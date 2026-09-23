Máy bay của Australia đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 lên đường tới Nam Sudan

Sáng 23/9, máy bay vận tải quân sự C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đã có mặt tại Hà Nội, đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 của Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Chuyến bay diễn ra một ngày sau Lễ xuất quân do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 quân nhân được điều động từ các quân khu, quân đoàn, bệnh viện quân đội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân, thực hiện nhiệm vụ thay thế lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại phái bộ UNMISS (Bentiu, Nam Sudan).

Trong quá trình chuẩn bị, 100% cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 đã hoàn thành chương trình huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần-kỹ thuật, chuyên môn y tế dã chiến và kiến thức về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đồng thời, đơn vị đã tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên sâu tiếng Anh và một số nội dung nghiệp vụ với sự phối hợp của các đối tác quốc tế, trong đó có cấp cứu chấn thương quốc tế (ITLS), vận chuyển y tế đường không (AMET), phòng, chống bạo lực tình dục (CRSV), Luật Nhân đạo quốc tế (IHL) và nhận biết vật liệu nổ (EOI).

Giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện trước giờ lên đường, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, yêu cầu toàn đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và các quy định của Liên hợp quốc; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm an toàn, đồng thời giữ gìn và lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Dự kiến, sau khi Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 đến Nam Sudan và hoàn tất công tác bàn giao, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 sẽ trở về Việt Nam vào ngày 25/9, khép lại một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Lễ tiễn quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong dịp này, Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phương tiện vận chuyển quân nhân và thiết bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan bằng việc cử một trong những loại máy bay vận tải quân sự lớn nhất của mình là C-17 Globemaster III. Đây cũng là một trong những loại máy bay vận tải lớn nhất thế giới.

Máy bay được thiết kế để tổ bay, tổ bốc dỡ hàng và tổ kỹ thuật có thể vận hành dễ dàng. Máy bay có hệ thống hiển thị và hệ thống điều khiển tối tân dành cho phi công. Sàn máy bay có cấu hình linh hoạt để tăng tốc độ đóng hàng, có các bảng điều khiển và hệ thống máy tính hỗ trợ công việc của tổ kỹ thuật, bảo dưỡng.

Australia đã có lịch sử lâu dài tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Từ khi Việt Nam bắt đầu tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đến nay, Australia đã nhiều lần cử máy bay vận tải quân sự hỗ trợ Việt Nam vận chuyển quân nhân và thiết bị của các Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam sang Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ và đưa các quân nhân của Việt Nam kết thúc nhiệm kỳ công tác trở về nước. Tháng 7/2025, Việt Nam và Australia đã ký kết kế hoạch 3 năm triển khai thỏa thuận đối tác gìn giữ hòa bình.

Sau hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã cử hơn 1.600 lượt cán bộ, nhân viên của Quân đội nhân dân Việt Nam, gần 100 lượt cán bộ, nhân viên của Công an nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ và Trụ sở Liên hợp quốc.

Qua thực tiễn triển khai các Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội Công binh tại các phái bộ, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã từng bước khẳng định bản lĩnh, năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Sáng 22/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Abyei.