Quỹ bình ổn giá xăng dầu đạt hơn 196 tỷ đồng vào cuối quý 2

Ngày 22/9, Bộ Tài chính cho biết số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 30/6 đạt hơn 196,280 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý 2 do phát sinh lãi; trong quý không phát sinh trích lập và chi sử dụng quỹ.

Cụ thể, số dư Quỹ bình ổn giá đầu quý 2/2026, tính từ ngày 1/4, là 195,053 tỷ đồng. Trong quý, tổng số tiền trích quỹ và sử dụng quỹ đều bằng 0 đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá dương đạt hơn 1,227 tỷ đồng. Qua đó, số dư quỹ đến hết ngày 30/6 là hơn 196,280 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn Quỹ bình ổn giá nêu trên, Bộ Tài chính cũng công bố tình hình nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước. Số tiền nhận tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước là hơn 701,806 tỷ đồng; số tiền nhận tạm ứng từ nguồn đã trích lập Quỹ bình ổn giá là hơn 430,184 tỷ đồng.

Đối với nguồn tạm ứng này, số dư đầu quý 2 là hơn 701,806 tỷ đồng. Trong quý, tổng số trích Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886,077 tỷ đồng, trong khi tổng số sử dụng Quỹ là hơn 873,222 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá dương đạt hơn 309 triệu đồng.

Đến hết ngày 30/6, số dư nguồn Quỹ bình ổn giá này đạt hơn 1.714,971 tỷ đồng. Đối với từng doanh nghiệp đầu mối, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trích lập quỹ bình ổn giá hơn 880,711 tỷ đồng trong quý 2 và chi sử dụng hơn 293,534 tỷ đồng; số dư cuối kỳ đạt hơn 587,278 tỷ đồng.

Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần trích lập hơn 440,942 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 328,080 tỷ đồng, số dư cuối kỳ hơn 341,190 tỷ đồng.

Tổng công ty Xăng dầu Quân đội trích lập hơn 53,983 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 7,782 tỷ đồng và có số dư cuối kỳ hơn 66,349 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp khác có số dư Quỹ BOG cuối kỳ trên 100 tỷ đồng, như Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - Công ty cổ phần với hơn 163,49 tỷ đồng và Công ty cổ phần Anh Phát Petro với hơn 160,663 tỷ đồng./.

Ban hành thông tư mới về tạm ứng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngân sách Thông tư mới quy định rõ việc tiếp nhận, quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, quyết toán đối với hoạt động tạm ứng, chi sử dụng, trích lập, hoàn trả Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngân sách Nhà nước.

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