Giá vàng giảm trước triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao

Giá vàng thế giới giảm trong phiên chiều 23/9, khi giới đầu tư cân nhắc khả năng các ngân hàng trung ương lớn sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn nhằm kiềm chế lạm phát.

Vào lúc 14 giờ 13 phút ngày 23/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.329,31 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 cũng giảm 0,2%, đứng ở mức 4.366,90 USD/ounce.

Trong phiên này, đồng USD đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hai tháng. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến kim loại quý vốn được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư Capital.com nhận định rằng biến động ngắn hạn của vàng phụ thuộc lớn vào diễn biến của thị trường dầu mỏ và các sự kiện tại Trung Đông. Dù vậy, các động lực mang tính cấu trúc trong dài hạn cho vàng vẫn đang rất vững chắc.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng sức hấp dẫn của tài sản có xu hướng suy yếu khi lãi suất cao thúc đẩy lợi suất của các kênh đầu tư sinh lời khác. Bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, khiến các tài sản không sinh lời như vàng trở nên kém cạnh tranh hơn.

Về chính sách tiền tệ, đại diện Fed chi nhánh Boston bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên phạm vi 3,75-4% của ngân hàng trung ương Mỹ vào tuần trước, trong bối cảnh rủi ro lạm phát vẫn vượt mục tiêu 2%.

Fed cũng đã phát đi tín hiệu về một đợt tăng lãi suất khác có thể diễn ra trước khi kết thúc năm nay. Ngoài ra, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gần đây cũng đã có các động thái thắt chặt chính sách tiền tệ.

Dự báo về xu hướng giá, các chuyên gia tại tổ chức BMI duy trì mức giá vàng trung bình cho năm 2026 ở ngưỡng 4.400 USD/ounce. Đơn vị này cho rằng rủi ro địa chính trị leo thang và hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương sẽ đảm bảo ngưỡng hỗ trợ mạnh cho giá vàng quanh mốc 3.800 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,2% xuống 66,24 USD/ounce. Giá bạch kim cũng giảm 1,4% xuống 1.807,80 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ 44 phút ngày 23/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142,50-145,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng SJC đảo chiều tăng 600.000 đồng, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ Giá vàng SJC mở cửa sáng 23/9 tăng từ 300.000-600.000 đồng/lượng, trong khi tỷ giá USD giảm nhẹ, hiện giao dịch quanh mức 145,5 triệu đồng/lượng.