Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng vượt tiến độ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Sáng 23/9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra thực tế "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại thành phố Đà Nẵng. Đại tá Lê Văn Sơn, Phó cục trưởng Cục Chính sách làm trưởng đoàn kiểm tra.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự, thành phố Đà Nẵng (sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam) từng là một trong những chiến trường trọng điểm và ác liệt nhất của Khu 5. Địa phương này hiện ghi nhận hơn 90.828 liệt sĩ, trong đó đã tìm kiếm và quy tập được 78.668 trường hợp. Cơ quan chức năng xác định vẫn còn 7.259 liệt sĩ chưa được quy tập và 4.901 liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm được triển khai đồng bộ tại 144 trong tổng số 151 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn thành phố. Chính quyền địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu vào ngày 15/9, qua đó vượt tiến độ đề ra tới 122 ngày. Cơ quan chuyên môn đã tiếp cận tổng cộng 25.672 phần mộ thuộc diện cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng báo cáo Đoàn công tác kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại thành phố. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cơ quan y tế đã sàng lọc được 13.793 mẫu sinh phẩm đủ tiêu chuẩn để phục vụ công tác giám định. Lực lượng chức năng đã bàn giao 5.960 mẫu trong số này cho Viện Pháp y Quốc gia để tiến hành phân tích. Công việc này mang ý nghĩa to lớn trong nỗ lực xác định danh tính cho hàng nghìn liệt sĩ vô danh.

Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho biết, các lực lượng phối hợp tìm kiếm thời gian qua đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan. Các đội quy tập đã cất bốc thành công 86 trên tổng số 390 hài cốt liệt sĩ tính đến ngày 22/9. Trong đó, đặc biệt phát hiện 9 hài cốt tại khu vực Hang Đá Sập và 17 hài cốt tại hố mộ tập thể ở xã Hiệp Đức.

Hệ thống chính trị cơ sở đã tích cực huy động người dân và cựu chiến binh cung cấp thông tin. Toàn thành phố đã thu thập được 13.130 thông tin về mộ liệt sĩ thông qua đợt kết luận địa bàn đầu tiên. Cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục xác minh 75 thông tin tại các khu vực đã được khoanh vùng đến cấp thôn và tổ dân phố.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó cục trưởng Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng) đánh giá cao phương châm “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ tiến độ” của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Đà Nẵng.

Trưởng đoàn công tác đề nghị thời gian đến, thành phố phải thận trọng, gắn liền việc tìm kiếm với ứng dụng khoa học và số hóa dữ liệu hồ sơ. Mọi nỗ lực đều nhằm đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc./.