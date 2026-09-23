Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á

Ngày 23/9, phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu Hội nghị thường niên lần thứ 31 của Diễn đàn Chứng khoán châu Á (ASF AGM 31), ông Phạm Phú Khôi, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết ASF AGM 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30/9 đến 3/10.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện, với một chuyên đề riêng dành cho thị trường Việt Nam.

Theo ông Phạm Phú Khôi ASF AGM 31 sẽ quy tụ các thành viên của diễn đàn đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bên cạnh những nội dung chung của thị trường khu vực, chương trình năm nay còn dành riêng một phiên để đưa câu chuyện của Việt Nam tới các nhà đầu tư và tổ chức quốc tế.

Bà Hoàng Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), các phiên thảo luận tại ASF AGM 31 tập trung vào những vấn đề đang tác động tới thị trường vốn châu Á như triển vọng thị trường chứng khoán, sự dịch chuyển của dòng vốn, phát triển thị trường vốn bền vững, ESG, tài chính xanh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại phiên thảo luận về triển vọng thị trường chứng khoán châu Á, các đại biểu dự kiến trao đổi về những biến động của thị trường trong thời gian qua, tác động của chính sách tiền tệ, chính sách thương mại và sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu.

Bà Hoàng Hải Anh cho biết những thay đổi về công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số và AI, đang tác động ngày càng rõ tới thị trường tài chính và cách dòng vốn được phân bổ.

ESG và tài chính xanh cũng là một trong những nội dung được dành nhiều thời lượng tại hội nghị. Theo đại diện VASB, ESG ngày càng trở thành yếu tố được dòng vốn quốc tế quan tâm và có tác động tới năng lực cạnh tranh của các thị trường vốn.

Các đại biểu sẽ thảo luận về việc hài hòa tiêu chuẩn ESG của từng quốc gia với các chuẩn mực quốc tế, cũng như những vấn đề đặt ra trong quá trình đưa các tiêu chuẩn này vào thực tiễn.

Chuyển đổi số và AI tiếp tục là những chủ đề được ASF đưa vào chương trình nghị sự. Đại diện VASB cho rằng AI và chuyển đổi số đang trở thành một phần của thị trường vốn, tác động tới dòng vốn và cấu trúc vận hành, đồng thời đặt ra những rủi ro mới về công nghệ.

Đáng chú ý, ASF AGM 31 dành riêng một chuyên đề về Việt Nam, dự kiến diễn ra chiều 2/10 với chủ đề “Đầu tư vào Việt Nam - Vươn mình trong kỷ nguyên mới.”

Theo bà Hoàng Hải Anh, chuyên đề tập trung vào hai nhóm vấn đề lớn, gồm các phương thức huy động vốn cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới và vai trò của thị trường chứng khoán trong huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Phiên thảo luận dự kiến có sự tham gia của đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, hiệp hội chứng khoán khu vực, các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trong nước.

Việc Việt Nam đăng cai ASF AGM 2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có những bước tiến trong quá trình hội nhập quốc tế, trong đó FTSE Russell đã nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market).

Sự kiện cũng tạo thêm kênh kết nối giữa các thành viên thị trường trong nước với các đối tác trong khu vực, qua đó trao đổi kinh nghiệm về phát triển thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, tài chính xanh, ESG, chuyển đổi số và nâng hạng thị trường./.

“Thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng là thành quả của quá trình cải cách bền bỉ” Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện JICA Việt Nam chia sẻ việc được FTSE Russell nâng hạng là thành quả của quá trình cải cách bền bỉ và cộng tác chặt chẽ của các cơ quan hữu quan.

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