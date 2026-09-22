Thác Thung - Điểm đến xanh giữa núi rừng vùng cao Phú Thọ

Ẩn mình giữa núi rừng xanh thẳm của xã vùng cao Vân Sơn (tỉnh Phú Thọ), thác Thung gây ấn tượng bởi dòng nước cao gần 30m đổ qua nhiều tầng đá, tạo nên dải lụa trắng giữa đại ngàn.

Từ một điểm đến còn khá xa lạ, thác Thung đang dần được biết đến rộng rãi, trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những chuyến dã ngoại, khám phá thiên nhiên vào dịp cuối tuần với du khách.

Vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng

Thác Thung nằm tại xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, thuộc khu vực huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trước đây. Nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, thác được bao bọc bởi những dãy núi trập trùng và thảm thực vật xanh tốt.

Vài năm gần đây, nhờ sự chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội của cộng đồng yêu du lịch, thác Thung từ một địa danh ít người biết đến trở thành điểm khám phá mới của du khách.

Thác Thung như dải lụa trắng giữa đại ngàn. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)

Thác Thung hấp dẫn bởi chính vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên. Dòng nước len qua những tầng đá, đổ xuống hồ nước tự nhiên dưới chân thác; xung quanh là màu xanh của cây rừng, những bãi cỏ và rừng trúc.

Một điểm đặc biệt của thác Thung là nền nhiệt thường thấp hơn khoảng 5-7 độ C so với các khu vực xung quanh. Vì vậy, vào những ngày hè oi nóng, nơi đây trở thành điểm tránh nóng lý tưởng cho du khách muốn tìm về thiên nhiên.

Được ví như “nàng tiên ngủ trong rừng”, thác Thung đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn với những du khách tìm kiếm không gian trong lành, mát mẻ và những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

Điểm đến lý tưởng cho chuyến đi cuối tuần

Thác Thung là điểm đến xanh dành cho du khách. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)

Thác Thung cách Hà Nội khoảng 120km và cách trung tâm thành phố Hòa Bình gần 50km theo Quốc lộ 6. Với khoảng cách không quá xa, du khách có thể dễ dàng thực hiện chuyến đi đến thác Thung trong ngày hoặc kết hợp nghỉ lại một đêm để khám phá cảnh sắc vùng cao.

Từ tháng 6 đến tháng 9 là thời điểm lượng khách đến khám phá thác Thung đông nhất. Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình, du khách được khuyến nghị sử dụng xe máy hoặc ôtô nhỏ dưới 29 chỗ khi di chuyển vào khu vực thác.

Đến thác Thung, du khách có thể men theo đường mòn để đi bộ lên phía đỉnh, từ đó ngắm toàn cảnh dòng nước nhiều tầng giữa núi rừng. Hồ nước tự nhiên dưới chân thác cũng là nơi được nhiều du khách lựa chọn để ngâm mình, tận hưởng làn nước mát lạnh.

Những bãi cỏ ven suối thích hợp cho các hoạt động dã ngoại, cắm trại. Khu lán nằm giữa rừng trúc cạnh chân thác cũng tạo không gian nghỉ ngơi gần gũi với thiên nhiên. Với những nhóm gia đình, bạn bè, một ngày hòa mình vào núi rừng, thưởng thức những món ăn dân dã và tạm rời xa nhịp sống đô thị là trải nghiệm đáng nhớ.

Chị Triệu Khánh Vân, du khách đến từ Hà Nội cho biết lần đầu đến đây, chị rất ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên và không khí nơi đây. “Với khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp, đồ ăn bản địa ngon, thác Thung là điểm đến tuyệt vời cho chuyến đi dã ngoại trong ngày và ngắn ngày" chị Vân chia sẻ.

Bãi Pặng - Điểm dừng chân bên dòng suối Thung

Bãi Pặng gây ấn tượng bởi không gian rộng mở, núi đồi bao quanh và dòng nước trong xanh, mát lạnh. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)

Không chỉ khám phá thác nước, du khách có thể kết hợp trải nghiệm tại bãi Pặng, cách thác Thung khoảng 500m. Đây là một bãi cỏ rộng, tương đối bằng phẳng nằm dọc hai bên suối Thung - dòng suối bắt nguồn từ thác Thung và len qua những triền cỏ xanh.

Bãi Pặng gây ấn tượng bởi không gian rộng mở, núi đồi bao quanh và dòng nước trong xanh, mát lạnh ngay cả trong mùa hè. Khu vực này đã được người dân đầu tư, khai thác các dịch vụ du lịch từ đầu năm 2024, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi và cắm trại của du khách.

Tại đây có các chòi nghỉ, khu vực cắm trại, điện, nước, wifi cùng một số dịch vụ ăn uống, lưu trú. Du khách cũng có thể thuê lều, bàn ghế, bếp nấu và các vật dụng phục vụ dã ngoại.

Nước từ thác Thung chảy qua khu vực bãi Pặng, tạo thành những đoạn suối thuận lợi để du khách vui chơi, tắm suối mà không nhất thiết phải đi lên tận chân thác.

Ẩm thực bản địa cũng là một phần hấp dẫn trong hành trình khám phá ở thác Thung. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)

Ẩm thực cũng là một phần hấp dẫn trong hành trình khám phá nơi đây. Người dân địa phương phục vụ du khách với nhiều món ăn mang đậm hương vị núi rừng như xôi nếp nương, gà đồi nướng, cá nướng, măng đắng, ốc suối, rau su su xào tỏi... Các món ăn thường được chế biến từ nguyên liệu tại chỗ, sử dụng những gia vị đặc trưng của vùng cao như hạt dổi, mắc khén, tỏi núi, ớt rừng.

Mở rộng hành trình khám phá vùng cao Vân Sơn

Sức hút của thác Thung không chỉ nằm ở một dòng thác đẹp mà còn ở khả năng kết nối với nhiều điểm đến đặc sắc của vùng cao Vân Sơn. Từ đây, du khách có thể kết hợp khám phá những thửa ruộng bậc thang, trải nghiệm du lịch cộng đồng tại xóm Chiến, tham quan hang Núi Kiến, động Nam Sơn; leo núi, săn mây tại đỉnh Lũng Vân hoặc khám phá hệ sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ Luông.

Dòng suối trong mát bên bãi Pặng. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)

Nơi đây hội tụ nhiều điều kiện lý tưởng để phát triển thành điểm đến nghỉ ngơi cuối tuần dành cho các nhóm gia đình, bạn trẻ và những người yêu thích trải nghiệm thiên nhiên.

Tuy nhiên, sự gia tăng lượng khách cũng đặt ra yêu cầu về quy hoạch và quản lý điểm đến. Việc đầu tư hạ tầng cần được thực hiện phù hợp với cảnh quan tự nhiên; đồng thời chú trọng bảo vệ nguồn nước, xử lý rác thải, giữ gìn hệ sinh thái và nâng cao chất lượng dịch vụ. Phát triển du lịch cần đi đôi với bảo tồn vẻ đẹp nguyên sơ - yếu tố làm nên sức hấp dẫn của thác Thung.

Từ một dòng thác ẩn mình giữa núi rừng, thác Thung đang từng bước trở thành điểm đến được du khách biết tới. Với cảnh quan nguyên sơ, khí hậu trong lành, giao thông tương đối thuận tiện và những trải nghiệm đa dạng, nơi đây có tiềm năng trở thành điểm du lịch sinh thái, dã ngoại hấp dẫn của vùng cao Phú Thọ, góp phần mở rộng không gian khám phá Tây Bắc cho du khách./.

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