Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên Quốc lộ 3 và đường Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại các vị trí Km130+950, Km148+400, Km202+130 Quốc lộ 3 và Km120+650 đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thái Nguyên do ảnh hưởng của đợt mưa lớn gây ra từ ngày 18/8/2026 đến ngày 8/9/2026.

Quyết định nêu rõ các biện pháp khẩn cấp áp dụng để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại Chương IV Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan như Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ I theo phạm vi, trách nhiệm quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó, thực hiện rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật;

Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại các vị trí Km130+950, Km148+400, Km202+130 Quốc lộ 3 và Km120+650 đường Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của đợt mưa lớn gây ra từ ngày 18/8/2026 đến ngày 8/9/2026.

Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ./.

Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, giao thông chia cắt do bão số 4 Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh tại một số địa phương bị ngập sâu, sạt lở taluy dương và âm, khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.