Tăng cường hợp tác Việt-Hàn trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ khu vực công

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, ngày 22/9, đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Phó giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Viện Nghiên cứu hành chính công Hàn Quốc (KIPA) và Viện Phát triển nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc (NHI).

Nội dung trao đổi tập trung vào nâng cao chất lượng nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong cuộc làm việc của đoàn với KIPA, Giáo sư Kwon Hyuk Chu, Viện trưởng KIPA đã chia sẻ kinh nghiệm quản trị hành chính địa phương thông minh và một số mô hình đang triển khai tại Hàn Quốc.

Hai bên rà soát kết quả hợp tác kể từ khi ký Bản ghi nhớ năm 2016, trong đó có việc phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả Chính phủ năm 2017.



Phó giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn đánh giá cao vai trò của KIPA trong nghiên cứu, tư vấn cải cách hành chính.

Ông cho biết, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Việt Nam tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó yêu cầu cốt lõi là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Trên tinh thần đó, ông Đoàn Minh Huấn đề nghị hai bên gắn nghiên cứu khoa học với các vấn đề đặt ra trong quản trị quốc gia, tạo ra sản phẩm phục vụ trực tiếp đào tạo cán bộ và tham mưu chính sách, đồng thời đề xuất 5 hướng hợp tác trọng tâm: Tăng cường trao đổi báo cáo nghiên cứu, ấn phẩm, dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn về cải cách hành chính, quản trị công, chính phủ số và phát triển nguồn nhân lực khu vực công; Phối hợp nghiên cứu về tổ chức bộ máy, nền hành chính thông minh, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và chất lượng dịch vụ công; Nghiên cứu khuôn khổ thể chế, pháp lý cho ứng dụng AI có trách nhiệm trong khu vực công, trọng tâm là trách nhiệm giải trình, đạo đức công vụ, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kiểm soát rủi ro; Xây dựng các chương trình bồi dưỡng chuyên đề về quản trị quốc gia hiện đại, quản trị dữ liệu, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính và thử nghiệm chính sách có kiểm soát, kết hợp giảng dạy với khảo sát thực tế tại các cơ quan, địa phương, tổ chức của Hàn Quốc; Tổ chức đối thoại chính sách định kỳ, luân phiên tại hai nước; mỗi kỳ tập trung một vấn đề cụ thể nhằm đưa ra báo cáo tư vấn, sáng kiến hoặc khuyến nghị phù hợp với điều kiện mỗi quốc gia.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn khẳng định Học viện sẵn sàng cùng KIPA xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ nội dung, đầu mối và sản phẩm của từng hoạt động, phát huy thế mạnh của mỗi bên để tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tiễn.

Hiệu quả hợp tác cần được đo bằng chất lượng nghiên cứu, mức độ phù hợp của chương trình bồi dưỡng và giá trị thực tiễn của khuyến nghị chính sách.



Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Viện Phát triển nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc (NHI). (Ảnh: Đào Lâm/ TTXVN)

Chiều cùng ngày, đoàn làm việc với NHI. Tiếp đoàn có bà Ahn Bo Hong, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, cùng lãnh đạo NHI. Trực thuộc Bộ Quản lý nhân sự Hàn Quốc, NHI giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, phát triển đội ngũ công chức, đồng thời hỗ trợ các cơ sở đào tạo khu vực công và thúc đẩy hợp tác quốc tế.



Ông Đoàn Minh Huấn đánh giá cao nền tảng hợp tác giữa hai cơ quan được xây dựng từ năm 2014, được củng cố qua các Bản ghi nhớ năm 2017 và 2024.

Với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), NHI đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình khảo sát, bồi dưỡng cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Việt Nam, đồng thời cử chuyên gia sang giảng dạy, trao đổi tại Học viện.

Hai bên cũng phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học về phát triển nguồn nhân lực công trong phát triển kinh tế - xã hội vào tháng 11/2024. Đây là cơ sở để hai bên chuyển từ các hoạt động riêng lẻ sang chương trình hợp tác ổn định, có mục tiêu và cơ chế đánh giá kết quả.



Trên cơ sở đó, ông Đoàn Minh Huấn đề xuất 5 trọng tâm hợp tác bao gồm: Tiếp tục triển khai Bản ghi nhớ theo hướng cùng thiết kế chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, gắn kinh nghiệm Hàn Quốc với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy của Việt Nam.

Từng bước mở rộng tới cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trung, cán bộ và giảng viên của Học viện; Duy trì thường xuyên, có trọng tâm việc trao đổi chuyên gia, học giả, tài liệu và mô hình đào tạo; Phối hợp vận động KOICA tiếp tục hỗ trợ dự án giai đoạn 2026-2030, với sự đồng hành của NHI từ khảo sát nhu cầu, thiết kế chương trình, lựa chọn chuyên gia đến đánh giá kết quả; nội dung bồi dưỡng tập trung vào năng lực lãnh đạo chiến lược, hoạch định và thực thi chính sách, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và làm việc trong môi trường quốc tế; Nghiên cứu tổ chức hằng năm các khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Hàn Quốc cho lãnh đạo, quản lý cấp trung, cán bộ và giảng viên của Học viện, kết hợp chuyên đề, nghiên cứu tình huống và khảo sát tại các cơ quan quản lý nhân sự, cơ sở đào tạo công chức, lấy khả năng vận dụng vào công việc sau khóa học làm tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu quả; Đổi mới phương thức đào tạo phù hợp với chuyển đổi số và AI.

Phía Học viện đề nghị NHI chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI trong quản trị nhân sự, tiếp tục cử chuyên gia sang giảng dạy về lãnh đạo công, đổi mới sáng tạo trong khu vực công và năng lực số. Hai bên cũng thống nhất tăng cường tổ chức diễn đàn, hội thảo và trao đổi kết quả nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực công, quản trị nhân tài và cải cách hành chính.



Qua các cuộc làm việc ngày 21 và 22/9 với Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc, KOICA, Tập đoàn Samsung, KIPA và NHI, chuyến công tác đã xác định 4 trọng tâm hợp tác bao gồm: Nâng cao năng lực quản trị công và hiệu quả thực thi chính sách; Thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI có trách nhiệm trong khu vực công; Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Phát triển năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.



Các bên thống nhất cụ thể hóa nội dung đã trao đổi thành những chương trình, hoạt động có mục tiêu, đầu mối và sản phẩm rõ ràng.

Triển khai hiệu quả các nội dung này sẽ mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế của Học viện, phục vụ trực tiếp đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận và tư vấn chính sách, đồng thời góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc./.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ cấp chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn, đã có các hoạt động đối ngoại, làm việc với lãnh đạo các cơ quan chính quyền, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc.

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