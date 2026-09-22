Mở rộng Quốc lộ 26B tạo “cửa ngõ” đi ra biển của các tỉnh Tây Nguyên

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 26B (tỉnh Khánh Hòa) được đấu nối đồng bộ với cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng tạo thành “cửa ngõ” đi ra biển của các tỉnh Tây Nguyên và kết nối với Khu kinh tế Vân Phong. Chủ đầu tư đang yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành công trình vào cuối năm 2026.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 26B thuộc địa phận các phường Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư và khởi công xây dựng từ tháng 2/2026. Tổng mức đầu tư hơn 865 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Dự án có điểm đầu từ nút giao cải tuyến Tỉnh lộ 1B, điểm cuối tại vị trí giao với Quốc lộ 1 (cũng là điểm đầu của tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột). Tuyến đường được nâng cấp từ 2 làn xe lên 6 làn xe (gồm 4 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ) với tổng vốn đầu tư hơn 865,4 tỷ đồng, tốc độ thiết kế 80km/giờ.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN trên công trường, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc tổ chức thi công đồng loạt tại nhiều vị trí. Trên tuyến, nhiều máy ủi, xe lu, xe vận chuyển đất hoạt động liên tục. Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra hiện trường, yêu cầu các nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công cụ thể theo từng ngày, từng tuần để bảo đảm tiến độ và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình.

Các nhà thầu huy động thiết bị xe máy triển khai thi công các hạng mục nền đường. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 26B cần khoảng 127.000m3 đất đắp và 9.000 m3 cát xử lý đất yếu. Để chủ động nguồn vật liệu đất đắp và đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ đầu tư đã đề xuất điều chuyển vật liệu đất tại bãi đổ thải của Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sang phục vụ thi công đắp nền cho dự án này với khối lượng 127.000 m3. Ngoài ra, hơn 1.247 m3 cát từ Dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn 2) được điều chuyển về phục vụ dự án này.

Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc giải phóng mặt bằng cơ bản được hoàn thành, tạo điều kiện để các nhà thầu liên tục tổ chức thi công. Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan và nhà thầu để tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thi công, nhất là nguồn vật liệu.

Khi tuyến Quốc lộ 26B mở rộng hoàn thành và đi vào khai thác sẽ kết nối trực tiếp với đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Từ đây hình thành thêm một trục ngang kết nối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ, phục vụ kết nối Khánh Hòa với khu vực Tây Nguyên.

Điều này thuận lợi để Khánh Hòa liên kết các trung tâm kinh tế, cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo liên kết vùng và động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Hiện tại Quốc lộ 26B nối từ Quốc lộ 1 vào cảng Nam Vân Phong (phường Đông Ninh Hòa) có nền đường rộng 12m, lòng đường rộng 7m, kết cấu bê tông nhựa. Tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2000, không đáp ứng nhu cầu vận tải từ Quốc lộ 1 vào cảng Nam Vân Phong và Khu Công nghiệp Ninh Thủy.

Đặc biệt, khi công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột hoàn thành và đi vào khai thác, Quốc lộ 26B sẽ không đáp ứng nhu cầu kết nối trực tiếp từ đường bộ cao tốc vào cảng Nam Vân Phong. Vì vậy, việc triển khai đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Quốc lộ 26B kết nối tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với Khu kinh tế Nam Vân Phong là thật sự cần thiết và cấp bách./.

Hoàn thành Dự án cải tạo Quốc lộ 28B, tiết kiệm chi phí hàng trăm tỷ đồng Sau hơn 2 năm thi công, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, tăng cường liên kết vùng giữa các địa phương.

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