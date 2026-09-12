Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Tối 11/9, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch sử 28 năm Ngày Thành lập Bộ Tư lệnh Vùng (14/9/1998-14/9/2026).

Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh Pháp luật dự và chỉ đạo hoạt động.

Tham dự hội thi còn có chỉ huy các cơ quan, đơn vị và sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sỹ toàn Bộ Tư lệnh Vùng cùng các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân.

Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên trong Bộ Tư lệnh Vùng nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và quá trình xây dựng, trưởng thành của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong 28 năm qua; từ đó xây dựng niềm tin, trách nhiệm, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống “Kiên quyết, dũng cảm; khắc phục khó khăn; đoàn kết, hiệp đồng; giữ nghiêm pháp luật,” bề dày thành tích của đơn vị.

Với chủ đề “28 năm - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai,” Hội thi được tổ chức theo kịch bản gameshow “Rung chuông vàng” có sự tham gia của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc và đơn vị kết nghĩa.

Các câu hỏi của Hội thi xoay quanh truyền thống 28 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Bộ Tư lệnh Vùng; nhiệm vụ chính trị của đơn vị; các hoạt động trong Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; Cuộc thi “em yêu biển đảo quê hương”; nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...; nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh Pháp luật phát biểu tại Hội thi. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo Hội thi Đại tá Nguyễn Văn Tranh nhấn mạnh: Hội thi không đơn thuần là một cuộc thi kiến thức, quan trọng hơn, đây là một hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ hiểu sâu hơn về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị; từ đó thêm tự hào về truyền thống, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thông qua những câu hỏi, những phần thi và sự tranh tài trên sân khấu, mỗi cán bộ, chiến sỹ tham gia Hội thi sẽ không chỉ thể hiện kiến thức, sự nhanh nhạy, bản lĩnh và tinh thần thi đấu, mà còn biến sự hiểu biết thành niềm tự hào, thành động lực và hành động cụ thể trong công tác, học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Kết thúc Hội thi Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì và Ba cho các cá nhân xuất sắc.

Hội thi đã tạo sân chơi lành mạnh, không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, xây dựng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục góp phần xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu;” bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự an toàn, trên vùng biển, đảo Tây Nam thiêng liêng của Tổ quốc./.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động đợt thi đua cao điểm chống IUU Đợt thi đua cao điểm chống IUU góp phần thực hiện hiệu quả các biện pháp khắc phục theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, tiến tới gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản.

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