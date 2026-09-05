Cảnh sát biển Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đối ngoại

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, từ năm 2020 đến nay, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại Cảnh sát biển Việt Nam có bước phát triển vượt bậc, ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Lực lượng đã tích cực mở rộng, làm sâu sắc các quan hệ hợp tác quốc tế, chủ động đưa ra nhiều sáng kiến trong hợp tác song phương, đa phương, qua đó nâng cao năng lực, vị thế, uy tín và đóng góp vào xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

Nhờ chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, đến nay Cảnh sát biển Việt Nam đã có quan hệ song phương, đa phương và thiết lập đường dây nóng với lực lượng thực thi pháp luật các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần tích cực trong quan hệ đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế.

Trong hợp tác song phương, Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc tổ chức thành công 16 chuyến tuần tra chung. Hoạt động này góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước.

Cảnh sát biển Việt Nam cũng chủ trì tổ chức 2 chương trình “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” với sự tham gia của lực lượng thực thi pháp luật 7 nước trong khu vực; phối hợp tổ chức nhiều chương trình giao lưu tàu, giao lưu sỹ quan trẻ, giao lưu nghiệp vụ, giao lưu công tác Đảng, công tác chính trị với Cảnh sát biển các nước.

Lãnh đạo tàu 8001 giới thiệu với Giám đốc Học viện Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Kim Tae Kyun và đoàn đại biểu về các tính năng hiện đại của tàu 8001. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Cùng với đó, Cảnh sát biển Việt Nam đưa tàu đi thăm Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia… Qua các hoạt động này, lực lượng từng bước tạo dựng quan hệ hữu nghị, sự tin cậy chính trị với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước, đồng thời khẳng định hình ảnh một lực lượng có trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhân văn trong khu vực.

Cảnh sát biển Việt Nam cũng chủ động tham gia nhiều cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế quan trọng như Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại Châu Á (ReCAAP), Hội nghị thượng đỉnh Cảnh sát biển toàn cầu, Hội nghị những người đứng đầu Cảnh sát biển các nước châu Á, Diễn đàn Tư lệnh lực lượng thực thi pháp luật trên biển các quốc gia Đông Nam Á. Đồng thời, cử cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Theo Cảnh sát biển Việt Nam, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế thời gian qua phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, nội dung và phương thức ngày càng thực chất, hiệu quả. Nhiều sáng kiến hợp tác song phương và đa phương của Cảnh sát biển Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của lực lượng trên trường quốc tế.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia của Việt Nam trên biển, đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Đoàn đại biểu Cảnh sát biển Việt Nam và Đại diện Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Công tác đối ngoại còn được gắn với nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Cảnh sát biển Việt Nam chủ động, tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng các nước có vùng biển giáp ranh với Việt Nam; thông qua các kênh liên lạc đã được thiết lập, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin tình hình, giải quyết các vụ việc tàu cá Việt Nam bị bắt giữ, đồng thời phối hợp bảo đảm đối xử nhân đạo với ngư dân bị bắt giữ.

Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, trong thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục triển khai hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc phòng hướng vào mục tiêu tìm kiếm giải pháp toàn diện, lâu dài để xây dựng lòng tin chiến lược, kịp thời phối hợp giải quyết bất đồng và các vấn đề nảy sinh trên biển; bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển, ngăn ngừa chiến tranh, xung đột, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động tuần tra chung và đường dây nóng với Cảnh sát biển các nước trong khu vực, chủ động nắm, dự báo sớm tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề trên biển./.

Cảnh sát biển Việt Nam vững vàng nơi đầu sóng, giữ nghiêm pháp luật trên biển Cảnh sát biển Việt Nam được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất vì lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

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