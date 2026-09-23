Bộ Công Thương điều chỉnh 4 dự án nguồn điện Mặt Trời lớn tại tỉnh Điện Biên

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 7522/BCT-DL gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo đó, việc phê duyệt điều chỉnh cập nhật này căn cứ vào Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, Nghị định số 272/2026/NĐ-CP, Nghị định số 56/2025/NĐ-CP của Chính phủ, các Quyết định phê duyệt Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và báo cáo thẩm định của Cục Điện lực, cùng ý kiến đóng góp từ các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan.

Tại công văn, Bộ Công Thương chấp thuận điều chỉnh 4 dự án nguồn điện Mặt Trời lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên thành các dự án thành phần nhằm tối ưu hóa phương án đầu tư và triển khai.

Theo đó, Dự án Nhà máy điện Mặt Trời trên mặt Hồ Pá Khoang tích hợp Pin lưu trữ với công suất 200 MW được tách thành 2 dự án: Dự án Nhà máy điện Mặt Trời trên mặt Hồ Pá Khoang tích hợp Pin lưu trữ có công suất 73 MW và Dự án Nhà máy điện Mặt Trời mặt đất Pá Khoang tích hợp Pin lưu trữ có công suất 127 MW. Cả hai dự án đều dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026-2030. Về phương án đấu nối, dự án trên mặt hồ 73 MW sẽ xây dựng đường dây 110kV mạch kép đấu nối về thanh cái 110kV Trạm biến áp 220kV Điện Biên và mở rộng 2 ngăn lộ 110kV tại trạm. Dự án mặt đất 127 MW sẽ đấu nối vào Trạm biến áp 220kV Điện Biên, sử dụng chung đường dây với dự án trên mặt hồ.

Dự án Điện Mặt Trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu có công suất 100 MW được tách thành dự án Điện Mặt Trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu có công suất 72 MW và Dự án Điện Mặt Trời mặt đất Trung Thu có công suất 28 MW, cùng vận hành giai đoạn 2026 - 2030. Dự án 72 MW trên mặt hồ sẽ xây dựng mới Trạm biến áp 35/110kV đấu nối transit vào đường dây 110kV hiện hữu của nhà máy thủy điện Trung Thu đến Trạm biến áp 500/220/110kV Lai Châu. Dự án mặt đất 28 MW sẽ xây dựng tuyến đường dây truyền tải đấu nối về Trạm biến áp 35/110kV của dự án trên mặt hồ.

Dự án Điện Mặt Trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3 có công suất 100 MW được tách thành dự án Điện Mặt Trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3 (giai đoạn 1) có công suất 20 MW và Dự án Điện Mặt Trời mặt đất Sông Mã 3 (giai đoạn 2) có công suất 80 MW, vận hành giai đoạn 2026-2030. Cả hai dự án này đều áp dụng phương án xây dựng đường dây 110kV đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Sông Mã 3-Điện Biên 2.

Dự án Nhà máy điện Mặt Trời Nậm Pồ 1 với công suất 150 MW được tách thành 2 dự án dự án Nhà máy điện Mặt Trời Nậm Pồ 1A có công suất 100 MW và Dự án Nhà máy điện Mặt Trời Nậm Pồ 1B có công suất 50 MW, vận hành giai đoạn 2026-2030. Về lưới điện đấu nối, dự án Nậm Pồ 1A sẽ xây mới Trạm biến áp 220kV Điện Biên 1 với quy mô công suất 2x250MVA cùng đường dây 220kV đấu nối về Trạm biến áp 500kV Lai Châu. Dự án Nậm Pồ 1B sẽ đấu nối trực tiếp về thanh cái Trạm biến áp Điện Biên 1.

Bên cạnh việc phê duyệt các nội dung điều chỉnh dự án, Bộ Công Thương yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát phương án đấu nối của các dự án Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ và Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ 2. Trường hợp xuất hiện vướng mắc hoặc phát sinh nhu cầu điều chỉnh, địa phương cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, bảo đảm tính đồng bộ của lưới điện khu vực và đưa các dự án vào vận hành sớm nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện.

Tại công văn, Bộ Công Thương nêu rõ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ Báo cáo điều chỉnh cập nhật quy hoạch. Địa phương phải bảo đảm khả năng liên kết đồng bộ giữa các dự án nguồn điện với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, bảo đảm không để xảy ra tình trạng chồng lấn với các quy hoạch khác có liên quan. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai dự án tuân thủ đúng tiến độ đã được phê duyệt trong quy hoạch./.

Lâm Đồng đầu tư nhiều dự án điện mặt trời nổi quy mô hàng nghìn tỷ đồng Mô hình kết hợp giữa thủy điện và điện mặt trời nổi giúp khai thác thêm không gian mặt nước hồ thủy điện, là hướng phát triển phù hợp yêu cầu chuyển dịch năng lượng và tăng tỷ trọng nguồn điện sạch.