Tây Ninh "trang bị" ngoại ngữ cho lực lượng vũ trang

Trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Tây Ninh xác định việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho quân nhân, nhất là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp là nhiệm vụ mang tính chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến tổ chức 16 lớp, đào tạo 720 lượt học viên, từng bước hình thành đội ngũ cán bộ có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, đối ngoại và công tác tại địa bàn biên giới.

Theo Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, sau sáp nhập, Tây Ninh có diện tích 8.536,44 km2, gồm 96 xã, phường, trong đó có 19 xã biên giới, dân số khoảng 3,25 triệu người. Tuyến biên giới của tỉnh dài, tiếp giáp 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia; trên địa bàn bố trí hệ thống đồn, chốt, cửa khẩu và các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, hoạt động giao lưu, hợp tác giữa lực lượng vũ trang Tây Ninh với chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Campuchia tiếp tục được tăng cường. Đây là một trong những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới, nhất là năng lực giao tiếp, trao đổi thông tin và thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng.

Tuy nhiên, khả năng sử dụng ngoại ngữ của lực lượng vũ trang tỉnh vẫn còn hạn chế, tỷ lệ cán bộ đạt trình độ tiếng Anh bậc 2 trở lên mới khoảng 28,3%, trong khi tỷ lệ cán bộ đạt trình độ tiếng Khmer cơ bản trở lên khoảng 18,92%. Điều này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thiết thực, gắn với vị trí công tác và khả năng sử dụng ngoại ngữ trong thực tiễn.

Từ yêu cầu đó, việc học tiếng Anh và tiếng Khmer được xác định không chỉ nhằm bổ sung kiến thức ngôn ngữ mà còn rèn luyện đồng bộ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, chú trọng khả năng giao tiếp.

Đối tượng được ưu tiên là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện quy hoạch chỉ huy, quản lý các cấp, có định hướng sử dụng lâu dài hoặc đang đảm nhiệm những vị trí công tác có nhu cầu sử dụng ngoại ngữ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, Tây Ninh từng bước xây dựng đội ngũ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó phấn đấu 35% trở lên cán bộ biết tiếng Anh, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; 70% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có khả năng giao tiếp bằng tiếng Khmer tại địa bàn đóng quân.

Đáng chú ý, chương trình đào tạo được triển khai theo lộ trình tăng dần trình độ. Với tiếng Anh, giai đoạn 2026-2030 tổ chức 8 lớp, mỗi lớp 45 học viên, từ trình độ A2 lên B1 và B2. Với tiếng Khmer, tổ chức 8 lớp, gồm 3 lớp cơ bản và 5 lớp nâng cao; năm 2026 mở 1 lớp cơ bản, năm 2027 mở 2 lớp, từ năm 2028 chuyển sang đào tạo nâng cao. Các lớp được tổ chức theo hình thức vừa làm vừa học, phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị.

Cách tổ chức này hướng đến việc gắn đào tạo ngoại ngữ với đặc thù công tác của lực lượng vũ trang. Thay vì chỉ chú trọng yêu cầu đạt trình độ trên giấy tờ, nội dung đào tạo tập trung vào khả năng vận dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, trao đổi công việc và thực hiện nhiệm vụ. Đây là yêu cầu có ý nghĩa trực tiếp đối với cán bộ làm công tác đối ngoại quốc phòng, giao lưu, hợp tác với phía Campuchia cũng như cán bộ làm nhiệm vụ tại địa bàn có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, từ yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho lực lượng vũ trang được xác định là một nội dung quan trọng, giúp cán bộ nâng cao khả năng giao tiếp, trao đổi, phối hợp trong hoạt động đối ngoại quốc phòng; đồng thời tăng cường năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác đối ngoại, quốc phòng, nhất là trong quan hệ, hợp tác quốc tế.

Về nguồn lực, giai đoạn 2026-2030 dự kiến bố trí hơn 8,87 tỷ đồng đào tạo tiếng Anh và tiếng Khmer, từ ngân sách địa phương theo phân cấp. Kinh phí từng năm từ hơn 1 tỷ đồng đến hơn 2,3 tỷ đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao giữ vai trò chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, lựa chọn cơ sở có đủ năng lực, kinh nghiệm; đồng thời theo dõi, quản lý, sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả các lớp học. Sở Nội vụ phối hợp theo dõi kết quả đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia xây dựng nội dung, chương trình, quản lý, kiểm tra việc mở lớp; Sở Tài chính phối hợp tham mưu bảo đảm kinh phí.

Việc triển khai đào tạo tiếng Anh, tiếng Khmer với lộ trình cụ thể từ cơ bản đến nâng cao được kỳ vọng tạo chuyển biến về chất lượng nguồn nhân lực trong lực lượng vũ trang tỉnh, nhất là tại các địa bàn biên giới.

Qua đó, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có thêm công cụ để giao tiếp, phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng và nhân dân nước bạn; đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

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