Giá dầu thô lùi bước trước tín hiệu tích cực hơn về nguồn cung từ Trung Đông

Giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 23/9 khi Saudi Arabia khôi phục hoạt động tại tuyến đường ống trọng yếu, thắp lên hy vọng cải thiện bức tranh nguồn cung năng lượng tại Vùng Vịnh.

Bên cạnh đó, những tín hiệu tích cực về các cuộc đàm phán ngoại giao giữa phía Mỹ và phía Iran cùng lượng dầu lưu kho bất ngờ gia tăng tại Mỹ cũng tạo thêm áp lực kéo giá "vàng đen" đi xuống.

Phiên này, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 78 xu (tương đương 0,79%) xuống mức 98,47 USD/thùng vào lúc 14 giờ 11 phút ngày 23/9 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,21 USD (1,34%) xuống mức 89,31 USD/thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đã ghi nhận chuỗi sáu phiên giảm liên tiếp và lùi về mức thấp nhất trong hai tuần.

Trước đó trong phiên 22/9, giá dầu Brent đã đóng cửa dưới mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ đầu tháng 9/2026.

Giới chuyên gia phân tích nhận định thị trường đang có cái nhìn lạc quan hơn về bức tranh nguồn cung toàn cầu so với vài tuần trước. Bất chấp những tuyên bố cứng rắn, việc các phái đoàn của Mỹ và Iran gặp gỡ tại New York đang mang lại tia hy vọng cho giới giao dịch. Thị trường dường như đang loại bỏ dần các chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị để định giá theo khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận hòa bình, chấm dứt gần bảy tháng xung đột.

Trên thực địa, nút thắt nguồn cung đang dần được gỡ bỏ khi Saudi Arabia khởi động lại tuyến đường ống Đông-Tây nối ra Biển Đỏ, vốn bị đóng cửa từ ngày 11/9 sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Tuyến đường ống này đóng vai trò sống còn giúp Saudi Arabia chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng/ngày (tương đương 4% nguồn cung toàn cầu) để né tránh rủi ro tại eo biển Hormuz. Đồng thời, nhà sản xuất này cũng tăng cường chào bán dầu thô cho các khách hàng châu Á từ các cảng ngoài eo biển.

Song song đó, giới chức dầu mỏ Iraq cho biết nước này đang gia tăng xuất khẩu lên hơn 3 triệu thùng/ngày, đồng thời kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng chảy qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, đà giảm của giá dầu thô còn được củng cố bởi báo cáo dự trữ tại Mỹ. Các nguồn tin thị trường cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 1,8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 18/9, đi ngược lại với dự báo giảm của giới phân tích. Dữ liệu chính thức sẽ được công bố vào cùng ngày 23/9 (giờ địa phương)/.

Giá dầu giảm khi nguồn cung từ Saudi Arabia tăng trở lại Giá dầu thế giới giảm do Saudi Arabia khôi phục hoạt động xuất khẩu, trong khi các diễn biến địa chính trị ảnh hưởng đến thị trường năng lượng.