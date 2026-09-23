Giá vàng thế giới tiếp đà giảm trong phiên giao dịch ngày 22/9

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm trong phiên 22/9, khi thị trường dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trong năm nay, đồng thời giới giao dịch cũng theo dõi sát sao tình hình xung đột tại Trung Đông.

Giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.336,21 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên giảm 0,2%, ở mức 4.376,40 USD/ounce.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng đầu tư TD Securities, nhận định thị trường vẫn tiếp tục dự báo Fed sẽ tăng lãi suất, mặc dù giá dầu có xu hướng giảm nhẹ. Trong khi đó, đồng USD đã mạnh lên trong vài ngày qua, yếu tố gây bất lợi cho giá vàng.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, giới giao dịch nhận thấy có 90% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, và Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, đều phát tín hiệu về sự cần thiết phải tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát, khi nhu cầu mạnh và giá năng lượng leo thang. Fed đã tăng lãi suất vào tuần trước và Chủ tịch Kevin Warsh báo hiệu sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trong những tháng tới.

Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2/2026, giá năng lượng tăng cao đã gây lo ngại về lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới phải áp dụng lập trường chính sách thắt chặt.

Điều này gây áp lực lên giá vàng, khiến kim loại quý này đã mất hơn 22% giá trị kể từ khi chạm mức đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce vào tháng 1/2026. Mặc dù thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng vàng lại mất đi sức hấp dẫn so với các tài sản sinh lời trong môi trường lãi suất cao.

Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần vào ngày 22/9 do triển vọng nguồn cung từ vùng Vịnh được cải thiện, khi Iran phát tín hiệu có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, còn Saudi Arabia chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu từ cảng Yanbu.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay ổn định ở mức 66,04 USD/ounce, giá bạch kim tăng 1% lên 1.816,22 USD/ounce, còn giá palladium giảm 0,7% xuống 1.291,69 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 23/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,9 – 144,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)./.

Giá vàng chịu sức ép trước khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất Giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.349,94 USD/ounce trong phiên 21/9, sau khi đã giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất trong phiên là 4.322,19 USD/ounce trước đó.

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