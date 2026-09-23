Du lịch Đà Nẵng vươn tầm quốc gia: "Thành phố đáng sống" đột phá để tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đã xác định Đà Nẵng cùng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là ba cực tăng trưởng du lịch của cả nước.

Từ thực tiễn, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện bài viết có chủ đề "Du lịch Đà Nẵng khát vọng vươn tầm quốc gia," tập trung phân tích tiềm năng, lợi thế, tháo gỡ những điểm nghẽn và đề xuất các giải pháp của các chuyên gia, nhà quản lý để du lịch Đà Nẵng phát huy vai trò đầu tàu, chuyển từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao giá trị kinh tế du lịch vươn lên tầm quốc gia, tăng sức cạnh tranh quốc tế và góp phần hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TW đặt ra.

Vị thế mới của "thành phố đáng sống"

Năm 2026, du lịch Đà Nẵng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng ấn tượng. Sự nhộn nhịp tại các cửa ngõ hàng không đã minh chứng cho sức hút của "thành phố đáng sống" với 27 đường bay đang hoạt động, trong đó có 20 đường bay quốc tế thường kỳ kết nối với các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á và cả Trung Đông...

Việc Đà Nẵng được xác định là một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia mở ra vị thế phát triển mới, đặt ra yêu cầu thành phố không chỉ tiếp tục thu hút du khách mà phải nâng cao chất lượng điểm đến, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tổ chức thị trường, kết nối dòng khách và tăng sức lan tỏa đối với khu vực miền Trung.

Chương trình biểu diễn thực cảnh tại Đảo ký ức Hội An được nâng cao chất lượng theo các chủ đề để thu hút du khách. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định nhiều định hướng lớn nhằm nâng tầm vị thế, chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam, đáng chú ý, Nghị quyết xác định phát triển mạnh ba cực tăng trưởng du lịch Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt phát triển du lịch vùng. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD.

Tổng Giám đốc Silk Sense Hoi An River Resort Trần Thái Do chia sẻ việc Bộ Chính trị xác định Đà Nẵng là một trong ba cực tăng trưởng du lịch của cả nước đến năm 2030 mở ra một vị thế phát triển mới cho thành phố. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với một điểm đến đã tạo dựng được thương hiệu về biển, nghỉ dưỡng, MICE, golf và sự kiện, mà còn đặt Đà Nẵng trước yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng và năng lực dẫn dắt.

Với sự kết hợp giữa tư duy đổi mới trong sản phẩm, sự đồng bộ trong hạ tầng và những kiến nghị cơ chế linh hoạt, du lịch Đà Nẵng đang hội tụ đủ các điều kiện cần và đủ để không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số mà còn khẳng định vị thế "điểm đến hàng đầu" trên bản đồ du lịch thế giới. Sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và người dân sẽ là chìa khóa để "con tàu" du lịch Đà Nẵng vươn xa hơn.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group Đồng Thị Ngọc Ánh cho rằng Nghị quyết 26 trước hết là một bước đột phá về tư duy. Khi du lịch được xác định là một động lực tăng trưởng mới của đất nước, mỗi công trình, mỗi sản phẩm mà doanh nghiệp kiến tạo không chỉ được nhìn như một dự án kinh doanh riêng lẻ, mà còn là một phần trong bài toán tăng trưởng quốc gia. Việc xác định ba cực tăng trưởng, các trung tâm du lịch trọng điểm cùng những định hướng sản phẩm mới tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp hoạch định các khoản đầu tư dài hạn.

Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng nêu rõ giải pháp then chốt để đưa du lịch thành phố vươn lên tầm quốc gia như Nghị quyết 26-NQ/TW đặt ra là phải hoàn thiện quy hoạch và không gian phát triển. Đà Nẵng không còn bó hẹp trong những ranh giới cũ mà đang mở rộng không gian du lịch với các điểm vệ tinh, kết nối chặt chẽ giữa đô thị hiện đại và các giá trị văn hóa, sinh thái.

Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là cực tăng trưởng của du lịch quốc gia, thành phố và ngành cần tập trung vào các giải pháp về hạ tầng, đường bay, sản phẩm du lịch giá trị cao, kinh tế đêm, liên kết vùng, chuyển đổi số và quản trị bằng dữ liệu; đề xuất các chỉ tiêu đánh giá ngoài lượng khách như thời gian lưu trú, mức chi tiêu, tỷ lệ quay lại và khả năng phân phối khách cho khu vực.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh phân tích dù đạt được những con số khả quan, ngành du lịch Đà Nẵng vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ để phát triển bền vững. Tình trạng quá tải cục bộ tại các điểm nóng như Chợ Hàn, Cầu Rồng hay phố cổ Hội An vào giờ cao điểm gây áp lực lên giao thông và vệ sinh môi trường.

Trong không gian mới sau hợp nhất, lợi thế của thành phố không còn giới hạn ở biển và đô thị hiện đại mà được mở rộng tới di sản, sinh thái, làng nghề, nông nghiệp, miền núi và văn hóa cộng đồng. Vấn đề đặt ra là làm thế nào chuyển nguồn tài nguyên phong phú đó thành sức cạnh tranh thực sự, từ một nơi thu hút đông khách trở thành trung tâm có khả năng tạo sản phẩm, tổ chức thị trường, thu hút đầu tư và tạo sức lan tỏa cho du lịch khu vực miền Trung.

Các bãi biển đẹp tại Đà Nẵng luôn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đà Nẵng là một trong những trung tâm du lịch lớn của miền Trung với hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng, MICE, golf, vui chơi giải trí, sự kiện cùng mạng lưới hàng không tương đối phát triển. Sau hợp nhất địa giới, không gian du lịch của thành phố được mở rộng đáng kể. Bên cạnh bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà, bờ biển và không gian đô thị hiện đại là Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm còn có những làng nghề truyền thống, vùng nông nghiệp, miền núi cùng nhiều giá trị văn hóa và ẩm thực độc đáo.

Trong cùng một điểm đến, du khách có thể trải nghiệm từ đô thị, biển và nghỉ dưỡng đến di sản thế giới, sinh thái, văn hóa cộng đồng và miền núi. Sự đa dạng này tạo nền tảng để Đà Nẵng xây dựng những hành trình dài hơn, thay vì phụ thuộc vào một số sản phẩm quen thuộc.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, du lịch Đà Nẵng nhiều năm giữ vai trò đầu tàu của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Sau hợp nhất địa giới, không gian phát triển được mở rộng, tạo điều kiện hình thành chuỗi sản phẩm đa dạng gắn với biển, văn hóa, thể thao và nghỉ dưỡng cao cấp. Thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch, hội nghị, hội thảo quốc tế, điểm đến hàng đầu khu vực châu Á về nghỉ dưỡng, giải trí và sự kiện.

Cùng với sản phẩm đã tạo nên thương hiệu như du lịch biển, nghỉ dưỡng, MICE và golf, thành phố cần bổ sung thêm các lớp trải nghiệm về văn hóa, thể thao, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, du lịch cưới, sự kiện và kinh tế ban đêm. Vị thế một cực tăng trưởng đòi hỏi nhiều hơn việc xây dựng thành công từng phân khúc riêng lẻ.

Một đường bay quốc tế mới tới Đà Nẵng cần có khả năng mở thêm thị trường cho Hội An, Mỹ Sơn và những điểm đến khác của miền Trung. Một hội nghị quốc tế không chỉ làm tăng công suất phòng mà phải kéo theo vận tải, nhà hàng, mua sắm, vui chơi và trải nghiệm văn hóa. Một hành trình di sản cũng cần tạo thêm thị trường cho làng nghề, nghệ nhân, nông sản và sản phẩm địa phương.

Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết 26-NQ/TW khi yêu cầu chuyển mạnh mô hình phát triển du lịch từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh và sáng tạo, lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Quỳnh chia sẻ Đà Nẵng không thể chỉ đặt mục tiêu đón nhiều khách hơn, mà phải hướng đến khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, trải nghiệm sâu hơn và quay trở lại nhiều hơn. Đây là sự chuyển dịch từ tăng trưởng du lịch sang phát triển kinh tế du lịch.

Sự chuyển dịch này đặc biệt có ý nghĩa đối với một địa phương đã xây dựng được quy mô thị trường lớn. Khi đó, bài toán phát triển không đơn thuần là tiếp tục tăng lượng khách mà phải gia tăng giá trị được tạo ra từ mỗi chuyến đi. Một khách sạn 5 sao không thể tự tạo ra một điểm đến 5 sao nếu giao thông, môi trường, dịch vụ, nhà hàng, điểm tham quan, nguồn nhân lực và trải nghiệm bên ngoài khách sạn chưa cùng đạt chuẩn.

Một du khách có thể ở trong khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, nhưng trải nghiệm chung của chuyến đi còn được hình thành từ sân bay, giao thông, taxi, môi trường đô thị, nhà hàng, mua sắm, hoạt động buổi tối, thông tin điểm đến và cách những vấn đề phát sinh được xử lý. Nếu một mắt xích yếu, trải nghiệm tổng thể có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy Đà Nẵng cần hướng tới một hệ sinh thái điểm đến chất lượng cao, trong đó Nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội và cộng đồng cùng tham gia.

Ông Lê Nhương, Giám đốc Hợp tác xã Rau hữu cơ và Du lịch Thanh Đông, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng, nhìn nhận với việc tập trung phát huy các giá trị cốt lõi của con người-văn hóa-thiên nhiên, triển khai đồng bộ các chương trình kích cầu thu hút khách và xúc tiến du lịch, thành phố kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu đề ra và tạo ra những trải nghiệm chất lượng, gia tăng giá trị và lan tỏa hình ảnh điểm đến bền vững.

Ngay từ đầu năm 2026, các doanh nghiệp đã có sự kết nối với các làng du lịch cộng đồng, du lịch xanh, nhờ vậy lượng khách quốc tế đến với các làng du lịch sinh thái ngày càng tăng, thu nhập của các thành viên hợp tác xã cũng tăng lên. Tuy nhiên muốn thu hút và giữ chân du khách lâu dài hơn, để du khách chi tiêu mạnh tay hơn thì yêu cầu hàng đầu là phải đa dạng sản phẩm và chất lượng sản phẩm.

Khách du lịch bằng đường hàng không tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Mở rộng không gian, liên kết chuỗi trải nghiệm

Các chuyên gia trong ngành du lịch nêu rõ, mở rộng không gian, liên kết chuỗi trải nghiệm là yêu cầu thiết yếu của ngành du lịch. Nếu số lượt khách phản ánh sức hút ban đầu của một điểm đến thì thời gian lưu trú, mức chi tiêu và tỷ lệ khách quay trở lại mới cho thấy chiều sâu của kinh tế du lịch. Với Đà Nẵng, yêu cầu này càng rõ hơn khi thành phố được xác định là một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia.

Không gian sau hợp nhất đã mang lại nguồn tài nguyên đặc biệt phong phú, từ đồng bằng ven biển, đô thị hiện đại đến Hội An, Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, làng nghề, nông nghiệp, cộng đồng và miền núi. Nhưng tài nguyên nhiều chưa đồng nghĩa khách sẽ ở lâu hơn. Bài toán trong giai đoạn mới là kết nối những giá trị đó thành chuỗi trải nghiệm, đồng thời phát triển kinh tế đêm, sự kiện, văn hóa, mua sắm và ẩm thực để mỗi ngày du khách đều có thêm một lý do khám phá. Khi đó, cùng một lượt khách có thể tạo ra giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp, cộng đồng và toàn bộ điểm đến.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Quỳnh cho biết một làng nghề nếu khách chỉ đến chụp ảnh rồi rời đi sẽ tạo giá trị hạn chế. Nhưng nếu tại đó có câu chuyện về nghề, hoạt động gặp gỡ nghệ nhân, trải nghiệm tự làm sản phẩm, ẩm thực và sản phẩm đủ hấp dẫn để mang về, cùng một nguồn tài nguyên có thể tạo ra nhiều lớp giá trị.

Tương tự, di sản không chỉ tạo giá trị từ vé tham quan mà có thể kết nối với nghệ thuật, ẩm thực, thời trang, thủ công, biểu diễn và các sản phẩm sáng tạo. Đà Nẵng có thể hình thành những hành trình nối biển-đô thị-di sản-làng nghề -miền núi-cộng đồng-nông nghiệp-ẩm thực để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Nghỉ dưỡng dài ngày cùng gia đình ở Hội An, chị Katie, du khách đến từ Hoa Kỳ chia sẻ, trong chuyến du lịch Việt Nam lần này, gia đình chị đã có nhiều trải nghiệm thật sự thú vị tại Huế, Đà Nẵng, Hội An, Mỹ Sơn và Cù Lao Chàm. Gia đình chị đã tham quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, trẻ nhỏ có cơ hội đắm mình trong không gian Á đông cổ xưa với những câu chuyện cuốn hút ở thung lũng thần linh.

Tuy nhiên khi gia đình còn muốn tiếp tục khám phá di sản thì đã phải lên xe trở về Hội An trong chiều cùng ngày. Nếu ở Mỹ Sơn cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ ẩm thực, lưu trú, trải nghiệm ban đêm có chất lượng, thì chắc chắn gia đình tôi sẽ ở lại qua đêm,” chị Katie chia sẻ.

Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới yêu cầu chuyển mạnh mô hình tăng trưởng du lịch từ số lượng sang chất lượng; đặt trọng tâm vào các thị trường khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, đồng thời nâng chất lượng và giá trị trải nghiệm.

Đối với Đà Nẵng, thực hiện yêu cầu đó trước hết phải bắt đầu từ cách tổ chức sản phẩm, kết nối các nguồn lực thành hệ sinh thái sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Du lịch Đà Nẵng đã hội tụ được các yếu tố cần thiết để không ngừng tăng tốc, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xác định Đà Nẵng cùng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là ba cực tăng trưởng du lịch của cả nước.

Đến từ Hà Nội, chị Nguyễn Thị Phương Lan cho biết gia đình chị lựa chọn Đà Nẵng cho chuyến du lịch 3 ngày. Thành phố có lợi thế về biển, cảnh quan đẹp, giao thông thuận tiện, dịch vụ lưu trú và ăn uống khá đa dạng. Tuy nhiên, với hành trình ngắn ngày, gia đình thường ưu tiên những điểm nổi bật nên chưa dành nhiều thời gian cho các trải nghiệm khác.

Nếu Đà Nẵng có thêm nhiều hoạt động về đêm, chương trình biểu diễn, không gian mua sắm, ẩm thực hoặc những trải nghiệm văn hóa đặc trưng, tôi nghĩ du khách sẽ có thêm lý do để ở lại lâu hơn. Nếu quay lại Đà Nẵng, chị cũng muốn dành nhiều thời gian hơn để khám phá những sản phẩm mới ngoài các điểm tham quan quen thuộc.

Liên kết giữa các yếu tố cấu thành gắn với chất lượng dịch vụ đang là xu hướng tất yếu của ngành du lịch. Tổng quản lý khách sạn Silk Sense Hoi An River Resort Hà Thị Diệu Viên chia sẻ, doanh nghiệp du lịch không thể vận hành một cách đơn lẻ, mà cần có sự liên kết lại với nhau, tạo ra chuỗi điểm đến, chuỗi dịch vụ, phù hợp với điều kiện thực tế và sản phẩm đặc trưng tại mỗi nơi.

Tại Hội An, ngành du lịch đang hướng đến thị trường khách du lịch cao cấp, du khách có thời gian nghỉ dưỡng dài ngày, du lịch xanh, bền vững, thân thiện với thiên nhiên. Vì vậy liên kết không chỉ dừng lại ở khối dịch vụ lưu trú, mà cần phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị lưu trú và các hãng lữ hành, các doanh nghiệp tổ chức tour chuyên nghiệp, để tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, độc đáo, thu hút mạnh dòng khách chất lượng cao.

Khu du lịch Đảo ký ức Hội An thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến tham quan mỗi ngày. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Năm 2026, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đón trên 19 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm trước, trong đó có 8,7 triệu lượt khách quốc tế. Các chuyên gia khuyến nghị, trên cơ sở liên kết giữa nhiều yếu tố cấu thành, ngành du lịch cần chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch biển, golf, Pickleball, MICE, du lịch trải nghiệm, du lịch xanh, du lịch văn hóa bản địa, đẩy mạnh các giải pháp kích cầu để thu hút hút và giữ chân du khách, để du khách mạnh tay chi tiêu, nhất là đối với dòng khách chất lượng cao.

Du khách Lê Công Hiệp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Đà Nẵng đã để lại những ấn tượng tốt trong lòng du khách, nhất là dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và điểm đến. Để du lịch phát triển mạnh, những vấn đề an toàn và môi trường du lịch cũng được đặt lên hàng đầu, các điểm đến cần được kết nối với nhau để tạo thành chuỗi sản phẩm trải nghiệm, một xu hướng của du lịch hiện đại.

Tại các điểm đến như bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm vấn đề đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên các tuyến đường thủy nội địa phải được đặt lên hàng đầu vì những địa điểm này luôn thu hút lượng lớn du khách. Thành phố Đà Nẵng và ngành du lịch phải quyết liệt trong việc duy trì cảnh quan "xanh - sạch - đẹp", kiên quyết không để xảy ra tình trạng chèo kéo hay chặt chém giá dịch vụ, giữ vững thương hiệu Đà Nẵng an toàn, văn minh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh xác định không gian sau hợp nhất tạo điều kiện để Đà Nẵng hình thành những chuỗi sản phẩm đa dạng hơn gắn với biển, văn hóa, thể thao và nghỉ dưỡng cao cấp. Khi đó, cùng một lượt khách nhưng giá trị kinh tế tạo ra lớn hơn; dòng tiền du lịch được phân bổ tới nhiều doanh nghiệp, nghệ nhân và cộng đồng hơn. Đây là bước chuyển từ tăng số lượng khách sang tăng giá trị của mỗi lượt khách, để vai trò cực tăng trưởng của Đà Nẵng được thể hiện không chỉ bằng quy mô mà còn bằng chiều sâu của kinh tế du lịch

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi thông tin, để mở rộng không gian, nâng giá trị du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là cực tăng trưởng mạnh và có vai trò dẫn dắt cho du lịch miền Trung phát triển, thành phố xác định không gian du lịch sẽ được tổ chức hợp lý trên cơ sở khai thác, phát huy thế mạnh không gian địa giới hành chính mở rộng và bảo đảm tính liên kết vùng, liên kết quốc gia và quốc tế. Thành phố định hướng hình thành không gian du lịch theo mô hình “Một điểm đến-Nhiều trải nghiệm,” gắn kết biển-đô thị-văn hóa-sinh thái-di sản.

Vùng du lịch biển-đảo-đô thị với phạm vi không gian dải ven biển từ Hải Vân, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn-Hải Châu-Thanh Khê-Liên Chiểu, ven biển Hội An, đến Chu Lai và đảo Cù Lao Chàm. Vùng này có tính chất du lịch nghỉ dưỡng biển, đô thị hiện đại, MICE và sự kiện, giải trí.

Vùng du lịch di sản-văn hóa-lịch sử với không gian kết nối Đô thị cổ Hội An- Khu đền tháp Mỹ Sơn-Danh thắng Ngũ Hành Sơn cùng các di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương, đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh, các cụm di tích văn hóa - lịch sử quốc gia, cụm văn hóa bản địa các vùng đồng bào dân tộc miền núi. Vùng này sẽ phát triển các hoạt động du lịch tham quan, trải nghiệm, nghiên cứu tìm hiểu văn hóa, lịch sử về di sản thế giới, văn hóa Chămpa-Việt, du lịch lễ hội - trải nghiệm truyền thống.

Vùng du lịch sinh thái - miền núi phía Tây. Vùng này trải dài từ Hải Vân-Hòa Bắc-Bà Nà-Suối Mơ-Tây Giang-Nam Giang-Đông Giang-Tiên Phước-Hiệp Đức- Quế Sơn-Đại Lộc-Bắc Trà My-Nam Trà My, hình thành “con đường xanh Trường Sơn” kết nối Bà Nà-Tây Giang-Nam Giang-Đông Giang. Khu vực này ưu tiên phát triển các hoạt động du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng.

Phát triển xanh và bền vững ngày càng trở thành một tiêu chí cạnh tranh của các điểm đến quốc tế ở Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Du lịch Đà Nẵng định hướng hình thành không gian du lịch theo mô hình “Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm,” gắn kết biển-đô thị-văn hóa-sinh thái-di sản. Với vùng du lịch sinh thái nông nghiệp-làng quê, phạm vi không gian đề xuất là các khu vực nông nghiệp nông thôn ở phía Đông và phía Nam của thành phố gắn với phát triển các hoạt động du lịch tham quan, trải nghiệm sông nước, trải nghiệm đời sống nhân dân địa phương, hoạt động sản xuất nông nghiệp, đời sống nông thôn mới.

Cuối cùng là vùng du lịch tại cửa ngõ giao thông, du lịch gắn hoạt động công nghiệp, logistics với các khu vực cửa ngõ như xung quanh Cảng hàng không Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai, các bến cảng, khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm thương mại tự do. Tại đây sẽ phát triển các hoạt động lưu trú biệt lập, du lịch MICE, du lịch công nghiệp, giải trí, ẩm thực, du lịch lễ hội sự kiện, du lịch ban đêm, du lịch mua sắm là một giải pháp của quá trình mở rộng không gian, liên kết chuỗi trải nghiệm tại từng điểm đến.

Đột phá để tăng sức cạnh tranh

Được xác định là một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia, đồng nghĩa Đà Nẵng phải đặt mình trong một không gian cạnh tranh rộng hơn. Muốn trở thành cực tăng trưởng du lịch, Đà Nẵng không chỉ cần đón nhiều khách mà phải tạo ra giá trị cao hơn từ mỗi lượt khách; đồng thời phát huy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa đối với du lịch miền Trung.

Ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, nhấn mạnh Đà Nẵng đã thực sự trở thành một cực tăng trưởng mới, một cửa ngõ quốc tế trên đường trở thành trung tâm du lịch hàng đầu quốc gia. Do đó mở rộng không gian, kết nối giữa các điểm đến, các di sản trong hành trình Di sản miền Trung là nhu cầu cấp thiết.

"Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ, Đà Nẵng đứng trước vận hội lớn để không chỉ duy trì đà tăng trưởng tích cực mà còn vươn mình trở thành một trung tâm du lịch đẳng cấp của khu vực châu Á. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, ngành du lịch thành phố đã xác định một lộ trình bài bản, kết hợp giữa việc làm mới các giá trị cốt lõi và kiến tạo những động lực phát triển đột phá trong chiến lược phát triển toàn diện và bền vững."

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Quỳnh, để tăng sức cạnh tranh cho cực tăng trưởng du lịch, thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục duy trì và mở rộng các đường bay trực tiếp tới những thị trường trọng điểm, nhất là nhóm khách có khả năng chi tiêu cao; đồng thời tăng phối hợp giữa chính quyền, hãng hàng không, doanh nghiệp và hiệp hội trong xúc tiến thị trường. Tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng của Đà Nẵng được khai thác bền vững sẽ trở nên hấp dẫn hơn và trở thành sản phẩm không thể thiếu của cực tăng trưởng, làm chất xúc tác cho du lịch cả vùng phát triển lên tầm cao hơn.

Cùng quan điểm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group Đồng Thị Ngọc Ánh cho rằng, sản phẩm du lịch trong giai đoạn mới cần cạnh tranh bằng đẳng cấp và giá trị trải nghiệm thay vì giá thấp. Giá rẻ có thể nhanh chóng tạo thêm lượt khách, nhưng cũng có nguy cơ kéo giảm giá trị của điểm đến nếu trở thành phương thức cạnh tranh chủ đạo.

Khách du lịch đến tham quan tại khu du lịch Đảo ký ức Hội An. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Thành phố không chỉ có biển và đô thị mà còn sở hữu Hội An, Mỹ Sơn, hệ thống làng nghề, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực, nông nghiệp, vùng núi và văn hóa cộng đồng. Nếu những giá trị này được kể thành câu chuyện và tổ chức thành sản phẩm đạt chuẩn, chúng sẽ tạo nên một nền tảng cạnh tranh khó sao chép. Điều này cũng làm thay đổi cách nhìn về đầu tư.

Một dự án nghỉ dưỡng có thể tạo thêm phòng khách sạn, nhưng một cực tăng trưởng cần những dự án có khả năng bổ sung những mắt xích còn thiếu như: hạ tầng tiếp cận, vui chơi giải trí, kinh tế đêm, văn hóa, sự kiện hay những sản phẩm đủ sức kéo dài thời gian lưu trú.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về "phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới" xác định doanh nghiệp là “lực lượng tiên phong.” Từ góc nhìn doanh nghiệp, tiên phong không chỉ là quy mô đầu tư mà còn là khả năng đi trước, chấp nhận rủi ro và tham gia tạo lập thị trường.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group Đồng Thị Ngọc Ánh nêu rõ, một doanh nghiệp du lịch mạnh, không nên chỉ được đo bằng quy mô tài sản mà còn ở khả năng kiến tạo điểm đến, tổ chức chuỗi giá trị, đưa khách quốc tế đến và giữ họ ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn. Nghị quyết 26 cũng đặt doanh nghiệp trong vai trò lực lượng tiên phong; đồng thời xác định người dân là chủ thể tham gia và thụ hưởng trong quá trình phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, Sở đã kiến nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ mở rộng nhà ga T1, T2 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; thu hút đầu tư tổ hợp bến du thuyền Tiên Sa, Thọ Quang và sớm khởi công các dự án trọng điểm như Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, Tổ hợp pháo hoa quốc tế để tạo động lực mới cho điểm đến.

Một điểm nhấn quan trọng là việc lập quy hoạch chung cho điểm đến lớn Hội An và các khu vực lân cận nhằm mở rộng không gian và giảm áp lực cho vùng lõi di sản, kết nối di sản. Ngành du lịch kỳ vọng vào sự hỗ trợ từ Chính phủ trong việc đầu tư các cơ sở văn hóa, thể thao tầm cỡ Olympic và các trung tâm nghệ thuật biểu diễn quốc gia tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng quan hệ hợp tác với 8-10 địa phương, tổ chức nước ngoài; mở mới tối thiểu 5 đường bay quốc tế trực tiếp, kinh tế số chiếm 35-40% GRDP và trở thành một trong ba trung tâm hàng đầu cả nước về thiết kế vi mạch, ứng dụng AI.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh, dự thảo điều chỉnh quy hoạch Đà Nẵng đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về tổ chức sự kiện, du lịch MICE, du lịch khám, chữa bệnh và nghỉ dưỡng.

Đà Nẵng xác lập mục tiêu cụm ngành du lịch và dịch vụ chất lượng cao chiếm khoảng 20% GRDP của toàn thành phố; góp phần chủ đạo bảo đảm tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ trong giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân hơn 10%/năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, Đà Nẵng có kế hoạch bổ sung vào quy hoạch không gian việc hình thành 5 nhóm sản phẩm trụ cột trong dài hạn gồm: du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch di sản-văn hóa lịch sử, du lịch MICE, du lịch đô thị, du lịch sinh thái- cộng đồng - làng nghề tương ứng với 5 nhóm thị trường quốc tế.

Nếu phát triển đúng hướng, đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ vượt qua các trung tâm du lịch biển hàng đầu Đông Nam Á hiện nay và đủ sức sánh ngang với các thương hiệu du lịch biển hàng đầu châu Á vào năm 2050. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 443/KH-UBND về triển khai Đề án Hội nhập và hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh mới giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tạo chuyển biến thực chất trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, từng bước nâng cao vị thế của Đà Nẵng, phát huy vai trò cực tăng trưởng của miền Trung-Tây Nguyên và trung tâm kết nối quốc tế về kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, du lịch, giáo dục và y tế.

Theo kế hoạch, Đà Nẵng hướng tới góp phần xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á vào năm 2030, có tầm vóc khu vực châu Á vào năm 2045, nhằm mở rộng quan hệ đối ngoại, thu hút đầu tư, kích thích du lịch phát triển. Việc triển khai Đề án từng bước phát huy vai trò trung tâm kết nối quốc tế về kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, du lịch, giáo dục và y tế của Đà Nẵng.

Hướng dẫn du khách sử dụng công nghệ số để tìm hiểu các thông tin khi đi tham quan Bảo tàng Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Về hội nhập kinh tế quốc tế, Đà Nẵng tập trung hoàn thiện, vận hành hiệu quả Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế; thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn Fortune 500 và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, fintech, logistics, trung tâm dữ liệu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ sinh học, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho hay, du lịch quốc tế được xác định là một trọng tâm hội nhập của thành phố. Đà Nẵng định hướng đa dạng hóa thị trường, ưu tiên các thị trường có khả năng chi tiêu cao; đẩy mạnh quảng bá các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, MICE, golf, y tế, du lịch xanh, du lịch đêm và du lịch thông minh.

Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu mở mới tối thiểu 5 đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng; đồng thời duy trì ổn định các đường bay hiện có. Hệ sinh thái sản phẩm du lịch cũng được tái cấu trúc, tập trung vào các dòng sản phẩm đặc thù như nghỉ dưỡng cao cấp gắn với bất động sản, du lịch M.I.C.E, golf và đặc biệt là các sản phẩm mới đầy tiềm năng như du lịch cưới, du lịch y tế và kinh tế ban đêm.

Thành phố cần một chiến lược nhân lực dài hạn với sự tham gia của doanh nghiệp, trường đại học, trường nghề và cơ quan quản lý; trong đó chú trọng ngoại ngữ, quản trị, kỹ năng số, AI và chuẩn dịch vụ quốc tế. Yêu cầu này đặc biệt rõ với các phân khúc MICE, golf, nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe hay du lịch cưới - nơi chất lượng tương tác giữa nhân viên và khách hàng có ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh nhận định, Đà Nẵng có cơ hội trở thành cực tăng trưởng quốc gia, cửa ngõ thu hút khách quốc tế và nội địa, tạo sức lan tỏa cho vùng; đồng thời đề nghị thành phố tăng cường liên kết sản phẩm với các địa phương lân cận và hướng tới các phân khúc khách chi tiêu cao.

Vai trò đầu tàu vì vậy không đồng nghĩa tập trung mọi nguồn lực và dòng khách về Đà Nẵng. Ngược lại, năng lực của một cực tăng trưởng còn được thể hiện ở khả năng mở rộng thị trường và làm cho những điểm đến xung quanh cùng hưởng lợi. Đà Nẵng không nhất thiết phải trở thành điểm đến rẻ hơn các đối thủ trong khu vực mà cần trở thành “điểm đến đáng đến hơn, đáng ở lâu hơn và đáng quay trở lại hơn.”

Khi những yếu tố này cùng được nâng lên, vị thế của một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia sẽ không chỉ thể hiện bằng lượng khách đến Đà Nẵng, mà bằng năng lực tạo thị trường, sức cạnh tranh quốc tế và khả năng lan tỏa động lực phát triển cho cả miền Trung./.

Xanh hóa du lịch Đà Nẵng: Từ trách nhiệm đến nâng tầm thương hiệu điểm đến Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa ra mắt Bộ tiêu chí cơ sở lưu trú du lịch xanh với 219 tiêu chuẩn. Đây là bước ngoặt giúp du lịch phát triển bền vững và nâng cao thương hiệu.

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