Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/9

Giá dầu thế giới giảm trong phiên 21/9 xuống mức thấp nhất trong 12 ngày, khi các nhà đầu tư hy vọng vào những tiến triển ngoại giao liên quan đến xung đột tại Trung Đông nhân cuộc họp của Liên hợp quốc trong tuần này, đồng thời theo dõi sự phục hồi một phần trong hoạt động vận chuyển dầu từ Saudi Arabia.

Giá dầu Brent giao tháng 11/2026 chốt phiên ở mức 100,34 USD/thùng, giảm 3,53 USD (tương đương 3,4%). Hợp đồng dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giao tháng 10/2026 giảm 4,52 USD (tương đương 4,51%) xuống 95,78 USD/thùng, trong khi hợp đồng giao tháng 11/2026 ở mức 92,47 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn này đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/9.

Hôm 20/9, Iran và Mỹ đã đưa ra những lời đe dọa mới, mặc dù Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khi tham dự Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York trong tuần này.

Theo giới phân tích, các nhà đầu tư đang đặt hy vọng vào một bước đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo tin từ Al Jazeera dẫn lời ông Mohsen Rezaei, quan chức an ninh cấp cao của Iran, nước này đã chuyển các điều kiện của mình tới các bên trung gian để nối lại đàm phán.

Trong khi đó, giao tranh tại Trung Đông vẫn tiếp diễn khi lực lượng Houthi ở Yemen (được Iran hậu thuẫn) tuyên bố đã tấn công Riyadh cũng như một cơ sở của Saudi Aramco tại thành phố Yanbu bên bờ Biển Đỏ, đồng thời nỗ lực cắt đứt tuyến đường nối khu vực ven Biển Đỏ với các vùng lãnh thổ còn lại do lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn kiểm soát.

Kỳ vọng về sự phục hồi một phần trong hoạt động xuất khẩu dầu từ Saudi Arabia cũng gây thêm áp lực lên giá dầu.

Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy, vào ngày 20/9, Saudi Aramco đã nạp khoảng 14 triệu thùng dầu thô lên 7 siêu tàu chở dầu tại khu vực vùng Vịnh.

Còn theo dữ liệu vệ tinh, lượng dầu của Saudi Arabia vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình 2,9 triệu thùng/ngày trong 6 ngày qua, tăng mạnh so với mức chỉ 700.000 thùng/ngày vào tháng 8/2026./.

Giá dầu thô mất mốc 100 USD trước kỳ vọng ngoại giao Mỹ-Iran Trong phiên giao dịch 21/9, giá dầu thế giới giảm mạnh xuống đáy hơn một tuần, với dầu WTI mất mốc 100 USD/thùng, do kỳ vọng ngoại giao Mỹ-Iran và nguồn cung từ Saudi Arabia ổn định.