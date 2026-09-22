Đà Nẵng: Thi công nâng cấp Quốc lộ 14B chậm tiến độ, phát sinh nhiều bất cập

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B, thành phố Đà Nẵng - tuyến giao thông huyết mạch kết nối Đà Nẵng với vùng Tây Nguyên đang rơi vào tình trạng thi công chậm tiến độ, công trường ngổn ngang.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân sinh sống hai bên đường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công trường ngổn ngang, đời sống dân sinh bị xáo trộn

Ghi nhận thực tế của phóng viên TTXVN dọc tuyến Quốc lộ 14B cho thấy công tác thi công hiện triển khai manh mún, thiếu đồng bộ. Trên toàn tuyến dài hơn 7,5km, nhiều mảng nền đường bị cày xới dở dang. Hệ thống thoát nước, cống rãnh dọc hai bên tuyến đường chưa hoàn thiện, tạo thành những rãnh sâu nguy hiểm.

Lượng xe tải trọng lớn, xe container lưu thông với mật độ cao khiến tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực trở nên gay gắt. Vào những ngày nắng, bụi bẩn bốc lên mù mịt, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp của người dân và làm ngưng trệ việc kinh doanh, buôn bán của các hộ mặt tiền. Ngược lại, khi có mưa lớn, mặt đường nhiều điểm lầy lội gây khó khăn cho lưu thông, sinh hoạt của nhân dân.

Từ ngày dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14B qua địa bàn xã Hòa Vang triển khai, cuộc sống của gia đình ông Huỳnh Văn Sinh (Tổ 8, thôn Cẩm Toại Trung) và các hộ dân mặt đường bị đảo lộn.

Đáng chú ý là tình trạng bụi bặm mù mịt suốt ngày đêm cùng tiếng ồn từ máy móc, xe lu rung lắc mạnh làm nứt nẻ toàn bộ tường nhà. Căn nhà 2 tầng gia đình con ông mới xây dựng xong năm 2025 nay đã xuất hiện nhiều vết nứt do máy lu nền chạy qua.

"Nhận thấy tình trạng này, gia đình đã kịp thời phản ánh với đơn vị thi công. Phía đơn vị bảo hiểm của dự án cũng đã cử người về kiểm tra, làm việc và lập biên bản ghi nhận thiệt hại tại hiện trường," ông Sinh cho biết.

"Không những thế, khi đường mới nâng cao lên, nhà chúng tôi lại rơi vào thế thấp hơn mặt đường, buộc phải tốn thêm chi phí và công sức sửa sang, nâng nền lại để có thể sinh hoạt bình thường. Mặc dù gia đình đã bị thu hồi khoảng 150m2 đất bao gồm cả sân, vườn, hàng rào, nhưng khoản tiền đền bù nhận được không đủ để trang trải chi phí khắc phục, sửa chữa lại nhà cửa. Những ảnh hưởng từ bụi bặm, nứt nhà cho đến việc đi lại khó khăn đang gây ra rất nhiều bất tiện, xáo trộn trực tiếp đến đời sống dân sinh hằng ngày của chúng tôi," ông Sinh nói.

Môi trường sống của các hộ dân dọc Quốc lộ 14B qua các xã Hòa Vang, Bà Nà, Hòa Tiến (thành phố Đà Nẵng) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, việc nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14B còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Quốc lộ 14B là tuyến đường có lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa liên tỉnh lớn.

Việc lòng đường bị thu hẹp cục bộ do rào chắn và vật liệu xây dựng tập kết dồn ứ đã tạo ra những "nút thắt cổ chai," gây ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm.

Sự việc đáng tiếc xảy ra vào ngày 18/9 đối với chị Trần Thị Hiệp ở thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến khi chị không may bị tai nạn giao thông tử vong trên đường đi photo công chứng giấy xác nhận hộ cận nghèo. Đây là một mất mát vô cùng lớn, đồng thời gõ hồi chuông về nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14B đoạn đang nâng cấp, cải tạo.

Hiện nay, việc thi công kéo dài khiến mặt đường Quốc lộ 14B ngổn ngang đất đá, xuất hiện nhiều gờ chênh cao độ, hố sâu cùng tình trạng bụi bặm làm hạn chế tầm nhìn trầm trọng, biến cả tuyến đường thành những "bẫy ngầm" cực kỳ nguy hiểm.

Đáng nói, rào chắn bảo vệ tại các hố sâu thi công cống thoát nước chỉ được giăng dây plastic tạm thời, dễ bị đứt hỏng do thời tiết. Các rãnh cắt ngang đường chưa được san lấp phẳng, gây nguy hiểm cho người điều khiển xe máy, đặc biệt là vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng, Quốc lộ 14B-cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối cảng Tiên Sa, trung tâm thành phố Đà Nẵng với đường Hồ Chí Minh và khu vực Tây Nguyên.

Trong quá trình thi công nâng cấp, cải tạo, lưu lượng phương tiện qua khu vực nút giao tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Với phương châm "An toàn, thuận lợi của người dân là trên hết," Phòng sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc, phục vụ việc đi lại an toàn, thông suốt của nhân dân.

Chốt thời gian hoàn thành

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà (thành phố Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ đồng, do Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Tiến độ thực hiện gói thầu xây lắp từ năm 2022-2025. Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty CP đầu tư hạ tầng Đông Sơn - Công ty Cổ phần tập đoàn CIENCO4.

Dự án được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao năng lực kết nối vùng. Tuy nhiên, những vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông) cùng sự thiếu tập trung nhân lực của một số nhà thầu đã khiến dự án chưa bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ này xuất phát từ năng lực quản lý, năng lực nhà thầu cũng như công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan chưa tốt.

Môi trường sống của các hộ dân dọc hai bên Quốc lộ 14B qua các xã Hòa Vang, Bà Nà, Hòa Tiến (thành phố Đà Nẵng) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Ngày 22/9, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã chủ trì cuộc họp rà soát tình hình triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B với các đơn vị liên quan. Cuộc họp đã tập trung làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân xã Hòa Tiến, địa phương đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng với 722/722 hồ sơ. Mặc dù vậy, còn 18 hồ sơ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng và 12 hồ sơ thuộc dự án Vành đai phía Tây còn vướng mắc. Xã Hòa Tiến đang tiếp tục vận động, đồng thời lập kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công để bảo đảm tiến độ.

Đối với tình trạng người dân cản trở thi công tại đoạn từ sau nút giao cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đến cầu Túy Loan và đoạn qua nút giao đường vào cầu Quảng Đà, nguyên nhân do ảnh hưởng rung chấn khi thi công móng mặt đường gây nứt nhà. Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị bảo hiểm khẩn trương kiểm định, đánh giá hư hỏng để xác định giá trị đền bù.

Để xử lý dứt điểm các bất cập và đưa dự án về đích, lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã Bà Nà, Hòa Tiến hỗ trợ vận động người dân đồng thuận với mức chi trả bảo hiểm, tạo điều kiện cho nhà thầu hoàn thành móng đường trong tháng 9/2026 và thảm nhựa trong tháng 10/2026.

Trong trường hợp không bảo đảm thời gian, chính quyền địa phương sẽ tổ chức bảo vệ thi công để hoàn thành đoạn tuyến, các thủ tục đền bù bảo hiểm sẽ được thực hiện sau.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng yêu cầu nhà thầu thi công bổ sung đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, tập kết đủ vật tư và bố trí nguồn tài chính để tổ chức thi công đồng loạt các mũi, hoàn thành toàn bộ mặt đường và hệ thống an toàn giao thông trong tháng 10/2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào sử dụng trước Tết Âm lịch 2027.

Dự án mở rộng Quốc lộ 14B là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có vai trò kết nối liên vùng. Việc sớm hoàn thành dự án không chỉ trả lại sự ổn định cho đời sống nhân dân địa phương mà còn tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho thành phố./.

Chưa bàn giao xong mặt bằng, Dự án cải tạo Quốc lộ 14B bị chậm tiến độ Với việc chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, Dự án cải tạo Quốc lộ 14B thành phố Đà Nẵng đang bị chậm tiến độ trước thời hạn về đích vào tháng 9 tới đây.

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