Hà Nội phân luồng giao thông, cấm phương tiện qua hai điểm ngập sâu

Ngày 22/9, nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trên các tuyến đường thuộc xã Trần Phú và xã Dương Hòa (Hà Nội), Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án phân luồng tổ chức giao thông tại các vị trí bị ngập úng.

Cụ thể, trên địa bàn xã Trần Phú, tại tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi từ Km7+00 - Km7+200 ngập sâu 60 cm. Ở các vị trí ngập không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi, nên cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua vị trí ngập.

Phương án phân luồng tổ chức giao thông như sau: Các phương tiện hướng từ đường Hồ Chí Minh muốn đi đến Chúc Sơn theo lộ trình đường Hồ Chí Minh tại Km435+300 rẽ phải đi đường 429 qua cầu Ba Thá đi tiếp đường 419 ra Chúc Sơn và ngược lại.

Cùng đó, đường Hồ Chí Minh tại Km435+300 rẽ phải đi đường 429 đến ngã tư Phúc Lâm rẽ trái đi đường Phúc Lâm - Hạ Dục qua cầu Hạ Dục rẽ trái đường đường 419 đi về Chúc Sơn và ngược lại. Các phương tiện hướng từ Chúc Sơn đi đường Hồ Chí Minh theo lộ trình đường 419 tại Km31+00 đi cầu Hòa Viên đi đường 429 qua cầu Ba Thá đi Miếu Môn - đường Hồ Chí Minh và ngược lại.

Trên địa bàn xã Dương Hòa, tại đầu cầu Yên Sở tại Km14+350 trên đường 422 (đường 79 cũ) bị ngập sâu 40 cm không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông, nên cấm phương tiện lưu thông qua vị trí ngập. Các phương tiện từ đường 422 đến đường 421 và ngược lại đi theo 2 hướng.

Cụ thể, hướng 1, trên đường Lý Phục Man (tại nút giao với đường 422 (Km12+800)) đi thẳng ra đường Quốc lộ 32 - rẽ phải tại km21+700 đường dẫn cầu Phùng - quay đầu tại nút giao Ba Đảm Đang - Quốc lộ 32 - Rẽ trái đi theo đường Rặng Nhãn - đường 421 (đường đê) và ngược lại.

Hướng 2, trên đường Lý Phục Man (tại nút giao với đường 422 (Km12+800)) đi thẳng ra Đại lộ Thăng Long - rẽ phải đi ra Km11+600 đường Đại Lộ Thăng Long - đến Km15+700 - rẽ phải vào đường 421 (đường đê) và ngược lại.

Để phương án phân luồng tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Trần Phú và Ủy ban Nhân dân xã Dương Hòa bố trí các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.

Song song với đó, các xã tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn trong khu vực nắm bắt được phương án điều chỉnh phân luồng giao thông; thường xuyên cập nhật, thông tin tình hình ngập úng tại các khu vực trên địa bàn để Sở Xây dựng kịp thời điều chỉnh các phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) chỉ đạo các đội cảnh giao thông địa bàn, đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông và phù hợp với tình trạng mưa lũ, ngập úng tại khu vực trên, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị trong công tác phối hợp phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí ngập úng; tổ chức thực hiện khắc phục các sự cố, hư hỏng đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do mưa lũ gây ra trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội kịp thời điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt chạy qua khu vực theo thông báo hướng dẫn phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí ngập úng; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình giao thông, phạm vi ngập úng trên các tuyến đường và khu vực lân cận để kịp thời phát hiện, đề xuất phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Phòng Giao thông (Sở Xây dựng) đôn đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn phường, xã nêu trên; thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình giao thông, phạm vi ngập úng trên các tuyến đường và khu vực lân cận để kịp thời phát hiện, đề xuất phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho phù hợp./.

Vẫn còn 4 vị trí ngập từ 5-12cm trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa Do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua, trên một số tuyến quốc lộ và đường tỉnh địa phương tại Thanh Hóa và Nghệ An vẫn còn tình trạng bị ngập, sạt lở gây tắc đường.