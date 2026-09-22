Lào Cai đón hơn 9,8 triệu lượt khách trong 9 tháng năm 2026

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, tổng lượng khách đến địa phương trong 9 tháng năm 2026 ước đạt trên 9,8 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1.363.000 lượt.

Tổng thu từ khách du lịch lũy kế ước đạt 40.880 tỷ đồng, trên tổng kế hoạch doanh thu cả năm 51.100 tỷ đồng.

Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh hoạt động du lịch trên địa bàn tiếp tục diễn ra sôi động, đặc biệt tại các điểm đến trọng điểm như Sa Pa, Bắc Hà, Mù Cang Chải, Y Tý, Suối Giàng, Nghĩa Lộ và các điểm du lịch cộng đồng. Sự đa dạng về cảnh quan, khí hậu, văn hóa các dân tộc cùng hệ thống sản phẩm trải nghiệm ngày càng phong phú đang giúp Lào Cai mở rộng sức hút đối với cả thị trường khách nội địa và quốc tế.

Đáng chú ý, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tạo một đợt tăng trưởng mạnh về lượng khách. Trong 5 ngày nghỉ lễ, Lào Cai ước đón 450.155 lượt khách, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Khách quốc tế đạt khoảng 34.068 lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2.211 tỷ đồng. Công suất phòng lưu trú toàn tỉnh đạt trên 75%; riêng Sa Pa, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên đạt khoảng 95%.

Lũy kế đến hết ngày 2/9, Lào Cai đón 9.468.800 lượt khách, bằng 83,4% kế hoạch năm. Khách quốc tế đạt 1.316.310 lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 38.452 tỷ đồng, bằng 75,25% kế hoạch năm.

Như vậy, chỉ trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động du lịch đã đóng góp đáng kể vào kết quả chung của 9 tháng, đồng thời cho thấy nhu cầu du lịch vẫn duy trì ở mức cao trong các dịp nghỉ lễ.

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, du lịch Lào Cai tiếp tục bước vào giai đoạn thuận lợi khi các địa bàn vùng cao bắt đầu vào mùa lúa chín. Những thửa ruộng bậc thang chuyển màu tạo nên cảnh quan đặc trưng, trở thành một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn nhất của khu vực Tây Bắc vào mùa Thu.

Tại Mù Cang Chải, mùa vàng không chỉ tạo sức hút bởi cảnh quan ruộng bậc thang mà còn được kết hợp với các hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm cộng đồng. Tám tháng năm 2026, địa phương đón trên 110.425 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 16.865 lượt; doanh thu du lịch ước đạt trên 263 tỷ đồng. Riêng dịp Quốc khánh 2/9, Mù Cang Chải đón khoảng 27.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 48,5 tỷ đồng.

Lễ hội Mùa vàng 2026 tại Mù Cang Chải được tổ chức với nhiều hoạt động gắn với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc như trình diễn trang phục, múa khèn Mông, vẽ hoa văn bằng sáp ong, giã bánh dày, cùng các hoạt động thể thao và trải nghiệm. Chuỗi hoạt động này góp phần chuyển lợi thế cảnh quan mùa lúa chín thành hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng hơn, thay vì chỉ khai thác nhu cầu tham quan, chụp ảnh.

Cùng với Mù Cang Chải, các điểm đến như Bắc Hà, Y Tý, Sa Pa, Suối Giàng, Nghĩa Lộ và nhiều điểm du lịch cộng đồng tiếp tục được khai thác theo hướng gắn tài nguyên thiên nhiên với bản sắc văn hóa. Các lễ hội, nghi lễ truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề và sinh hoạt cộng đồng từng bước được đưa vào các chương trình trải nghiệm, tạo thêm sản phẩm cho du khách và mở rộng cơ hội sinh kế cho người dân.

Tại Púng Luông, hoạt động “Lễ mừng cơm mới” của đồng bào Mông được tổ chức gắn với chuỗi hoạt động du lịch “Sắc vàng Di sản." Việc đưa những giá trị văn hóa truyền thống vào sản phẩm du lịch đang trở thành một hướng khai thác quan trọng của các địa phương vùng cao, trong đó yêu cầu bảo tồn bản sắc được đặt song song với mục tiêu phát triển kinh tế du lịch.

Bên cạnh việc mở rộng sản phẩm, Lào Cai cũng từng bước tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động du lịch. Việc phát triển bản đồ số, thông tin điểm đến và các nền tảng phục vụ du khách được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, hỗ trợ kết nối các điểm đến và từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh.

Kết quả hơn 9,8 triệu lượt khách trong 9 tháng cho thấy du lịch tiếp tục là một trong những lĩnh vực dịch vụ quan trọng của Lào Cai. Với mùa vàng vùng cao, chuỗi hoạt động văn hóa-thể thao và các sản phẩm du lịch cộng đồng đang diễn ra trong tháng 9, địa phương còn nhiều dư địa để thu hút khách trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, cùng với việc gia tăng lượng khách, yêu cầu đặt ra đối với du lịch Lào Cai là nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm năng lực lưu trú, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, đồng thời kiểm soát tác động đến cảnh quan và môi trường. Việc khai thác các giá trị văn hóa bản địa cũng cần đi đôi với bảo tồn, để tài nguyên văn hóa và thiên nhiên tiếp tục trở thành nền tảng cho sự phát triển lâu dài của du lịch địa phương./.

Đánh thức mùa vàng Lào Cai bằng chuỗi trải nghiệm văn hóa và thể thao độc đáo Mùa lúa chín tại Lào Cai không chỉ thu hút du khách bởi bức tranh ruộng bậc thang rực rỡ, mà còn bởi chuỗi trải nghiệm văn hóa bản địa và thể thao độc đáo giữa vùng rẻo cao Tây Bắc.