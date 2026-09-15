28 năm vững vàng nơi đầu sóng, giữ bình yên biển đảo Tây Nam

Ngày 14/9 vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tròn 28 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, thiếu thốn, đến nay, đơn vị đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Hành trình gần ba thập kỷ ấy được hun đúc bằng bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cùng sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ; bằng những hải trình nối dài giữa trùng khơi và niềm tin của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương.

Từng bước trưởng thành, vững vàng trên tuyến đầu thực thi pháp luật

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được giao quản lý vùng biển rộng lớn, có vị trí chiến lược quan trọng, trải dài từ Bắc cửa Định An (Vĩnh Long) đến Hà Tiên (An Giang). Những ngày đầu thành lập, địa bàn rộng, điều kiện hoạt động phức tạp, cơ sở vật chất, phương tiện và lực lượng còn hạn chế, trong khi các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu rất cao đối với đơn vị.

Trong điều kiện đó, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, vừa xây dựng lực lượng, vừa tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Từ những con tàu, cán bộ, chiến sỹ ban đầu, đơn vị từng bước xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ phương tiện, trang bị, hình thành bản lĩnh và kinh nghiệm thực tiễn trong thực thi pháp luật trên biển.

Qua 28 năm, mỗi bước trưởng thành của đơn vị đều gắn liền với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam. Cán bộ, chiến sỹ đơn vị thường xuyên bám biển, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong hành trình gần ba thập kỷ qua là kết quả công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên biển. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng đã mưu trí, dũng cảm phát hiện, triệt phá hàng trăm vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép dầu D.O, hàng hóa giá trị cao, tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác... Đã xử lý theo quy định, thu nộp ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Biên đội tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện nhiệm vụ trên biển (tháng 3/2026).

Cùng với đấu tranh, xử lý vi phạm, đơn vị luôn coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, với phương châm "lấy phòng ngừa làm chính". Đặc biệt, từ tháng 7/2021, Bộ Tư lệnh Vùng được giao chủ trì tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam với Malaysia, Thái Lan, Campuchia. Đây là nhiệm vụ mới, nhiều thách thức, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ phải kiên trì bám biển, nắm chắc tình hình, thường xuyên tuyên truyền, vận động, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Để đưa pháp luật đến gần hơn với ngư dân, công tác tuyên truyền được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 triển khai bằng nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm địa bàn và hoạt động của ngư dân. Các chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân,” tuyên truyền pháp luật bằng "phiên tòa giả định," trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, áo phao, hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền pháp luật bằng “mã QR”; các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền biển, đảo cho nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên... ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát biển gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ luôn xác định rõ: Giữ nghiêm pháp luật phải đi đôi với bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Hàng trăm lượt tàu, xuồng cùng cán bộ, chiến sỹ đã được huy động tìm kiếm, cứu nạn; nhiều ngư dân, tàu cá gặp nạn được hỗ trợ kịp thời. Qua thực tiễn, bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng xử trí tình huống của cán bộ, chiến sỹ ngày càng được tôi luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển (tháng 3/2026).

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu,” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Cùng với thực hiện nhiệm vụ trên biển, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 luôn xác định xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” là yếu tố quyết định để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật được triển khai đồng bộ; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được chú trọng.

Bên cạnh đó, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật được đơn vị duy trì nghiêm túc, sát thực tiễn hoạt động trên biển. Hàng năm, đơn vị đều hoàn thành 100% nội dung, thời gian huấn luyện; tổ chức hàng trăm lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ với hàng chục nghìn hải lý an toàn. Những kết quả đó cho thấy sự trưởng thành toàn diện về bản lĩnh, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Ghi nhận những thành tích trong 28 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng, Nhà nước và Quân đội đã trao tặng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Huân chương Chiến công hạng Nhì. Đặc biệt, năm 2025 vừa qua, đơn vị tiếp tục vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua và công nhận là đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu.” Đây là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, toàn diện trên các mặt công tác, đồng thời thể hiện sự trưởng thành vững chắc của đơn vị sau gần ba thập kỷ xây dựng, phát triển và viết tiếp hành trình nơi đầu sóng.

Thời gian tới, tình hình trên biển dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều yêu cầu mới. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì an ninh, trật tự, an toàn trên biển; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, tìm kiếm, cứu nạn... đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh vững vàng, trình độ chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm và khả năng xử lý linh hoạt, chính xác các tình huống.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vinh dự đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhì (tháng 5/2024).

Kết quả thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của đơn vị. Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức hơn 300 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trên biển với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị hàng hóa vi phạm gần 40 tỷ đồng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển được giao quản lý.

Phát huy truyền thống 28 năm, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng huấn luyện, thực thi pháp luật, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ.

Hôm nay, giữa vùng biển Tây Nam rộng lớn, những con tàu Cảnh sát biển vẫn ngày đêm kiên cường rẽ sóng. Đó là sự hiện diện của pháp luật, của kỷ cương và ý chí bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển. Với niềm tin, quyết tâm và truyền thống được vun đắp qua 28 năm, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ bình yên biển, đảo Tây Nam thiêng liêng của Tổ quốc./.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức nhiều hoạt động, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, trách nhiệm, tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.