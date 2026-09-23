Phú Thọ thí điểm “Luồng xanh 24 giờ” gỡ điểm nghẽn cho nhà đầu tư

Ngày 23/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; trong đó thí điểm cơ chế “Luồng xanh 24 giờ,” “Luồng xanh 50%” trong giải quyết thủ tục hành chính; duy trì chương trình “Càphê doanh nhân” hằng tuần nhằm tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động nắm bắt, giải quyết khó khăn của doanh nghiệp; vấn đề thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay, vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án và cam kết thời gian giải quyết, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, nguồn nhân lực và hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh...

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Công nghệ Đô Thành, trình bày kiến nghị tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Gặp khó khăn về công tác hoàn thuế, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Công nghệ Đô Thành, cho biết vụ việc liên quan đến hoàn thuế đã kéo dài 11 năm. Dù bản án hành chính có hiệu lực từ năm 2022, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa được hoàn trả đầy đủ số tiền theo phán quyết.

Theo ông Vĩnh, số tiền gốc còn chưa được hoàn trả là 21,9 tỷ đồng, cùng toàn bộ tiền lãi. Doanh nghiệp kiến nghị cơ quan thuế khẩn trương thực hiện đầy đủ nội dung bản án, sớm hoàn trả tiền gốc và lãi theo quy định.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hanyang Digitech Vina (khu công nghiệp Phú Hà, phường Phong Châu) kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong tuyển dụng lao động và bảo đảm an toàn giao thông khu vực khu công nghiệp. Theo doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng nhân lực phục vụ sản xuất còn lớn, trong khi nguồn lao động chưa đáp ứng.

Doanh nghiệp cũng phản ánh tình trạng phương tiện lưu thông, dừng, đỗ, nhất là xe container, xe tải và xe đưa đón công nhân, tập trung đông tại khu vực cổng khu công nghiệp Phú Hà vào giờ cao điểm, gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Còn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xe buýt Daewoo Việt Nam (khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) cho biết hiện nay doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động có tay nghề, nhất là các vị trí hàn, sơn, lắp ráp và quản lý chất lượng. Phần lớn ứng viên thiếu kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí ôtô, doanh nghiệp phải đào tạo lại, làm tăng chi phí và ảnh hưởng tiến độ sản xuất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, thông báo thời gian cụ thể đối với các đợt kiểm tra chuyên ngành như phòng cháy, chữa cháy, môi trường, giúp doanh nghiệp chủ động bố trí nhân lực và kế hoạch sản xuất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Lắng nghe và trực tiếp giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định tỉnh cam kết sẽ tiếp tục kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng; luôn lắng nghe, đồng hành và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện đúng cam kết đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đề cao văn hóa kinh doanh, nói không với tiêu cực; thực hiện tốt trách nhiệm với người lao động, môi trường và cộng đồng.

Trong 8 tháng năm 2026, Phú Thọ thu hút hơn 2,3 tỷ USD vốn FDI, tăng khoảng 2,6 lần so với cùng kỳ và vượt 43,6% kế hoạch năm; vốn đầu tư trong nước đạt 54,2 nghìn tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch. Tỉnh cũng khởi công nhiều dự án quy mô lớn; trong đó có 5 dự án trọng điểm tại xã Thịnh Minh với tổng vốn đầu tư gần 7.600 tỷ đồng.

Cùng với đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh tăng cường hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh, thủ tục hành chính và chính sách hỗ trợ.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức 7 chương trình “Càphê doanh nhân,” tạo kênh đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp hỗ trợ 10 doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai các dự án trên địa bàn./.

Phú Thọ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng hiệu quả xuất khẩu Tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường liên kết sản xuất.

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