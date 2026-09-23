Tuyên Quang mở rộng kết nối, phát triển du lịch qua biên giới

Với lợi thế cửa khẩu quốc tế, hệ thống di sản văn hóa phong phú và nhiều điểm đến đặc sắc, Tuyên Quang đang đẩy mạnh hợp tác du lịch với châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), hướng tới mở rộng thị trường khách quốc tế, kết nối các tuyến du lịch và nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên.

Sự hợp tác giữa cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp hai địa phương mở thêm cơ hội phát triển dịch vụ, tạo nguồn thu cho doanh nghiệp, người dân tại các điểm đến.

Kết nối thị trường, mở rộng không gian du lịch

Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy-Thiên Bảo là điều kiện thuận lợi để Tuyên Quang và châu Văn Sơn tăng cường hợp tác du lịch. Từ cửa khẩu, du khách có thể tiếp cận các điểm đến phía Bắc tỉnh Tuyên Quang, khám phá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Cột cờ quốc gia Lũng Cú, những bản làng du lịch cộng đồng và không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc.

Đây là cơ sở để doanh nghiệp hai bên nghiên cứu xây dựng các chương trình du lịch qua biên giới, kết nối cảnh quan thiên nhiên với trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng.

Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trong định hướng hợp tác văn hóa, du lịch năm 2026, tỉnh Tuyên Quang- châu Văn Sơn chú trọng trao đổi thông tin về chính sách, thị trường, sản phẩm du lịch và những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động qua biên giới.

Hai bên quan tâm kết nối các chương trình, tuyến du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đưa, đón khách qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy-Thiên Bảo theo quy định của mỗi nước; đồng thời tăng cường hợp tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và phát triển du lịch.

Mở rộng thị trường khách quốc tế đang trở thành yêu cầu quan trọng trong phát triển du lịch Tuyên Quang. Theo báo cáo của Sở Tài chính, lũy kế 8 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 2,8 triệu lượt khách, đạt 70,3% kế hoạch năm; trong đó, có 519.409 lượt khách quốc tế, bao gồm khách mang hộ chiếu và giấy thông hành.

Tổng chi tiêu khách du lịch đạt trên 7.878 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy quy mô thị trường du lịch của tỉnh đang mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu đa dạng hóa nguồn khách, phát triển sản phẩm phù hợp thị trường quốc tế.

Đối với thị trường Trung Quốc, hợp tác với châu Văn Sơn có ý nghĩa trực tiếp bởi hai địa phương có điều kiện kết nối qua cửa khẩu quốc tế. Khách du lịch từ phía Văn Sơn có thể lựa chọn những hành trình khám phá cảnh quan, văn hóa và đời sống cộng đồng tại Tuyên Quang.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp lữ hành của tỉnh có thêm cơ hội nghiên cứu các chương trình đưa khách Việt Nam sang tham quan, trải nghiệm sản phẩm du lịch của Văn Sơn và các địa phương thuộc tỉnh Vân Nam. Hoạt động trao đổi khách hai chiều sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác thị trường, đa dạng hóa chương trình và duy trì quan hệ hợp tác lâu dài.

Không gian du lịch Tuyên Quang sau sắp xếp đơn vị hành chính có sự kết hợp giữa những điểm đến nổi tiếng của vùng cao nguyên đá với Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, hồ Nà Hang-Lâm Bình, các khu nghỉ dưỡng, làng văn hóa du lịch cộng đồng và hệ thống sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Sự phong phú ấy tạo điều kiện xây dựng nhiều loại hình du lịch, từ tham quan di sản, khám phá thiên nhiên đến nghỉ dưỡng, tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm đời sống người dân địa phương.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, các doanh nghiệp cần kết nối những điểm đến thành chương trình phù hợp với thời gian, khả năng chi tiêu và nhu cầu của từng nhóm khách.

Tại Hội đàm trao đổi hợp tác văn hóa, du lịch giữa tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam) và châu Văn Sơn (Trung Quốc) vừa được tổ chức tại Tuyên Quang, ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa hai địa phương mở thêm cơ hội để doanh nghiệp lữ hành tiếp cận thị trường khách mới, xây dựng các chương trình du lịch phù hợp nhu cầu của du khách hai nước.

Với lợi thế Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy-Thiên Bảo và hệ thống điểm đến phong phú, các doanh nghiệp có điều kiện kết nối tour, tuyến, trao đổi nguồn khách, khai thác hiệu quả dịch vụ lưu trú, vận chuyển, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa. Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, từng bước cụ thể hóa những nội dung hợp tác thành sản phẩm du lịch.

Đưa hợp tác đến từng điểm du lịch

Theo ông Lưu Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch châu tự trị dân tộc Choang và Miêu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Tuyên Quang có tiềm năng phong phú về du lịch sinh thái và văn hóa, với nhiều sản phẩm mang bản sắc riêng.

Làng du lịch cộng đồng Nậm Hồng, xã Thông Nguyên (Tuyên Quang) nằm giữa những thửa ruộng bậc thang, tạo thành điểm nhấn độc đáo thu hút du khách. (Ảnh: Triệu Quyên/TTXVN phát)

Phía Văn Sơn mong muốn tiếp tục phối hợp với Tuyên Quang trong khai thác các tuyến du lịch kết nối, thúc đẩy trao đổi đoàn khách và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên hợp tác, qua đó, phát huy lợi thế của mỗi địa phương, mở rộng giao lưu văn hóa và phát triển du lịch qua biên giới.

Để mở rộng thị trường, bên cạnh kết nối doanh nghiệp và xây dựng tour, tuyến, việc nâng cao chất lượng sản phẩm tại các điểm đến giữ vai trò quan trọng. Đối với Tuyên Quang, các làng văn hóa du lịch cộng đồng là lợi thế có thể khai thác khi giới thiệu sản phẩm tới du khách quốc tế.

Tại đây, cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc truyền thống, ẩm thực, nghề thủ công và sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc tạo nên những trải nghiệm mang bản sắc riêng.

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tha, phường Hà Giang 1 là một ví dụ. Nếp nhà sàn của đồng bào Tày, sản phẩm thổ cẩm, làn điệu Then, tiếng sáo và các món ăn truyền thống trở thành một phần của sản phẩm du lịch phục vụ du khách.

Đây cũng là điểm đến được đoàn công tác Cục Văn hóa và Du lịch châu Văn Sơn tìm hiểu trong chương trình hợp tác giữa hai địa phương. Việc đối tác trực tiếp trải nghiệm văn hóa, khảo sát cơ sở kinh doanh dịch vụ giúp giới thiệu rõ hơn khả năng phục vụ và nét đặc trưng của du lịch cộng đồng Tuyên Quang.

Thôn Tha, phường Hà Giang 1 hiện có 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú. Lượng khách đến làng tăng từ trên 183.000 lượt năm 2023 lên trên 204.000 lượt năm 2024 và trên 316.000 lượt năm 2025. Thôn Tha được trao các danh hiệu “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025,” “Điểm du lịch cộng đồng đón nhiều khách du lịch năm 2025”; cụm homestay tại Tổ dân phố 13 - thôn Tha được trao danh hiệu “Homestay ASEAN 2025.”.

Những kết quả này cho thấy khả năng khai thác các giá trị văn hóa, cảnh quan và đời sống cộng đồng để phát triển dịch vụ du lịch tại cơ sở.

Phường Hà Giang 1 đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 19/3/2026 về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở những giá trị sẵn có, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm đặc trưng, bảo vệ cảnh quan, môi trường và phát huy vai trò của người dân trong hoạt động du lịch. Đây là những điều kiện để các điểm du lịch cộng đồng tham gia sâu hơn vào những chương trình kết nối với thị trường khách quốc tế.

Theo ông Trần Song Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Giang 1, địa phương xác định phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống người dân. Việc tăng cường hợp tác giữa Tuyên Quang và Văn Sơn mở thêm cơ hội để những sản phẩm du lịch cộng đồng tiếp cận thị trường khách quốc tế.

Phường tiếp tục đồng hành với các cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh trong nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm, giữ gìn cảnh quan và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo điều kiện để người dân tham gia, hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Trong khuôn khổ hợp tác du lịch Tuyên Quang-châu Văn Sơn năm 2026, Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang cùng các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú đã trao đổi với đối tác về sản phẩm, thị trường và những điều kiện cần thiết để tổ chức hoạt động kinh doanh. Đại diện doanh nghiệp hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác về du lịch, lữ hành. Đây là bước kết nối giữa các đơn vị trực tiếp xây dựng chương trình, đưa đón khách và cung cấp dịch vụ, tạo cơ sở để những định hướng hợp tác được cụ thể hóa trong thời gian tới.

Đối với doanh nghiệp, vấn đề đặt ra sau các hoạt động kết nối là nghiên cứu xây dựng sản phẩm phù hợp thị trường, thống nhất giá dịch vụ, lịch trình, phương thức đưa đón khách và trách nhiệm của từng đơn vị tham gia. Đối với địa phương có điểm du lịch, yêu cầu là tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn, giữ gìn môi trường và phát triển những trải nghiệm mang bản sắc riêng. Khi các khâu này được kết nối, hoạt động hợp tác mới có điều kiện chuyển thành những chương trình du lịch cụ thể, mang lại nguồn khách và doanh thu cho các bên tham gia.

Từ lợi thế Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy-Thiên Bảo đến hệ thống điểm đến giàu bản sắc, Tuyên Quang có cơ sở để mở rộng hợp tác du lịch với Văn Sơn theo hướng thiết thực hơn. Khi doanh nghiệp hai bên xây dựng được những chương trình phù hợp, hoạt động hợp tác qua biên giới góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế, phát triển kinh tế du lịch và tạo thêm sinh kế cho người dân./.

Kết nối QR Việt-Trung: Bước tiến mới trong thanh toán số và du lịch quốc tế Ngày 3/4/2026, NAPAS, Vietcombank và Ant International khai trương dịch vụ thanh toán QR liên kết Trung Quốc-Việt Nam, thúc đẩy du lịch và thương mại xuyên biên giới.

​