỉnh Lâm Đồng phối hợp gửi Thư ngỏ của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến các doanh nghiệp có chi nhánh, địa điểm kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn; thông tin, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp nghiên cứu mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thành lập chi nhánh hoặc tổ chức hoạt động phù hợp tại Lâm Đồng.

Đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, tỉnh đề nghị những doanh nghiệp đang làm thủ tục hải quan tại địa phương khác nhưng có hoạt động sản xuất, chế biến, vùng nguyên liệu hoặc kinh doanh gắn với Lâm Đồng nghiên cứu thực hiện thủ tục hải quan tại tỉnh đối với những lô hàng đủ điều kiện, phù hợp phương án kinh doanh và vận chuyển.

Đáng chú ý, trong Thư ngỏ, Ủy ban Nhân dân tỉnh không chỉ kêu gọi doanh nghiệp mở rộng quy mô mà còn khẳng định cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch, thuận lợi; nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển ổn định, lâu dài tại Lâm Đồng.

Tỉnh cũng nhấn mạnh việc vận động, hỗ trợ doanh nghiệp phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng quyền tự chủ, tự quyết định của doanh nghiệp, không làm phát sinh thêm thủ tục, điều kiện hoặc chi phí trái quy định.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu chủ động hướng dẫn, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Trước đó, hoạt động thu hút đầu tư của Lâm Đồng cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Trong 8 tháng, tỉnh thu hút 58 dự án đầu tư cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 167.363 tỷ đồng và 7,7 triệu USD; đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 39 dự án với số vốn hơn 11.103 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hướng tới xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, xanh, bền vững./.

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