Sun Phuquoc Airways đón tàu thân rộng đầu tiên, mở rộng kết nối quốc tế

Chiều nay (22/9), tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang), Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways chính thức tiếp nhận tàu bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên trong tổng số 8 tàu do hãng sở hữu từ tháng 9/2026 đến tháng 4/2027.

Với việc bổ sung dòng tàu thân rộng, quy mô đội bay của Hãng dự kiến đạt 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 tàu vào cuối năm 2027, 100 tàu vào cuối năm 2030 và 200 tàu vào cuối năm 2035.

Với tầm bay lên tới 13.450km, A330 bổ sung năng lực khai thác các đường bay quốc tế dài hơn, mở thêm dư địa để Sun PhuQuoc Airways từng bước kết nối Phú Quốc với các thị trường lớn và giàu tiềm năng du lịch như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Australia và xa hơn là một số điểm đến tại châu Âu.

Trong cấu trúc đội bay nhiều tầng của Sun PhuQuoc Airways, Airbus A320/A321 là xương sống của mạng bay nội địa, A321LR mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế tầm trung, trong khi A330 bổ sung năng lực cho các hành trình xa hơn. Về dài hạn, dòng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner sẽ mở ra giai đoạn tiếp theo hướng tới năng lực khai thác liên lục địa.

Cùng với hạ tầng hàng không và hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, Sun PhuQuoc Airways đẩy mạnh mở rộng đội bay và mạng đường bay, góp thêm một kênh kết nối du khách với Phú Quốc, qua đó góp phần vào quá trình phát triển điểm đến trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tặng hoa tổ bay điều khiển chiếc tàu bay thân rộng A330 đầu tiên của Sun Phuquoc Airways hạ cánh xuống Phú Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong tổng thể chương trình chuẩn bị cho APEC 2027, hạ tầng hàng không tại Phú Quốc đang được đầu tư, nâng cấp đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hiện tại và phục vụ giai đoạn phát triển tiếp theo của đảo Ngọc. Trọng tâm dài hạn là Nhà ga T2 và các công trình phụ trợ phục vụ hàng không với tổng mức đầu tư khoảng 58.000 tỷ đồng, hiện đang được triển khai và dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 4/2027, hướng tới phục vụ APEC 2027, đồng thời tăng năng lực đón và phục vụ khách quốc tế của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Trong khi đó, trước tốc độ tăng trưởng mạnh của Phú Quốc trong năm 2026, việc nâng năng lực khai thác tại Nhà ga T1 được triển khai đồng thời để đáp ứng nhu cầu trước mắt. Tập đoàn Sun Group đã đầu tư khoảng 500 tỷ đồng mở rộng và nâng cấp T1, đưa năng lực phục vụ lên khoảng 9 triệu lượt, tăng khoảng 50% so với công suất 6 triệu lượt khách của năm 2025. Đây là bước chuyển tiếp quan trọng trước khi Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đưa Nhà ga T2 vào khai thác với công suất 20 triệu lượt khách mỗi năm khi giai đoạn 1 đầu tư hoàn tất.

Diện tích sàn Nhà ga T1 được mở rộng từ 39.270m² lên 49.726m², tăng hơn 26%. Năng lực phục vụ mặt đất cũng được tăng cường với hệ thống quầy check-in, khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh, soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý được mở rộng, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong các giai đoạn cao điểm.

Phối cảnh Nhà ga T2-Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Cùng với việc tăng công suất, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc được nâng cấp về công nghệ và trải nghiệm hành khách. Từ ngày 1/1/2026, khi tiếp nhận vận hành cảng, Tập đoàn Sun Group đã triển khai Wi-Fi toàn nhà ga, tăng cường mạng 4G/5G, tối ưu hệ thống thông tin chuyến bay, đưa vào vận hành thu phí điện tử không dừng (ETC) và ứng dụng sinh trắc học với công nghệ nhận diện khuôn mặt.

“Những thay đổi về công suất, công nghệ và dịch vụ đang từng bước hoàn thiện năng lực khai thác của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hiện tại và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, trong đó APEC 2027 là một dấu mốc quan trọng,” đại diện Tập đoàn Sun Group khẳng định./.

Sun PhuQuoc Airways mở rộng đội tàu bay thân rộng, mục tiêu bay đến châu Âu Với việc sắp nhận thêm nhiều tàu bay thân rộng hiện đại, Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways sẽ mở rộng mạng đường bay đến nhiều điểm trên thế giới, trong đó có một số nước tại châu Âu.