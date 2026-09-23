Xe khách gây tai nạn liên hoàn làm 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Khoảng 4 giờ 30 ngày 23/9, tại ngã tư Gò Găng, Quốc lộ 1A, thuộc tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 77F-005.xx, loại 22 phòng của nhà xe Bảy Tàu do ông Nguyễn Văn C. (sinh năm 1990, quê quán Trường An 2, phường Hoài Nhơn) điều khiển theo hướng Nam-Bắc.

Khi đến nút giao ngã tư Gò Găng, xe khách va chạm với xe máy biển kiểm soát 77F2-xxxx do ông Ng. Đ. P (sinh năm 1963, quê quán Phú Thành, phường An Nhơn Bắc) điều khiển theo hướng Đông-Tây.

Sau đó, xe khách tiếp tục tông vào xe taxi biển kiểm soát 60E-006.xx do anh L. V. T (sinh năm 2005, quê quán xã An Lương, tỉnh Gia Lai) điều khiển, đang đỗ bên lề đường. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường An Nhơn Bắc đã có mặt tại hiện trường cùng với Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Các lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn./.

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