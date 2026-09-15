Cảnh sát biển Việt Nam sơ kết Đề án của Bộ Quốc phòng về tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Sáng 15/9, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 3934 của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo và tổng kết nhiệm vụ tổ chức chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Qua 2 năm thực hiện, Đề án đã được cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát biển triển khai nghiêm túc, đồng bộ, từng bước đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực; nội dung, hình thức ngày càng được đổi mới, phù hợp, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng, đồng hành của các địa phương, nhà trường và học sinh.

Đặc biệt, việc tổ chức thành công Chương trình chung kết toàn quốc và gala tổng kết, trao giải năm học 2025-2026 đã đánh dấu bước phát triển mới về quy mô, chất lượng và tính chuyên nghiệp của cuộc thi, tạo được hiệu ứng truyền thông tích cực, lan tỏa sâu rộng tình yêu biển, đảo quê hương trong học sinh và các tầng lớp nhân dân.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị thuộc Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành 3 vòng thi ở 3 cấp gồm cấp xã, cấp tỉnh và cấp khu vực với tổng số 112 cuộc thi và trên địa bàn 313 xã, 21 tỉnh, thành phố và 6 khu vực; cuộc thi đã thu hút được gần 500 nghìn lượt học sinh đến từ 919 trường trung học cơ sở tham gia và hàng chục nghìn giáo viên, phụ huynh tham gia tổ chức, cổ vũ cho cuộc thi.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã phối hợp xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi gồm gần 3.000 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tình huống, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội sản xuất, đăng tải hơn 3.000 lượt tin, gần 40 phóng sự và hơn 300 bài viết tuyên truyền về cuộc thi.

Tính đến tháng 8/2026, các đơn vị cấp Vùng Cảnh sát biển đã hoàn thành khoảng 90% mục tiêu Đề án xác định trong giai đoạn 2024-2027; tổ chức cuộc thi đạt 90% tại các xã, phường ven biển thuộc 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (với 100% các trường trung học cơ sở và trung bình hơn 80% học sinh bậc trung học cơ sở tham gia, nhiều địa phương đạt tỷ lệ trên 95% học sinh tham gia). Đồng thời tổ chức một số cuộc thi tại các địa bàn trọng điểm thuộc thành phố Hà Nội và các đảo tiền tiêu.

Cùng với đó trong các cuộc thi đã có hơn 1.700 suất học bổng, 546 xe đạp, 360 bộ dụng cụ học tập được trao tặng tới các học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học tốt; trao tặng 43 tivi, 4 bộ máy vi tính, 210 bộ máy tính casio, 16 ghế đá, 210 dụng cụ học tập, 150 bộ sách vở phục vụ hoạt động giảng dạy tại các nhà trường và nhiều phần quà thiết thực khác với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Trung tướng Bùi Quốc Oai trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân tặng các tập thể, cá nhân.

Những kết quả đạt được đã thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm công dân đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Hội nghị cũng xác định trong giai đoạn tới, Cảnh sát Biển Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 3934, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng, giao phó; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và các điều kiện bảo đảm tổ chức Cuộc thi; nghiên cứu, kiểm tra kỹ hệ thống phần mềm phục vụ thi trực tuyến bảo đảm an toàn, dễ sử dụng và tổ chức tập huấn, chuyển giao chặt chẽ.

Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt, tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thực hiện Đề án, trọng tâm là tổ chức Cuộc thi và xây dựng nội dung truyền thông số./.

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường ứng dụng công nghệ trong xây dựng hệ thống câu hỏi theo hướng tình huống gần gũi, dễ hiểu; nâng hiệu quả công tác tuyên truyền Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương.”