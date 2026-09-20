Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vui Trung thu cùng thiếu nhi vùng cao Thanh Hóa

Tối 20/9, tại Trung tâm Văn hóa xã Mường Lát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tới chung vui với các thiếu niên, nhi đồng vùng cao Thanh Hóa.

Với nhiều hoạt động sôi nổi như: trống hội, múa lân sư, hoạt cảnh “Trăng rằm bản em,” phóng sự “Trăng biên cương - chắp cánh ước mơ” và các tiết mục văn hóa, văn nghệ, phá cỗ Trung Thu..., chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 đã mang đến không khí Tết Trung Thu vui tươi, phấn khởi đến với các em thiếu nhi vùng cao.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ đội biên phòng, tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh có kết quả học tập tốt, các em trong chương trình “Nâng bước em tới trường,” “Con nuôi đồn biên phòng,” các em trong “Dự án cán bộ, chiến sỹ quân đội nâng bước em tới trường;” tặng hơn 2.500 túi quà, những mâm cỗ Trung Thu và chung vui cùng thiếu nhi tham dự buổi lễ. Tổng giá trị các phần quà và học bổng là gần 2 tỷ đồng.

Không giấu được niềm vui và xúc động, em Giàng Ngọc Nhi, học sinh lớp 7B, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Mường Lát cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng cháu được đón một mùa tết Trung Thu to nhất, vui nhất. Những niềm vui này sẽ là động lực để chúng cháu cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện."

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà cho thiếu niên, nhi đồng vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa). (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, khẳng định: Tiếp nối hành trình ý nghĩa từ các Chương trình được tổ chức tại Nghệ An năm 2023, Bình Phước năm 2024, Cao Bằng năm 2025, Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 được tổ chức ở mảnh đất Mường Lát. Đây là thông điệp nhân văn, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội, dù ở nơi xa xôi, cách trở đến đâu, đồng bào và trẻ em biên cương vẫn luôn được quan tâm, đồng hành, nâng bước; là tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo, đặc biệt đối với các cháu học sinh - thế hệ tương lai của đất nước.

Song hành với chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 tại Mường Lát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các nhà trường ở khu vực biên giới, hải đảo trên cả nước tổ chức Trung Thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng với tinh thần dành nhiều tình cảm thân thương nhất, mọi nguồn lực tốt nhất, để các cháu được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, cùng bạn bè phá cỗ, trông trăng, chơi trò chơi dân gian, nghe kể chuyện chị Hằng, chú Cuội, giúp các cháu có thêm niềm vui, động lực phấn đấu để vươn lên học tập, trưởng thành.

Nhiều năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ,” kiên trì thực hiện phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.”

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bộ đội biên phòng luôn xác định việc tham mưu và tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí và chăm lo cho thế hệ trẻ, chăm sóc các cháu thiếu niên, nhi đồng khu vực biên giới là nền tảng vững chắc để xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc.

Nhân dịp này, Ban tổ chức triển khai các hoạt động gồm: viếng Nghĩa trang liệt sỹ xã Mường Lát; thăm, tặng quà cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhà trường, nhân dân xã Mường Lát, xã Tam Chung; tổ chức các đêm biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa; bàn giao khu vui chơi tại điểm Trường Mầm non bản Cơm (xã Pù Nhi); tổ chức chương trình “Tiết học biên cương” tại khu vực mốc quốc giới 281, Trạm Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn; thăm, tặng quà Đại đội 214, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Houaphan (Lào); hội thi trưng bày mâm cỗ Trung Thu…

Hơn 600 con em công nhân Vĩnh Long vui "Đêm hội Trăng rằm"

Tối 20/9, tại Công ty TNHH May mặc Alliance One, Khu công nghiệp Giao Long (xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long), Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức Chương trình "Đêm hội Trăng rằm" năm 2026 cho hơn 600 trẻ em là con của đoàn viên, công nhân người lao động.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Phúc Linh nhấn mạnh Tết Trung Thu từ lâu đã trở thành ngày hội của sự sum vầy, của tình thân và là ngày hội rực rỡ sắc màu của tuổi thơ. Tuy nhiên, với đặc thù công việc tại các khu, cụm công nghiệp, nhiều công nhân phải miệt mài trên dây chuyền sản xuất, làm việc ca đêm hay tăng ca vất vả, khiến việc chuẩn bị một mùa Trung Thu trọn vẹn cho con em gặp nhiều hạn chế.

Tặng học bổng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” không chỉ đem lại cho các em nhỏ một đêm Trung Thu ấm áp, tràn đầy tiếng cười, mà còn khẳng định sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp đối với con em công nhân.

Thông qua chương trình tạo điều kiện cho doanh nghiệp và công nhân lao động có thêm cơ hội giao lưu, gắn kết; động viên đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các hoạt động công đoàn và đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Phúc Linh mong muốn đoàn viên, người lao động không ngừng học tập nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp, tích cực tham gia phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt."

Các doanh nghiệp tiếp tục dành sự quan tâm đến chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc; xác định người lao động là nguồn tài sản quý của doanh nghiệp.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long phối hợp với nhà tài trợ trao học bổng cho 100 trẻ em vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và trao 600 phần quà Trung Thu cho các em là con của đoàn viên, công nhân và người lao động./.

Mang quà Trung thu và dịch vụ y tế đến với đồng bào nơi biên giới Chương trình Trung Thu và y tế tại biên giới giúp trao quà, khám bệnh, cấp thuốc và xây nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo.