Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống

Kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống (14/9/1998-14/9/2026), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, trách nhiệm, tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sáng 14/9, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sỹ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức Hội thi tìm hiểu truyền thống 28 năm xây dựng, trưởng thành. Thông qua những câu hỏi, nội dung tìm hiểu về quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của đơn vị, hội thi giúp cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, những đóng góp của Bộ Tư lệnh Vùng qua các thời kỳ; từ đó củng cố niềm tin, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng hào hứng tham gia Hội thi “Tìm hiểu lịch sử 28 năm Ngày Thành lập BTL Vùng Cảnh sát biển 4 (14/9/1998-14/9/2026)”.

Không chỉ dừng ở các hoạt động giáo dục truyền thống, không khí thi đua hướng về ngày truyền thống còn được lan tỏa sôi nổi trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng thông qua các hoạt động giao lưu bóng chuyền, thi hát karaoke. Với những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, biển, đảo và hình ảnh người chiến sỹ cảnh sát biển, các hoạt động đã tạo không khí vui tươi, đoàn kết, góp phần động viên cán bộ, chiến sỹ sau những ngày thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, gian khổ.

Điểm đáng chú ý, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống không chỉ tập trung trong nội bộ đơn vị mà còn được gắn chặt với nhiệm vụ tuyên truyền, dân vận, chính sách trên địa bàn.

Thông qua chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các hoạt động tuyên truyền chống khai thác IUU bằng hình thức "Phiên tòa giả định" tại Cà Mau, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục góp phần cùng địa phương tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống ngư dân; đồng thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh và xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân.

Từ các hoạt động giáo dục truyền thống đến những hoạt động văn hóa, thể thao, dân vận, chính sách, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, thiết thực hướng về ngày truyền thống. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, củng cố đoàn kết, bồi đắp ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống 28 năm xây dựng, trưởng thành; chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, an toàn biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động đợt thi đua cao điểm chống IUU Đợt thi đua cao điểm chống IUU góp phần thực hiện hiệu quả các biện pháp khắc phục theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, tiến tới gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản.