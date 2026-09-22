Hà Nội: Quốc lộ 6 quá tải khi giao thông dồn về cầu Mai Lĩnh

Sau đợt ùn tắc nghiêm trọng kéo dài hơn 5 km ngày 21/9, hôm nay, giao thông trên Quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh (Hà Nội) đã bớt căng thẳng.

Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài, dòng phương tiện di chuyển chậm, cho thấy áp lực lớn tại điểm nghẽn trên tuyến giao thông huyết mạch phía Tây Hà Nội.

Áp lực đột biến dồn về điểm nghẽn

Trưa 22/9, giao thông trên Quốc lộ 6 nối phường Yên Nghĩa với phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã bớt căng thẳng. Tuy nhiên, các phương tiện vẫn phải di chuyển chậm trong nhiều giờ đồng hồ. Tình trạng ùn tắc này được người dân địa phương phản ánh xuất hiện từ ngày 18/9, phạm vi ùn tắc kéo dài hơn 5 km.

Nhiều phương tiện mất hàng giờ mới qua được khu vực; một số hành khách phải xuống xe buýt đi bộ, trong khi nhiều tài xế dừng xe ven đường chờ giao thông giảm bớt.

Tình trạng ùn ứ kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, công việc của người dân hai bên cầu Mai Lĩnh.

Anh Phạm Duy Khánh, trú tại phường Yên Nghĩa, cho biết sáng 22/9, giao thông qua khu vực đã bớt căng thẳng so với ngày 21/9 nhưng dòng phương tiện vẫn di chuyển chậm. Vào giờ cao điểm, ôtô, xe máy tiếp tục xếp hàng dài tại khu vực hai đầu cầu. Anh Khánh mong lực lượng chức năng duy trì phân luồng, đồng thời xử lý các vị trí mặt đường hư hỏng, đọng nước để phương tiện lưu thông thuận lợi hơn.

Trong khi đó, anh Trương Duy Tuấn, trú tại phường Chương Mỹ, cho rằng tình trạng ùn tắc tại cầu Mai Lĩnh đã diễn ra nhiều lần, ảnh hưởng đến thời gian đi làm và sinh hoạt của người dân. Theo anh Tuấn, trong thời gian thi công cầu mới, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần bảo đảm phần đường đang khai thác thông thoáng, thu dọn vật liệu, khắc phục ổ gà và có phương án điều tiết từ xa khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Nguyên nhân trực tiếp khiến lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng mạnh là việc cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú phải tạm dừng lưu thông do nước sông Đáy dâng cao. Khi các hướng qua sông bị gián đoạn, phương tiện từ khu vực ảnh hưởng bởi ngập lụt phải chuyển hướng, tập trung về Quốc lộ 6.

Lượng xe tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn đã gây áp lực lớn lên cầu Mai Lĩnh, vị trí vốn có năng lực thông hành hạn chế. Việc tạm dừng lưu thông qua các cây cầu là cần thiết để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, tình trạng hàng nghìn phương tiện nhanh chóng bị dồn ứ cho thấy Quốc lộ 6 thiếu khả năng dự phòng khi các hướng giao thông lân cận gặp sự cố.

Nếu chỉ lý giải tình trạng ùn tắc bằng yếu tố mưa lũ thì chưa đầy đủ. Trước đợt ùn tắc nghiêm trọng kéo dài từ ngày 18/9 đến nay, Quốc lộ 6 qua Yên Nghĩa, Biên Giang và cầu Mai Lĩnh đã nhiều lần xảy ra ùn ứ. Lần gần đây nhất vào ngày 28/8, đoạn từ bến xe Yên Nghĩa đến hết khu vực Biên Giang từng ùn tắc hơn 5 km ở cả hai chiều, dù thời điểm ghi nhận không phải giờ cao điểm. Mặt đường có nhiều ổ gà và vị trí đọng nước khiến phương tiện phải giảm tốc.

Cầu Mai Lĩnh hiện hữu có mặt cắt hẹp so với lưu lượng phương tiện trên tuyến, trở thành điểm thắt trên Quốc lộ 6. Hai đầu cầu thường xuyên tập trung xe máy, ôtô con, xe khách và nhiều phương tiện vận tải hạng nặng. Ghi nhận trong những ngày qua cho thấy mặt đường gần cầu Mai Lĩnh có nhiều ổ gà, vị trí đọng nước và chướng ngại vật. Công trường thi công cầu mới nằm sát phần đường đang khai thác, trong khi phương tiện vẫn phải lưu thông với mật độ cao.

Thi công dự án hạ tầng lớn trong điều kiện duy trì giao thông là bài toán khó. Điều này đòi hỏi chủ đầu tư và nhà thầu thường xuyên duy tu phần đường hiện hữu, bố trí công trường, rào chắn và biển báo hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến khả năng lưu thông.

Không thể chờ dự án hoàn thành mới giảm ùn tắc

Theo Báo cáo đầu tháng 9/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai gồm ba dự án thành phần. Tổng mức đầu tư của Dự án hơn 9.590 tỷ đồng. Lũy kế giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo đạt hơn 3.719 tỷ đồng. Riêng năm 2026, Dự án đã giải ngân hơn 2.769/3.400 tỷ đồng, đạt 81,46% kế hoạch vốn.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt 105,872/105,872 ha. Tuy nhiên, tại một số vị trí, các đơn vị vẫn phải tiếp tục chi trả tiền bồi thường, vận động người dân di chuyển tài sản, tổ chức phá dỡ và di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật. Do đó, việc bàn giao đủ diện tích chưa đồng nghĩa toàn bộ dự án đã có mặt bằng sạch để triển khai đồng loạt.

Đối với phần tuyến, phạm vi được bàn giao cho đơn vị thi công dài khoảng 11,52 km bên trái và 12,03 km bên phải. Trên những đoạn đủ điều kiện, các nhà thầu đang thi công nền đường, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, hè, bó vỉa và tường chắn. Riêng cầu Mai Lĩnh, đến ngày 26/8, nhà thầu đã thi công 67/126 cọc khoan nhồi, 4/6 bệ mố, trụ; 10/36 thân mố, trụ và 4/32 xà mũ. Đơn vị thi công đã đúc 57/238 phiến dầm 1, lắp đặt 21 phiến; đồng thời tiếp tục khoan cọc, thi công thân trụ và sản xuất dầm.

Các số liệu cho thấy Dự án đang được triển khai, nhưng khối lượng còn lại tại cầu Mai Lĩnh và toàn tuyến vẫn lớn. Trong khi đó, hoạt động xây dựng phải thực hiện song song với duy trì giao thông trên Quốc lộ 6 hiện hữu.

Mở rộng Quốc lộ 6 và xây dựng cầu Mai Lĩnh mới là giải pháp căn cơ để nâng cao năng lực thông hành tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Tuy nhiên, trong thời gian dự án chưa hoàn thành, việc bảo đảm giao thông trên tuyến hiện hữu cần được coi là nhiệm vụ thường xuyên.

Đơn vị quản lý và nhà thầu cần kiểm tra, sửa chữa ổ gà, xử lý vị trí đọng nước, thu dọn vật liệu và chướng ngại vật trên phần đường dành cho phương tiện. Phạm vi công trường cần được bố trí hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông vào giờ cao điểm.

Các cơ quan chức năng cũng cần xây dựng phương án phân luồng riêng khi nước sông Đáy dâng cao, các cầu dân sinh hoặc cầu tạm phải đóng. Việc điều tiết cần được thực hiện từ các nút giao xa hơn, kết hợp thông báo sớm về tình trạng ùn tắc và hướng đi thay thế để người dân chủ động lựa chọn hành trình.

Đợt ùn tắc nghiêm trọng đã giảm, nhưng diễn biến ngày 22/9 cho thấy áp lực giao thông qua cầu Mai Lĩnh chưa được giải tỏa hoàn toàn. Tình trạng ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm vẫn tiếp diễn và có thể trở nên nghiêm trọng nếu lưu lượng xe tăng đột biến.

Vì vậy, tiến độ dài hạn của Dự án phải đi cùng các giải pháp bảo đảm giao thông trước mắt, tránh để điểm nghẽn cầu Mai Lĩnh tiếp tục gây ảnh hưởng kéo dài đến việc đi lại của người dân./.

Hà Nội phân luồng giao thông, cấm phương tiện qua hai điểm ngập sâu Các phương tiện hướng từ đường Hồ Chí Minh muốn đi đến Chúc Sơn theo lộ trình đường Hồ Chí Minh tại Km435+300 rẽ phải đi đường 429 qua cầu Ba Thá đi tiếp đường 419 ra Chúc Sơn và ngược lại.